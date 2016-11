Der Harvard-Dozent Yascha Mounk reiste für uns an sieben deutsche Unis. Was er dort fand: Schnarchende Studenten, gelangweilte Professoren – und einige gute Ideen.

Einsamkeit

Der erste Hörsaal, den ich auf meiner Reise betrete, ist leer. Auch der zweite ist leer. Im dritten sitzen zwei Studenten, weit voneinander entfernt, eine Studentin tippt auf ihrem Handy, ihr Kommilitone hat seinen Laptop aufgeklappt und daddelt bei Facebook. Im vierten Hörsaal liegt ein Student auf den Stühlen und schnarcht.

Etwa 50.000 Menschen studieren an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wo sind sie denn? Warum laufen mir keine lachenden Grüppchen junger Leute entgegen?

Ich wandere durch leere Gänge. Ab und an hallen Schritte herüber, ruft eine weit entfernte Stimme: "Hallo? Hallo? Hörst du mich?" Ein Gefühl der Einsamkeit überkommt mich.

Im fünften Hörsaal werde ich fündig. Mir ist es peinlich, mich inmitten einer Vorlesung auf einen Platz zu schleichen, aber niemand schenkt mir Beachtung. Der Professor ist Mitte fünfzig, trägt erstaunlich modische Jeans, ein schwarzgraues Jackett und eine orange punktierte Krawatte. "Das wurde schon öfter abgefragt im Staatsexamen", sagt er und zwinkert. Er teilt einen Handzettel aus, der nicht bis zu mir in die letzte Reihe vordringt, und fragt: "Ist die Bibel ein Kinderbuch? Kann man im Schulunterricht über die Vergewaltigung von Dina sprechen?" Religion also. Auf Lehramt.

Nach ein paar Sekunden beantwortet der Professor die Frage selbst – die gähnende Stille im Raum scheint ihn nicht zu überraschen. Die Geschichte von Dina sei "schon starker Tobak", gleichzeitig dürfe man "nicht nur eine heile Welt vorspielen". Die Lehramtsanwärterinnen schreiben brav mit.

Nach der Vorlesung zerstreuen sich die Studenten, ohne miteinander zu reden. Ich mache mir ein paar Notizen, verlasse den Hörsaal als Letzter. Der Korridor ist menschenleer.

Das deutsche Bildungswesen kenne ich vor allem aus der Schule. Ich habe hier drei Grundschulen und drei Gymnasien besucht. Nach dem Abitur hat es mich – ein bisschen aus Absicht, ein bisschen aus Zufall – ins Ausland verschlagen. Mein Geschichtsstudium habe ich in Cambridge absolviert, nach einem kurzen Aufenthalt an der Columbia University in New York habe ich meinen Doktor in Politikwissenschaft in Harvard gemacht. Deutsche Unis kenne ich nur von außen.

Cambridge, Columbia, Harvard. Ich weiß: Es sind privilegierte Universitäten – mit einem Ruf, einer Tradition und einem Vermögen, mit dem es keine deutsche Hochschule aufnehmen kann. Und so verwundert es nicht, dass Deutsche, die sich an ihren Luxus gewöhnen durften, ein eher negatives Bild von der heimatlichen Uni malen.

"Die Qualität der Lehre ist furchtbar", berichtet mir ein Freund, der mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer großen deutschen Uni arbeitet. Professoren bereiteten sich auf ihre Vorlesungen kaum vor. Für die Seminare läsen Studenten nichts.

Die Forschung sei auch nicht viel besser, fügt ein Bekannter hinzu, der vor ein paar Jahren für sein Postdoc-Stipendium zurückgekehrt ist. In seinem Feld könne man locker die beste Fakultät Deutschlands zusammensetzen, indem man ein paar junge Profs von zweit- und drittklassigen Provinz-Unis in den USA beruft. "Jeweils einer aus Ohio, Indiana, Florida und Texas. Warum tut das bloß keiner?"

Steht es um die deutsche Uni wirklich so schlecht? Und hat sich in den letzten Jahren wirklich so wenig gewandelt? Ich beschließe, eine Studienreise zu machen, von Süden nach Norden, von Westen nach Osten, mit Stationen in München, Heidelberg, Frankfurt, Göttingen, Lüneburg und Berlin.

Anthropologie

Die Vergangenheit, so sagt man unter Historikern, ist ein fremdes Land. In meinem Fall hingegen ist es eher andersherum: Auf meiner Reise durch die Republik erinnern mich die mir fremden Institutionen immer wieder an meine entfernte Vergangenheit. Diese steife Formalität im Umgang miteinander! Der uralte Diaprojektor, noch immer in Betrieb! Das Monologisieren der Professoren!

Ich bin Insider und Outsider zugleich: ein Anthropologe, der halb zum Stamm gehört und Dinge, die Einheimischen ganz normal erscheinen, doch mit den Augen eines Fremden sieht.

Und so ertappe ich mich in den ersten Tagen bei merkwürdigen Gedanken wie: "Englische Studenten sind Herdentiere, deutsche dagegen sind einsame Wölfe." Oder: "Deutsche Flughäfen sind so penibel auf Hochglanz poliert wie amerikanische Universitäten. Amerikanische Flughäfen dagegen sehen so furchtbar ungepflegt aus wie deutsche Unis."

Pauken

"Gut zusammengefasst haben Sie die Fachliteratur ja", sagte mir meine Tutorin in meiner ersten Unterrichtsstunde in Cambridge, als ich gerade frisch aus Deutschland angekommen war. "Aber was ist denn bitte Ihre eigene Meinung zu dem Thema?" – "Meine eigene Meinung?", fragte ich verdattert. – "Geschichte können Sie nur verstehen, wenn Sie sich eine eigene Meinung bilden. Also: Versuchen Sie für nächste Woche mal, ein klares Argument zu formulieren. Und machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie nicht mit mir übereinstimmen!"

Die ersten Wochen in England waren für mich ein Schock. Aus der Schule war ich gewohnt, Fakten brav auswendig zu lernen und diese möglichst konventionell wiederzukäuen. Als Kind erschien mir die Bildung, bei allem Respekt, als lebloses Gut. Ich stellte sie mir wie einen prächtigen Palast vor, den Genies viele Generationen vor mir erbaut hatten und in dem wir Schüler nur zu Besuch waren. Wir malten die Inneneinrichtung brav ab. Die Lehrer sorgten dafür, dass wir nichts anfassten.

In den vielen Hörsälen, die ich auf meiner Reise besuchte, fühlte ich mich in die Schulzeit zurückversetzt. Fast immer ähnelten die Vorlesungen jenem ersten Monolog über die Theologie: Der Unterricht war frontal, die Professoren leierten lustlos ihr Programm ab, die Studenten interessierten sich vor allem für den Inhalt der anstehenden Klausuren. Ab und zu stellte ein Professor eine rhetorische Frage. Fast immer traf sie auf Schweigen. Die Studenten widmeten sich wieder ihren Handys.

Reformstau

Verdutzt bleibe ich vor einem einfachen Arrangement aus Holzbänken und Holzsesseln stehen. Seit Tagen reise ich nun schon von einem Campus zum nächsten. Aber erst in Lüneburg erblicke ich, was mir aus meinem Studium selbstverständlich erscheint: Gartenmobiliar, das Studenten dazu einlädt, sich im Freien zusammenzusetzen, miteinander zu diskutieren, vielleicht ein paar Seiten zu lesen.

Auf dem Campus der Leuphana Universität habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass eine Uni nicht nur gleichgültig ihre Dienstleistung anbietet, sondern auch als Zentrum des Soziallebens fungiert. Studenten schlendern zusammen durch die Gänge, winken einander zu. In der Mensa ist der Lärmpegel endlich mal so richtig hoch.

Ein Zufall ist dieser Eindruck nicht. Als der heutige Präsident Sascha Spoun vor zehn Jahren die aus einer Pädagogischen Hochschule und einer Fachhochschule fusionierte Universität übernahm, bereitete sie vor allem Studenten aus dem direkten Umland auf die Lehrerlaufbahn vor. Viele wohnten zu Hause, verbrachten kaum Zeit auf dem Campus.

Um das zu ändern, unternahm Spoun viele kleine und auch ein paar große Reformen, von den Holzbänken bis hin zu einem umgekrempelten pädagogischen Selbstverständnis. Anstatt sich am ersten Tag des Studiums passiv eine Einführungsvorlesung anzuhören, absolvieren alle Erstsemester gemeinsam eine fächerübergreifende Startwoche. Auch der Rest des Studiums ist interdisziplinär: Ein Drittel der Kurse ist einem innovativen "Komplementärstudium" gewidmet.

Das neue Semester Etwa 1,7 Millionen Studenten sind in diesen Tagen in ihr neues Semester gestartet – an den meisten Universitäten wie in Lüneburg fängt der Vorlesungsbetrieb im Oktober an, für eine Million Studenten an Fachhochschulen ging es schon im September los. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Studenten stetig gestiegen: 2003 gab es erst zwei Millionen – in diesem Semester werden es rund 2,7 Millionen sein, davon über 20 000 an der HU Berlin, die Yascha Mounk für seine Reise besuchte.

Spoun, ein quirliger Mann mit goldenem Haar, einer großen, runden Brille und einem selbstbewusst-schelmischen Grinsen, ist im Hochschulbetrieb umstritten. Weil er früher in St. Gallen lehrte, ist er in manchen Kreisen als neoliberaler Reformer verpönt. Im Gespräch macht Spoun eher den Eindruck eines Überzeugungstäters. "Ich habe im Ausland gute Unis selbst erlebt und dachte mir: Das muss doch auch in Deutschland möglich sein", sagt er und haut dabei auf den Tisch seines bescheidenen Dachgeschossbüros. Mit seinem Elan hat er in wenigen Jahren viel erreicht. Die Leuphana Universität hat einen Ruf, der weit über die Region hinausreicht, auf jeden Studienplatz bewerben sich mehrere Anwärter. Vor allem aber strahlt sie etwas aus, was ich an anderen deutschen Universitäten vermisse: ein eigenes Ethos, das die Uni zu mehr als der Summe ihrer Einzelteile gedeihen lässt.