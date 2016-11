Diesen Tipp findet man vielfach im Internet: Um herauszubekommen, ob eine Batterie voll oder leer ist, soll man sie aus etwa 20 Zentimetern Höhe auf den Tisch fallen lassen. Hüpft sie hoch, ist sie leer, kippt sie nur um, ist sie voll geladen.

Ich habe den Test gemacht und eine volle und eine leere Batterie gleichen Typs aus derselben Höhe auf den Tisch plumpsen lassen. Das mit dem Handy aufgezeichnete Zeitlupen-Video zeigte eindeutig: Die leere Batterie hüpfte höher.

Mit größerer wissenschaftlicher Stringenz haben im vergangenen Jahr Forscher der amerikanischen Princeton-Universität die Sache untersucht. Sie ließen die Batterien in einem Plexiglasröhrchen herunterfallen und maßen die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufprall. Und zwar auch für Zellen, die zu 90, 80, 70 Prozent und so fort geladen waren. Schon wenn eine Batterie zur Hälfte geleert war, erreichte sie die volle Sprunghöhe. Der Test sollte also kein Kriterium dafür sein, ob man eine Batterie wegwirft. Sinnvoll ist er aber, wenn man weiß, dass man eine volle und eine leere Batterie vor sich hat, und sie voneinander unterscheiden will.

Der Grund für das unterschiedliche Hüpf-Verhalten: Die Anode einer haushaltsüblichen Alkali-Mangan-Batterie besteht aus Zink, das in einem Gel enthalten ist. Dieses Gel dämpft die Wucht des Aufpralls der vollen Batterie. Beim Entladen reagiert das Zink mit Sauerstoff zu Zinkoxid, einem starren Feststoff – der die Batterie höher springen lässt.

