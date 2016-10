Ruinöse Pracht bis ins Schlafzimmer

Die Tage, in denen gebauschte Seidenröcke durch dieses Portal raschelten, sind lange vorbei. Doch der Empfang, den einem der kleine Budapester Innenstadt-Palast bietet, bleibt beeindruckend.

Eine ausladende Steintreppe windet sich durch ein verwittertes Treppenhaus, vorbei an gesprungenen, sakral wirkenden Mosaikfenstern in die oberen Stockwerke. In der zweiten Etage schmiegt sich ein Model ans gusseiserne Treppengeländer, ein Fotograf blitzt im Stakkato. Das Brody House wird oft als Fotokulisse genutzt: verfallen, aber sexy.

Wenn man dann schließlich den selbst gezimmerten Rezeptionstresen im zweiten Stock passiert, geht es weiter mit der ruinösen Pracht: Nachlässig gestrichene Türen führen in Salons mit Fischgrätparkett, luftiger Deckenhöhe und Kachelöfen. Auf den Sofas liegen Patchwork-Kissen, an den Wänden hängen Gemälde mit Rehen und Papageien. Auf einer Couch führt ein Mittdreißiger mit schwarzen Locken ein wichtiges Telefonat. Am Tisch daneben beugen sich zwei Frauen Anfang zwanzig über eine Präsentation.

Früher saß hier der Gynäkologe Vilmos Tauffer, der Vater der modernen Geburtshilfe, über seinen Büchern. Für ihn wurde das Palais 1896 gebaut. Damals tagte im Nebenhaus das Parlament. Das Ungarische Nationalmuseum liegt genau gegenüber. Imposante Nachbarschaft.

Das Brody House liegt im Palastviertel, im 8. Bezirk. Zu anderen Zeiten würden sich die Investoren um Immobilien in dieser Ecke prügeln: zentrale Lage, viele Universitäten und eine ganze Reihe grandioser, aber heruntergekommener Gebäude.

Nach der großen Überschwemmung von 1838 hatten Adlige und reiche Geschäftsleute in unmittelbarer Nähe zum Nationalmuseum ihre Privatresidenzen errichtet. Heute bevölkern vor allem Studenten das Viertel. Kleine Cafés und hippe Bars sind in die Altbauten eingezogen. Bei Flat White oder Craft-Beer kann man hier dem Sprachgewirr zuhören: Ungarisch, Englisch, Deutsch. Noch ist nicht alles durchsaniert, sind manche Eingänge vernagelt. Gäste aus Deutschland denken gleich an Ostberlin nach der Wende: so viel Platz, so viele Möglichkeiten!

Durch eine Tür im Salon gelangt man auf eine verglaste Galerie, die zu den Zimmern führt. Champagnerflaschen hängen davor, bekritzelt mit Vornamen: Ludo, Tinei, Droga. So hießen die Künstler, die im Brody House eine Weile als artists in residence gewohnt und gearbeitet haben. Judit ist das letzte Zimmer in der Reihe. Über dem Doppelbett wacht eine gezeichnete Schildkröte der Ungarin Judit Navratil. Heitere dreiäugige Sphärenwesen bevölkern die anderen Wände. Vieles im Zimmer wirkt liebevoll improvisiert. Statt mit Kacheln ist das Bad mit Zeitungsartikeln ausgekleidet, der hölzerne Nachttisch hat einen Knauf aus Plexiglas. Matratze und Badezimmerarmaturen dagegen sind luxuriös und komfortabel wie in einem Fünf-Sterne-Haus.

"Als Vielreisende wussten wir, worauf es in einem Hotel ankommt", sagt der Hotelgründer Peter Grundberg am Nachmittag. Er und sein Kompagnon William Clothier sind oft in den Salons anzutreffen. Die beiden Jugendfreunde wurden aus der Not heraus zu Hoteliers. Bis zur Finanzmarktkrise haben sie in Budapest Wohnungen aufgekauft, saniert und an in Budapest lebende Ausländer weiterverkauft. Doch dann brach der Markt zusammen, und die meisten Kunden verließen die Stadt. Was macht man mit einer Immobilie, die keiner mehr kaufen will? An Touristen vermieten!

Mangels Kapital legten die beiden selbst Hand an: zimmerten Möbel aus Sperrmüll, bastelten Lampenschirme und suchten sich den Rest der Einrichtung auf Flohmärkten und in Trödelläden zusammen.

2009 eröffneten sie das Brody House mit fünf Zimmern – ohne Fernseher und Minibars. "Zu hässlich und zu teuer", sagt Peter Grundberg. Und waren Gemeinschaftsräume, in denen man bei Tee oder Whisky den Tag zu Ende gehen lassen kann, nicht viel schöner?

Abends leuchten in den Salons Kerzen auf den Tischen. Lampen erhellen die Ohrensessel in den Leseecken und die beiden Bartresen mit Weinflaschen und Schalen voller Nüsschen. Aus dem Erkerfenster schaut man auf das Palais Festetics, seit 2001 die deutschsprachige Universität. Die Studenten gehen gerade nach Hause. Im Park des Nationalmuseums breiten sich die Schatten aus. In den Bars am nahen Mikszáth-Kálmán-Platz spielen fast jeden Abend Livebands, treffen sich Literaten zu Poetry-Slams.

Noch schnell einen Aperitif an der Honesty Bar – jeder schreibt auf, was er getrunken hat – und dann raus in die Nacht? Eigentlich sitzt es sich in den Ohrensesseln ja sehr gemütlich. Und die Getränkeauswahl ist garantiert besser als in den Ruin Bars, wie die improvisierten Lokale in den Erdgeschossen unbewohnter Budapester Häuser heißen. Der schottische Whisky und ein israelischer Roman machen die Entscheidung leicht: sich damit wie eine ungarische Salonlöwin vor dem Kamin ausstrecken – was für ein Luxus!

Am nächsten Tag beim Frühstück dann fröhliches Hallo: Grundberg und Clothier sind wieder da. Und auch die Amerikaner, die am Vorabend mit an der Hausbar geblieben sind. Ein bisschen ist es wie am Morgen nach einer Party, in der Wohnung gemeinsamer Freunde. Auf der Honesty Bar stehen noch die Single-Malt-Flaschen. Daneben genau die Kristallgläser, die man immer schon haben wollte.

Warum kann das Licht zu Hause nicht auch so wunderbar schräg auf den Tisch fallen? Wieso können die Blumen nicht so hingebungsvoll über den Vasenrand hängen? Aber das ist wohl der Zauber alter Paläste. Unter vier Meter hohen Stuckdecken verfällt alles in Schönheit.

Brody House

Bródy Sándor u. 10, 1088 Budapest, Tel. 0036-1/266 12 11, brodyhouse.com. DZ inkl. Frühstück ab 100 €