Der Kompromiss hat keine gute Presse. "Kuhhandel", "Hinterzimmer-Deal" – wenn politische Gegner sich auf halbem Weg entgegenkommen, machen sie sich verdächtig. Die erschöpften Gesichter nach einem Verhandlungsmarathon sind kein gutes Fernsehen, und auch das Parteivolk applaudiert bestenfalls maulig, wenn die Frontfrau sich nur ein bisschen durchgesetzt hat, statt den totalen Sieg nach Hause zu bringen.

Das ist eigentlich irre. Man muss gar nicht bis Amerika gucken, wo Hass und Vulgarität eine der ältesten Parteien der Welt zu zerstören drohen. Rings um uns herum, von Warschau bis Paris, von London bis Rom, wird mit dem Feuer gespielt, bis die eigene Jacke brennt.

In diesem Klima haben die Berliner Regierungsfraktionen eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Sie werden, auch ein Jahr vor der Bundestagswahl, keinen Krieg gegeneinander führen. Sich nicht "anhassen". Auch wenn viele Sozialdemokraten sich nichts sehnlicher wünschen als einen Feuer speienden Neinsager wie Jeremy Corbyn, auch wenn Kaminrunden in der Union endlich ein bisschen mehr Kulturkampf von Angela Merkel sehen wollen – die Parteispitzen halten zäh daran fest, dass da noch was geht, gemeinsam. Manche von ihnen werden auf der Straße beschimpft und angespuckt – auch deshalb.

Es ist nicht nur die Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Es ist nicht nur die Einigung bei Rente, Erbschaftsteuer, Länderfinanzausgleich oder der Aufteilung zwischen Bonn und Berlin. All diese Entscheidungen werden in der Sache hart kritisiert, womöglich zu Recht. Aber darum geht es nicht. Es geht um etwas Kostbares, schwer Greifbares. Wer ein paar Stunden im Bundestag sitzt, kann es sehen. Claudia Roth scherzt mit Norbert Lammert, Abgeordnete verabreden sich zum Fußball, einige beten morgens zusammen, tauschen Nachrichten zu Aleppo quer über die Fraktionsbänke aus. In den siebziger Jahren, als man sich im Bundestag noch "Ratten und Schmeißfliegen" nannte, war so etwas undenkbar. Wir hatten schon giftigere Zeiten. Michelle Obama hat einen Begriff für all das. Sie nennt es "basic human decency" – einfachen menschlichen Anstand.



