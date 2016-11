Wirtschaft, so lautet ein verbreitetes Vorurteil, sei schwer zu verstehen. Die Sprache der Ökonomie sei voller Fachbegriffe, heißt es. Allenfalls Experten könnten erahnen, was Finanzvorstände in Worte zu fassen versuchen und Werbefachleute uns sagen wollen. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich lade Sie ein zu einem kleinen Sprachkurs, zu dem mich Leser Friedrich G. inspirierte. Feiern Sie mit!

Partys sind in der Wirtschaft nicht unbekannt, denken Sie an Betriebsfeste. Gelegentlich wird auch in den Finanzabteilungen gefeiert. Ganz exzessiv ist es aber in der Werbung. "Feiern Sie mit"-Einladungen finden Sie regelmäßig im Briefkasten. In Olpe feierte Betten Meyer schon sechs Jahrzehnte Irisette-Bettwäsche. Mit Jubiläumsangeboten zelebrierte BMW, dass seine in Sachsen gelegenen Autohäuser 25 Jahre lang durchgehalten haben. Und auch die Fachzeitschrift WLB Wasser Luft Boden lässt nach 60 Jahren die Sau raus. "Feiern Sie mit!", fordern die Spezialisten für "Abwasser, Luftreinhaltung und Abfalltechnik", und man platzt schon vor heiterer Vorfreude auf die große Party. Danach geht es weiter ins Möbelhaus, zum Bäcker und in den Modeladen. Feiern ohne Ende.

Ich weiß ja nicht, wie das bei Ihnen so ist. Aber wenn ich zu einer privaten Feier eingeladen bin, muss ich üblicherweise nichts bezahlen und habe Spaß. Erzählt die Werbung etwas von "Feiern Sie mit!" oder "Wir laden Sie ein zu blabla", bedeutet das in der Regel: Hab keinen Spaß, sondern bezahl für langweiligen Krempel. Überraschend viele Werbesprüche lassen sich so übersetzen, probieren Sie es mal aus. Wirtschaft ist gar nicht so schwer zu verstehen, und es hat ja auch niemand behauptet, dass Jubiläumsangebote stets günstig sind.

Quengelzone Infobox Quengelzone Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe-Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Schreiben Sie an quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie dem Autor auf Twitter unter @MRohwetter Als E-Book kaufen Ein Best-of mit den unterhaltsamsten Artikeln aus einem Jahr »Quengelzone« steht Ihnen auch in gebündelter Form als E-Book zur Verfügung. Für alle Lesegeräte als Sofort-Download erhältlich. Eine Übersicht unserer E-Books finden Sie unter www.zeit.de/ebooks.

Ist die große Werbeparty mit den Kunden eines Unternehmens vorbei, kann es sein, dass hinterher in der Finanzabteilung weitergefeiert wird. Dann aber meist im kleineren Kreis. Es gibt Gründe dafür.