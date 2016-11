Die Wiener Philharmoniker beenden ihre Neujahrskonzerte stets mit dem Radetzky-Marsch. Der feurige Militärmarsch gilt als die heimliche Nationalhymne Österreichs. Auch der gleichnamige Roman von Joseph Roth über den Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie wird nach wie vor gelesen und gepriesen. Doch den Namensgeber selbst, den am 2. November 1766 geborenen Josef Graf Radetzky von Radetz, kennt kaum einer. Dabei könnte gerade heute, wo die europäische Staatenbundidee von Neonationalismen unterhöhlt wird, ein Mann wie der Feldmarschall Radetzky Interesse wecken. Seine militärische Laufbahn umspannte mehr als siebzig Jahre, von 1784 bis 1856, und damit genau die Zeit, in der in Europa der Nationalismus erfunden wurde, so viele Herzen eroberte und an die Macht drängte.

Radetzky stand als einer der wichtigsten Repräsentanten des österreichischen Kaiserreichs auf der anderen Seite: Er kämpfte für den Vielvölkerstaat, der von der Dynastie der Habsburger regiert wurde. Deren Reich umfasste das Gebiet der heutigen Staaten Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien und Bosnien, dazu die Lombardei und Venetien (heute italienisch), das östliche Galizien (heute ukrainisch) und Siebenbürgen (heute rumänisch). Als Spross eines alten böhmischen Adelsgeschlechts kam Radetzky im 60 Kilometer südlich von Prag gelegenen Schloss Trebnitz (Třebnic) zur Welt. In den Nachschlagewerken wird er abwechselnd als Tscheche und als Deutscher bezeichnet. Für ihn selbst stellte sich diese Frage gar nicht: Er definierte sich nicht ethnisch, sondern über seine Stellung im Reich, als Offizier der Habsburger Kaiser. Fünf waren es, denen er im Laufe seines langen Lebens gedient hat.

Die Kindheit des Jungen stand unter keinem günstigen Stern. Seine Mutter Maria Venantia, geborene Freifrau Bechinie von Lazan, starb bei seiner Geburt. Zehn Jahre später war auch der Vater tot. Der Großvater holte den Jungen daraufhin nach Prag, wo dieser die Volksschule und das Gymnasium besuchte. Ein Versuch, den kleinen Josef an der Theresianischen Militärakademie unterzubringen, der Offiziersschule des österreichischen Heeres in Wiener Neustadt, scheiterte am Befund des Regimentschirurgen des in Prag stationierten Kürassierregiments Graf d’Ayasasa.

Der Militärarzt schrieb dem Großvater: "Ich bedaure unendlich, mitteilen zu müssen, daß die ärztliche Untersuchung leider nicht jenes Resultat ergeben hat, das Euer Hochgeboren und der junge Herr Graf Radetzky vielleicht gewünscht haben. Ich kann also das militärärztliche Zeugnis, das für die Aufnahme in die Theresianische Militärakademie erforderlich ist, nicht ausstellen. Der junge Graf ist viel zu schwach, um die Beschwerden des Militärdienstes auch nur einige Jahre ertragen zu können. Als Arzt und gewissenhafter Mann möchte ich Euer Hochgeboren empfehlen, den jungen Herrn weder jetzt noch später den Fatiguen des Soldatenlebens auszusetzen."

Am 1. August 1784 wurde der 17-jährige Radetzky jedoch als Privatkadett (das heißt auf eigene Kosten) in das Kürassierregiment des Grafen Caramelli de Castiglione-Fallet aufgenommen. Als alter Mann sollte er dann schreiben: "Ich war elternlos, ohne Heimat. Ich wählte den Stand des Soldaten und habe es nimmer bereut." 1786 wurde Radetzky zum Leutnant ernannt, ein Jahr später zum Oberleutnant befördert. Seine Feuertaufe erlebte der junge Offizier im Türkenkrieg, den Österreich 1788 bis 1790 im Bunde mit Russland führte. Radetzky besaß weder Vermögen noch Protektion und kam in der Armee ausschließlich dank seiner Tüchtigkeit voran.

Er zeichnete sich in allen Kriegen aus, an denen die Donaumonarchie zwischen 1792 und 1809 beteiligt war. 1799 wurde er zum Oberst befördert, 1809 zum Feldmarschallleutnant (was dem preußischen Generalleutnant entsprach).

Nach dem verlorenen Krieg von 1809 berief Kaiser Franz I. ihn zum Generalstabschef, obwohl Neider ihn gewarnt hatten, Radetzky sei ein Spieler, Schuldenmacher und frivoler Mensch. Radetzky baute die Armee neu auf und modernisierte – zur gleichen Zeit wie der Heeresreformer Gerhard von Scharnhorst in Preußen – ihre Organisation und Taktik nach französischem Vorbild.

Berühmt geworden ist Radetzky in erster Linie wegen seiner Siege, die er in den Jahren 1848 und 1849 über die piemontesische Armee errang. Viel bedeutsamere militärische Leistungen vollbrachte er aber in den Befreiungskriegen 1813/14, nur wurde später der überragende Anteil Radetzkys am Sieg über Napoleon in der Vielvölkerschlacht von deutschen Historikern lange Zeit ignoriert oder gar bewusst zugunsten des Duos Blücher/Gneisenau heruntergespielt.

Ende 1812 scheiterte Napoleons Russlandfeldzug. Auf dem Rückzug ging seine Grande Armée zugrunde. Anfang 1813 trat Preußen an der Seite Russlands in den Krieg ein, im August tat das auch Österreich. Im Herbstfeldzug 1813 fungierte der österreichische Feldmarschall Karl Philipp Fürst zu Schwarzenberg als Oberbefehlshaber der verbündeten russischen, österreichischen, preußischen und schwedischen Truppen, Radetzky als sein Generalstabschef.