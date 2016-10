Anfang August war es wieder so weit: Ein neues Harry Potter-Buch kam in die Läden und wurde aus dem Stand zum bestverkauften Buch der Woche – obwohl es auf Englisch ist. Gehört ein fremdsprachiges Werk auf die deutsche Bestsellerliste? So hatten sich die Macher des Buchreports noch im Juni 2003 gefragt, als die Fans für den fünften Band der Zauberer-Sage die Läden stürmten. Die Frage hat sich von selbst beantwortet. Gerade junge Leser warten nicht mehr auf die Übersetzung. Bei Harry Potter, den Tributen von Panem oder den Vampirgeschichten von Twilight-Autorin Stephenie Meyer greifen sie gleich zur Originalversion.

Vor zwanzig Jahren wäre das undenkbar gewesen: Zehntausende Jugendliche lesen ein Buch ganz auf Englisch. Freiwillig! Heutzutage dagegen bedeutet das Englische für immer mehr junge Deutsche keine Hürde mehr. Selbstverständlich ist das nicht. Gerade in Deutschland steht Bildung stets unter dem Verfallsverdacht. Ob Rechnen, Rechtschreibung oder Geschichtswissen: Glaubt man der öffentlichen Debatte, sind die aktuellen Schüler immer dümmer als ihre Vorgänger.

Für Englisch dagegen stimmt das Gegenteil: Die Englischkenntnisse der Deutschen werden von Jahr zu Jahr besser, heißt es unter anderem beim British Council, der jedes Jahr Tausende von Sprachtests abnimmt. Und Forscher in Hamburg haben kürzlich einen G9- mit einem G8-Jahrgang verglichen. Zwischen den beiden Tests lagen sieben Jahre. Das Leistungsniveau am Ende der gymnasialen Oberstufe unterschied sich dabei nur in einem Fach: Englisch. Die Schüler aus der G8-Klasse waren deutlich besser.

Die Gründe für den Aufwärtstrend finden sich in der Schule wie auch außerhalb. Englisch kann als beispielhafter Glücksfall gelten, wie Unterrichtsreformen, Schulpolitik und gesellschaftliche Veränderungen ineinandergreifen und voneinander profitieren. Damit zeigt der Englischunterricht auch, was es bringt, wenn Schule auf Veränderungen außerhalb des Klassenraums reagiert.

Denn so gut wie alle dunklen Mächte, von denen sich Lehrer ansonsten bedrängt sehen – Globalisierung, Digitalisierung, Ökonomisierung –, spielen den Englischpädagogen in die Hände. Weder können sie sich über mangelnde Wertschätzung ihres Faches beschweren noch über Stundenkürzungen. Selbst die steigende Zahl der Zuwandererkinder zieht das Lernniveau nicht herunter. Englisch hat sich in allen Schulvergleichen bislang als das einzige Fach erwiesen, in dem ein Migrationshintergrund kein Handicap darstellt.

Das könnte sich an diesem Freitag bestätigen. Da veröffentlicht das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) den sogenannten Ländervergleich. Alle drei Jahre testet das IQB die Kompetenzen der Neuntklässler zwischen Schleswig-Holstein und Bayern in den wichtigsten Fächern. Diesmal haben sich die Forscher unter anderem die Englischkenntnisse vorgenommen.

Nimmt man die 9d der Theodor-Heuss-Schule im hessischen Homberg zum Maßstab, muss man sich keine Sorgen machen. Wir befinden uns in einem normalen Gymnasium in der Provinz, ohne besonderes Sprachenprofil oder Großstadtklientel, aber mit einem für heute typisch innovativen Englischunterricht.

Es ist die vierte Stunde, es geht um Australien. Die Schüler sollen sich den Sinn landestypischer Verkehrszeichen erschließen. Erst diskutieren sie zu zweit, dann zu viert über die Gefahren auf Australiens Straßen durch Krokodile, Emus und Koalabären. Die Englischkenntnisse der 14-Jährigen unterscheiden sich stark. Einige von ihnen reden fast flüssig, andere müssen noch nach Worten suchen. Hemmungen zu sprechen zeigt jedoch kein Schüler. Bei der nächsten Aufgabe bekommen die Schüler unterschiedliche Bruchstücke eines Berichtes über Haiangriffe an Australiens Küsten vorgelegt. In kurzen wechselnden Gesprächssequenzen ("Speed-Dating") sollen sie sich gegenseitig auf einen Informationsstand bringen. Auch jetzt weicht niemand aus der Klasse auf Deutsch aus.

Der Ländervergleich, der an diesem Freitag erscheint, wird alle drei Jahre vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) veröffentlicht. Dafür testen die IQB-Forscher die Kompetenzen von 14- und 15-jährigen Schülern in allen Bundesländern in den Hauptfächern. Diesmal sind neben Deutsch die Fremdsprachen dran. Bisherige Studien zeigen, dass sich das Sprachvermögen der Deutschen über die Jahre deutlich verbessert hat. Als Gründe für den Leistungszuwachs vermutet man unter anderem das Grundschulenglisch, den bilingualen Unterricht sowie das höhere Sprachniveau der Lehrer. Das Englischniveau hat sich über die Generationen verbessert. Darauf verweist der private Sprachanbieter EF. Nach deren Index sprechen die Deutschen zwar noch lange nicht so gut Englisch wie Schweden oder Niederländer. Im Gegensatz zu anderen Ländern ist in Deutschland aber der Unterschied zwischen den Altersgruppen groß. Je jünger die Sprecher, desto höher ihre Kompetenzen.

"Die Schüler sollen reden, reden, reden", beschreibt Englischlehrerin Juliane Pohl Methode und Ziel ihres Unterrichts. Auch Pohl selbst spricht während der Stunde nur Englisch, relativ schnell und ohne didaktischen Unterton. So als würde sie ihre Muttersprache sprechen. Am Ende der Stunde hat jeder Schüler knapp 20 Minuten Englisch gesprochen und die restliche Zeit Englisch gehört. Mehr Kommunikation geht kaum.