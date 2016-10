Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

In diesem Jahr kam es bei einigen Abiturfeiern in Istanbul zum Eklat. Am Istanbul-Gymnasium beispielsweise kehrten die Schüler dem frisch eingesetzten Rektor, Absolvent einer Predigerschule, bei seiner Ansprache den Rücken zu. Hinter diesem stummen Protest, der sich an zahlreichen anderen Schulen wiederholte, steckt ein fast hundertjähriger Streit im Bildungswesen, ein Kräftemessen, das die Vergangenheit der Türkei ebenso betrifft wie ihre Zukunft.

Zu Zeiten der Republikgründung lebten 80 Prozent der Bevölkerung in Dörfern ohne Schulen. Anatolien wurde von Imamen beherrscht. Atatürk und seine Weggefährten erkannten, sie würden die Volkssouveränität nur durchsetzen können, wenn sie dieses System aufbrachen. Sie entwickelten ein Projekt, das den Lauf der Geschichte verändern sollte: Ab 1936 entstanden überall in Anatolien Dorfinstitute. Ihr Gründervater, Bildungsminister Hasan Ali Yücel, sagte: "In den Dörfern herrschen Imame über das soziale Leben. Wir wollen Männer der Reform an ihre Stelle setzen."

An 21 Instituten wurde die Dorfjugend nach dem Prinzip "Bildung im Rahmen von Agrarproduktion" ausgebildet. Für den Unterricht wurden westliche Klassiker ins Türkische übersetzt. Jeder Schüler erlernte ein Musikinstrument. Die in 13 Jahren ausgebildeten 17.000 Absolventen setzten eine Revolution der Aufklärung durch. Für die Grundherren aber stellte eine Landbevölkerung, die die Verhältnisse zu hinterfragen verstand, eine Gefahr dar. Sie verließen die Gründerpartei der Republik, gingen in die Opposition und gewannen die nächsten Wahlen.

Die Dorfinstitute wurden abgeschafft. Seither herrscht eine regelrechte Gegenrevolution. Überall in Anatolien wurden Predigerschulen gegründet und mehr Imame ausgebildet, als die Türkei brauchte. Diese Tendenz verstärkte sich zu AKP-Zeiten, einige laizistische Schulen wurden umstrukturiert, andere gleich in Predigerschulen umgewandelt.

Nicht genug damit, es wurde ein Projekt aufgelegt, um eine Generation zur Übernahme der Institutionen der Republik heranzuziehen. Vater des Projekts war Fethullah Gülen. Er sollte in der ganzen Welt qualifizierte Schulen gründen und die Generation ausbilden, die in 20 Jahren die Türkei regieren sollte. Von außen betrachtet, wirken diese Schulen keineswegs so, als werde dort islamistische Bildung vermittelt. Das wahre Ziel Gülens verriet allerdings ein 1999 der Presse zugespielter Redemitschnitt, in dem er vor Anhängern verkündet: "Wir müssen in Justiz und Verwaltung vordringen und in den Lebensadern des Staates zirkulieren." Die Schüler sollten Rechts- und Politikwissenschaften studieren und die Richter, Staatsanwälte, Kommissare und Gouverneure der Zukunft werden.

"Wir müssen unbemerkt vorgehen, aber unermüdlich", sagte Gülen. "Zu gegebener Zeit treten wir zum Marathon an, treten wir aber zu früh in Aktion, machen sie uns fertig."

Can Dündar war Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Er schreibt jetzt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Als dieser Mitschnitt veröffentlicht wurde, musste Gülen die Türkei verlassen und in die USA gehen. Doch sein Wunsch erfüllte sich, die "goldene Generation", die er ausbilden ließ, besetzte die Schlüsselpositionen des Staates. Zum Marathon traten sie gemeinsam mit der AKP an. Auf Anweisung Gülen-treuer Staatsanwälte ging Gülen-treue Polizei gegen laizistische Institutionen vor, die sich Gülen widersetzten, Gülen-treue Richter sprachen die Urteile. Mit gefälschten Beweisen wurde Militär, Medien und laizistischen Bildungseinrichtungen ein herber Schlag versetzt.

Während die Gülen-Bewegung die Opposition zunichte machte, schaute Erdoğan vergnügt zu. Erst als er sich 2013 an den Nachhilfeinstituten, der Lebensader der Gülen-Bewegung, vergriff, reagierte sie harsch, und es kam zum Bruch.

Die Auseinandersetzung gipfelte im 15. Juli. Erdoğan triumphierte und übernahm auch die Schulen der Bewegung. Vergangene Woche weitete er die Operation auf die besten laizistischen Schulen des Landes aus. Ziel ist es, 2023, im 100. Jahr der Republikgründung, Revanche zu nehmen und die "Männer der Reform" vom Land aufs Neue durch Imame zu ersetzen.

Die Schüler in Istanbul kehrten mit dem Rektor auch diesem Projekt den Rücken, von dem sie fürchten, es verfinstere ihnen die Zukunft.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe