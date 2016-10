Freiheit ist gut, schafft aber Probleme. Eines haben wir in unzähligen Filmen gesehen: Die Frage, was sie samstagabends anziehen soll, bringt eine Frau um den Verstand. Schon von der Wahl ihrer Unterhose hängt ab, wem sie in dieser Nacht begegnen wird. Das richtige Leben beginnt erst mit der richtigen Wäsche. Vorerst muss die Heldin in löchrigen Höschen eine Reihe missglückter Verabredungen durchstehen – zum Gaudium des Publikums.

Filmkomödien über Frauen laufen nach diesem Versuch-und-Irrtum-Schema, seit sie um die Jahrtausendwende ihre klassische postfeministische Form gefunden haben. Die Emanzipation schien abgeschlossen, wie ihre Junggesellen-Kollegen lebten in Filmen wie Bridget Jones’s Diary oder der Serie Sex and the City Single-Girls in Metropolen von kreativer Arbeit, hatten also Zeit, sich aufwendig für die Liebe zu interessieren. Die Wirkung dieser Filme auf reale Frauen und ihre Gespräche war enorm.

Dass das Genre aber auch einen Backlash mit sich brachte, einen Rückschritt in die Unfreiheit, erkennt man daran, dass bis heute keine romantische Komödie ohne Happy End auskommt: "Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende." Eine schreckliche Enttäuschung auch, weil die sogenannten rom-coms im Laufe ihrer Handlung verschiedenste Lebensformen zu feiern schienen: allein, zu zweit, zu mehreren, mit Freunden, in queeren Familien, unter solidarischen Nachbarn oder Wahlverwandten. Umso enttäuschender, dass das Happy End gegen jede innere Logik immer die Liebe zwischen einer Frau und einem Mann erzwingt. Dahinter steckt wahrscheinlich die gesellschaftshygienische Vorstellung, nach stürmischen Jahren müsse Windstille im Leben kommen, damit eine neue Generation gezeugt und aufgezogen werden könne. Umso interessanter, dass jetzt mehrere Stars des Genres in neuen Filmen Mütter spielen – Frauen nach dem Happy End. Nach der rom-com kommt die "mom-com".

Ein riesiger Kinoerfolg war im Sommer die Komödie Bad Moms. Die Macher von Filmen wie The Hangover adaptierten da ihren Rülps-und-Pups-Humor für Erziehungsberechtigte: Drei "frustrierte Mütter" (Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn) lassen das Kind in sich raus. Sie fühlen sich nicht genug gelobt dafür, dass sie arbeiten gehen und ihre Brut in die Schule fahren, und rasten richtig aus. Sie bewerfen sich mit Lebensmitteln, tanzen zu Teenie-Mucke und backen keine Muffins für den Elternabend, ätsch. Ein schrill-regressiver Film, nervtötender als jedes Kind. Sollten real gestresste Mütter einen freien Abend mit diesem Film verbracht haben, erlagen sie vermutlich ihrer Erschöpfung und sahen nur mit halbem Auge, wie ein irgendwie herbeikonstruierter Beau den erlösenden Satz sprach: "Du bist trotzdem eine gute Mutter." Der ganze anstrengende Ausbruch endete wieder in einer Vater-Mutter-Kind-Idylle.

Einen zweiten Befreiungsversuch sehen wir in Divorce, einer neuen Serie, gespielt und produziert von Sarah Jessica Parker. Deren Gesicht bleibt für immer mit ihrer ikonischen Rolle in Sex and the City verbunden. Obwohl die Geschichten objektiv nicht zusammengehören, wirkt die neue Serie deshalb wie ein Einblick in das Leben der in Manhattan die Liebe jagenden Single-Lady zehn Jahre nach dem Happy End: Ihre Ehe ist "verbrühte Milch und Langeweile" (Tucholsky), die Kinder finden ihre Mutter peinlich bis uninteressant, die Freundinnen sind zynisch geworden. Mit den Worten "Ich will mein Leben ändern, solange es mir noch etwas wert ist" reicht Frances die Scheidung ein. Trotz des leise suizidalen "solange" dieses Satzes versteht sich Divorce als romantische Komödie – es bedarf allerdings eines robusten Humors, um das Witzige darin auszumachen.

Den benötigen auch die Zuschauer des zurzeit auf Werbewänden, Internetseiten und sogar Taschentuchpackungen aggressiv beworbenen Films Bridget Jones’s Baby. Mit dem ersten Film dieser Reihe ist auch Renée Zellweger zur Ikone der selbstbewussten Tollpatschigkeit geworden. Zwölf Jahre nach dem Sequel Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns ist sie wieder da. Bridget wird jetzt 43 und sitzt alleine zu Hause. Ihr Schema geht so: Zuerst hat Bridget keinen Mann. Dann guckt sie mit großen Augen in die Welt. Und auf einmal hat sie zwei Männer. Welchen soll sie nehmen?

Diese Frage hängt, wie der Filmtitel andeutet, diesmal mit der Frage zusammen, wer der Vater ihres Babys ist. Wunderbarerweise verstehen sich aber Menschenrechtsanwalt Mark (Colin Firth) und Internetmillionär Jack (Patrick Dempsey) wunderbar gut. Zu dritt geht man zur Geburtsvorbereitung und wird für ein schwules Paar mit Leihmutter gehalten. Keiner widerspricht. Alles könnte so schön sein: Es heißt, man brauche ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, warum also nicht die glückliche Gelegenheit ergreifen und es zu dritt versuchen? Der Film hält sich diese Möglichkeit irre lange offen, bis er alles doch wieder zu einem konventionellen Ende bringt, das jetzt nur noch wie eine lästige sentimentale Pflichtübung wirkt. In Bridget Jones’s Baby ist es nicht mehr zu übersehen: Das altmodische Happy End hat sich überlebt. Schafft es endlich ab!



