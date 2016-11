Wenn man nicht wüsste, dass hier oben auf 1.400 Metern ein Krieg tobt, wenn man nicht wüsste, dass eine Gruppe von Todgeweihten tief in dem Wald lebt, der sich den Berghang hochzieht, könnte man sich von der bayerischen Idylle einlullen lassen, der Sonne, der milden Herbstluft und dem Plätschern des Fischbachs. Hier im Karwendelgebirge sehen die Alpen aus wie aus einem Reisekatalog. Und der Förster Rudolf Plochmann, der die Heckklappe seines Autos öffnet und seine zwei Wachtelhunde herausspringen lässt, passt mit seinem Lodenjanker und dem karierten Hemd hier hinein, als sei er eigens dafür gecastet worden. Tatsächlich ist er nicht zufällig hier. Plochmann ist der Einladung der ZEIT zu einer sehr speziellen Wanderung gefolgt: einer Tour, die helfen soll, einen Streit zu klären, der seit Jahren tobt und in den vergangenen Monaten immer heftiger ausgetragen wurde. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob die Gämsen hier überleben dürfen – oder ob sie abgeschossen werden müssen, um den Wald zu schützen.

Um diese Fragen zu klären, ist neben Plochmann auch Markus Hildebrandt von der staatlichen Leitstelle Schutzwaldmanagement gekommen. Er ist dafür verantwortlich, den Wald so in Schuss zu halten, dass Lawinen gebremst und Dörfer und Straßen vor Überflutungen oder Erdrutschen bewahrt werden. Und dann ist da noch ein Dritter im Bunde: Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg, sonnengebräunt, mit Krawatte und Jackett, ein Experte für Hochwild vom Bayerischen Landesjagdverband.

Obwohl die drei sich gut kennen, stehen sie sich in dem Streit, um den es heute geht, als Gegner gegenüber. Plochmann und Hildebrandt sind an einem gesunden, starken Wald interessiert; wer diesen bedroht – so wie die Gämsen –, muss daran gehindert werden, notfalls durch strenges Bejagen. Der Baron von Gemmingen hingegen hält die derzeitige Abschusspraxis für gefährlich und unverantwortlich. Er ist auf dieser Wanderung gewissermaßen der Anwalt der Gämsen und ihres Rechts, im Wald leben zu dürfen, auch dann, wenn sie ihm schaden.

Wortkarg setzt sich der Trupp in Bewegung. In der Herbstsonne leuchten die Wälder golden und rot, am anderen Talende heben sich die Gipfel der Soiernkette gegen den blauen Himmel ab. Hier ist Rudolf Plochmann der Hausherr. Bei dem Unternehmen Bayerische Staatsforsten leitet er den Betrieb Bad Tölz, zu dem 44.000 Hektar gehören, eine Fläche um ein Drittel größer als Bremen. Sein Wagen darf alle Schranken passieren und gesperrte Wege befahren. Und Plochmann darf auch im Winter jagen, wenn das Wild normalerweise Schonzeit hat. Denn er vertritt die Forstpolitik des bayerischen Freistaats, und die ist seit 1984 ganz auf die Bewahrung des Waldes ausgerichtet. Damals erging ein Beschluss des Bayerischen Landtags, der dem Schutz und Erhalt des Bergwalds oberste Priorität vor allen anderen Nutzungsformen einräumte. Seither wurden weidende Kühe und Pferde der Almbauern schrittweise aus den Wäldern verbannt, und auch die Gams – bisher Sinnbild einer intakten Natur – wurde unerwünscht.

"So wenig Gamswild wie möglich" wolle er hier oben, sagt Plochmann. Während die drei einen kargen Hang hinaufsteigen, zeigt er auf Wildspuren an jungen Bäumen. Die Gämsen fressen Triebe und Knospen, die betroffenen Bäume werden dann nicht größer als Büsche. Aus Sicht des Försters sind die Gämsen daher so willkommen wie Borkenkäfer.

An einer Stelle mit kolossalem Ausblick bleibt Plochmann stehen und weist auf den nächsten Berghang. Anders als das durchwanderte Gebiet ist die Nordseite des gegenüberliegenden Bergs dunkelgrün von dicht stehenden Nadelbäumen, unten durchmischt mit den herbstlich rot leuchtenden Kronen von Buchen, nur hier und da durchbrochen von den quittengelben Blättern einer Mehlbeere. "Das da drüben ist die natürliche Waldbestockung, so wie sie der liebe Gott vorgesehen hat", sagt er. Und so solle es auch auf dem Hang der Fischbachalm aussehen – ohne abgefressene Knospen und verbissenes Gehölz. Sein Kollege Markus Hildebrandt nickt bestätigend.

Doch Eberhard von Gemmingen widerspricht. "Wie begründen Sie, dass man den Ehrgeiz hat, einen so steilen Hang wieder zu Wald zu machen?", fragt er. "Was ist so schlimm, wenn da kein Wald mehr ist?" Ihn, den Jäger, wurmt es, dass hier der Gams zugunsten der Bäume das Lebensrecht abgesprochen werden soll. Schon heute seien die Tiere überjagt, ihre natürlichen Sozialstrukturen zerstört, die Bestände destabilisiert. In dem Punkt ist von Gemmingen mit Wildbiologen einer Meinung: Der Zustand der Gams-Populationen in Bayern sei katastrophal. Ein harter Winter, und die Gämsen könnten aus vielen Wäldern Bayerns verschwunden sein, glauben sie.

Dabei sei die Gams das "Charakter-Tier der Berge", sagt von Gemmingen. Die Kletterkünstler sind perfekt an die Bedingungen des Hochgebirges angepasst, an steile Felswände, karge Böden und harte Winter. Es kostete einst viel Mut, Geschick und Kraft, eine Gams zu erlegen. Dabei sahen sich Förster und Jäger in früheren Zeiten als natürliche Verbündete im gemeinsamen Kampf gegen Wilderer.