Ein Vertrag sollte den Krieg in Kolumbien beenden. Die Bevölkerung lehnte ihn ab. Das fördert die Versöhnung.

Sie schmissen keine Steine, sie warfen Papierschnipsel. Sie steckten keine Autos in Brand, sie zündeten Kerzen an. Zehntausende Kolumbianer, meist Studenten, liefen vergangene Woche schweigend durch die Straßen von Bogotá. Mit weißen T-Shirts, weißen Fahnen, weißen Luftballons in Herzform. Auf ihrem Banner stand: "Für das, was uns vereint, gegen das, was uns trennt." Universitäten im ganzen Land hatten zu einem Schweigemarsch aufgerufen. Ein stiller Protest, nachdem am 2. Oktober der Friedensvertrag mit den Farc-Guerillas in einem Referendum abgelehnt wurde. Vier Jahre lang hatten Regierung und linke Rebellen verhandelt. Sie wollten den Bürgerkrieg beenden, in dem seit 52 Jahren Staat, Farc und Paramilitärs um die Macht im Land kämpfen. Viele Universitäten haben die Friedensverhandlungen unterstützt. Was denken die Studenten jetzt?

Gabriel Restrepo, 24, studiert Philosophie und Literatur in Bogotá und hat für das Referendum gestimmt: "Ich habe vorm Fernseher die Hochrechnungen verfolgt, mit meinen Eltern und meinem Freund. Nachmittags, um kurz vor fünf, war klar: Das 'Nein' gewinnt. Vor Wut habe ich auf Facebook gepostet: 'Scheißland'. Mein Freund hat geweint."

Lina Sanchez, 23, studiert Industrielles Ingenieurwesen in Bogotá und hat mit "Nein" gestimmt: "Ich habe für 'Nein' gestimmt wie die meisten aus meiner Familie. Als das Ergebnis verkündet wurde, waren meine Verwandten sehr glücklich. Ich konnte mich nicht freuen. Weil ich fürchtete, dass die Leute jetzt wütend sein werden auf die Nein-Wähler. Auf Facebook haben viele Kommentare wie 'Scheißland' gepostet. Das hat mir Angst gemacht."

Daimer Quintero, 24, kämpfte acht Jahre für die Farc und hat mit "Ja" gestimmt: "Ich habe ganz früh morgens gewählt. Zusammen mit Freunden habe ich den ganzen Tag in einem Hotelzimmer auf die Auszählung gewartet. Als die Zahlen verkündet wurden, war ich geschockt. Einem Freund, der für die Farc im Dschungel kämpft, habe ich eine lange SMS geschrieben. Ich musste loswerden, wie traurig ich war."

297 Seiten – so lang ist der Vertrag, der die Kolumbianer spaltet. Seit 2012 wurde im Beisein der Vereinten Nationen auf Kuba verhandelt. Die Paragrafen regeln unter anderem, wie die Farc ihre Waffen abgeben soll. Es finden sich auch Kompromisse: Gefängnisstrafen etwa soll es nur für schwere Menschenrechtsverbrechen geben. Bei der von Präsident Juan Manuel Santos initiierten Abstimmung gingen nur 38 Prozent der Kolumbianer wählen – 50,2 Prozent stimmten mit Nein.

Ursprünglich wurde die Farc von Bauern und linken Aktivisten gegründet, um sich gegen Übergriffe von Großgrundbesitzern zu verteidigen. Die Regierung bekämpfte die marxistische Guerilla, unterstützt von rechten Paramilitärs, die für einen Großteil der Gewalttaten verantwortlich sind. Aber auch die Farc beging schwere Verbrechen.

Lina Sanchez (Nein): "Ich habe Freunde, die von der Farc entführt wurden. Einer wurde so lange gefoltert, dass er bis heute unter den Folgen leidet. Ich will, dass die Täter bestraft werden, wie sie es verdienen. Darum habe ich mit 'Nein' gestimmt. Ich glaube, die Leute, die mit 'Ja' gestimmt haben, wissen nicht, was in dem Vertrag steht."

Diana Blanco, 28, studierte in Bogotá Umweltwissenschaften, arbeitet mit Kriegsopfern und hat mit "Ja" gestimmt: "Vor der Abstimmung habe ich das Abkommen gelesen und einen Onlinekurs gemacht, in dem die Punkte erklärt wurden. Obwohl der Vertrag nicht perfekt ist, habe ich dafür gestimmt. Weil auch gute Dinge darin stehen und es auch um die Menschen geht, die unter dem Konflikt leiden."

Daimer Quintero (Ja): "Ich bin auf dem Land groß geworden. Als ich zwei Jahre alt war, haben Paramilitärs meinen Vater umgebracht sowie fünf meiner Onkel. Weil sie Kommunisten waren. Meine Mutter blieb alleine mit mir und meinen beiden Schwestern. Nach dem Abitur wollte ich studieren. Aber wir konnten uns die Studiengebühren nicht leisten. An einem Januarmorgen habe ich mich verabschiedet und bin zur Farc in den Dschungel gegangen. Mit 17 Jahren."