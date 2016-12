wurde 1978 mit dem Song Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz berühmt. Seinen größten Erfolg als Schauspieler feierte er 1980 mit dem Film Theo gegen den Rest der Welt. Westernhagen hat in seiner Karriere mehr als elf Millionen Tonträger verkauft. Er hat eine erwachsene Tochter und lebt mit seiner Freundin Lindiwe Suttle in Berlin und Kapstadt. Am 28. Oktober erscheint sein Album Westernhagen MTV Unplugged.