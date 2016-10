In welchen Fällen können Bankvorstände für ihre Verfehlungen während der Finanzkrise bestraft werden? Es ist eine gewichtige Frage, um die es vor dem Hamburger Landgericht in absehbarer Zukunft gehen wird. Man sollte hinzufügen: erneut.

Schon vor zwei Jahren hatten die Hamburger Richter über genau die gleiche Frage verhandelt, die man konkret so formulieren könnte: Sind der ehemalige HSH-Vorstandschef Dirk Jens Nonnenmacher und seine Kollegen skrupellose Zocker und Betrüger? Oder nur überforderte Manager, denen ein, nun ja, Ausrutscher unterlief? Das Verfahren endete mit der Ermahnung, etwas mehr Demut zu zeigen, und Freisprüchen.

Nun hat der Bundesgerichtshof dieses Urteil aufgehoben. Nonnenmacher und seine fünf Vorstandskollegen müssen erneut vor Gericht erscheinen. Diesmal vor einer anderen Kammer, wann genau, steht noch nicht fest.

Alles geht von vorn los.

Das damalige Urteil hatte Empörung und Unverständnis ausgelöst. Auch weil Nonnenmacher, mit Gelfrisur und teuren Anzügen, längst zum Prototyp für den raffgierigen, abgehobenen Banker geworden war. Ein Mathematikprofessor (Spitzname Dr. No), der sich in höheren Sphären wähnte, der in gepanzerter Dienstlimousine durch Hamburg fuhr und der es als Zumutung empfand, im Gericht mit Schlägern, Dealern und Dieben durch dieselbe Sicherheitsschleuse zu laufen. Nonnenmacher galt als das deutsche Gesicht der Finanzkrise. Das Hamburger Urteil war für viele die Bestätigung, dass man die Kleinen bestraft und die Großen laufen lässt.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 44 vom 20.10.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Seit Beginn der Finanzkrise war es das erste Mal, dass sich ein gesamter Bankenvorstand vor Gericht verantworten musste. Ganz Deutschland blickte nach Hamburg. Und war am Ende enttäuscht. Auch deshalb spricht der Hamburger Jurist Gerhard Strate, der das Verfahren mit angestoßen hatte, jetzt von einem "historischen Urteil" der Bundesrichter.

Im Detail ging es bei dem Prozess vor allem um die Genehmigung des sogenannten Omega-55-Deals: ein hochriskantes Kreislaufgeschäft, das die Bilanz der kriselnden HSH aufhübschen sollte. Dabei verlor die Bank jedoch 112 Millionen Euro. Trotzdem wiesen die Vorstände einen Gewinn aus, obwohl die HSH – hätte man die 112 Millionen abgezogen – bereits rote Zahlen schrieb.

Man könnte das schlicht Bilanzfälschung nennen. Die Hamburger Richter hingegen sahen vor allem eines: einen Haufen Zauberlehrlinge, die die Geister, die sie riefen, nicht mehr loswurden. Nonnenmacher und Co. hätten zwar Fehler begangen, aber nicht eigennützig, sondern zum Wohl der Bank handeln wollen. Und 112 Millionen Euro, so die Argumentation, seien im Vergleich zur Milliarden-Bilanz der Bank nicht "erheblich". Überspitzt gesagt: Es galt das Peanuts-Prinzip.

Hamburger Normalverdienern und Steuerzahlern, denen die HSH als Landesbank indirekt gehört, musste das wie Hohn vorkommen.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Die Regierenden schützen weiterhin einen Teil der Verantwortlichen

Es ist deshalb gut, dass der Fall überprüft wird. Es ist auch gut, dass es Anwälte wie Strate gibt, die die Möglichkeiten des Rechtsstaats kennen und zu nutzen wissen, die keine Angst vor großen Namen haben und auch nicht davor, als Nervensäge oder Querulant zu gelten.

Wirklich alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen wird trotzdem kaum gelingen. Schon das erste Verfahren hat gezeigt, wie schwer es ist, im großen Wirrwarr der Finanz-, Immobilien- und Schifffahrtskrise die Verantwortung einzelnen Personen und Handlungen zuzuordnen. Und so verwerflich die ganze Sache war, es lag nicht am Omega-55-Deal, dass die HSH mit Milliarden gerettet werden musste. Er war vielmehr eine greifbare Möglichkeit, die Vorstände vor Gericht zu bringen.