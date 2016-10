Gut, dass das Schild da steht, man hätte sonst kaum gemerkt, dass man schon angekommen ist. Schwarze Schrift auf gelbem Grund: Wünsdorf, Landkreis Teltow-Fläming. Fahrzeit von Berlin: eine Stunde. Es ist aber weit und breit keine Menschenseele zu sehen, nur die würzig duftenden Kiefern zu beiden Seiten der B 96. Als verstecke sich der Ort im Wald. Anzeichen von Leben: ein Aldi, ein Norma, der Getränkemarkt, die Apotheke; und weil es noch heiß war, als wir zum ersten Mal herkamen, hatte auf der Freibadwiese des Großen Wünsdorfer Sees die Pommesbude geöffnet. Hier standen Männer herum, die noch vor Kurzem in Tschetschenien, Syrien und Afghanistan zu Hause waren. Die Frauen dieser Männer trugen Kopftücher und brachten den Kindern im See das Schwimmen bei. Am Zaun des Freibads hing ein Plakat. Es zeigte eine atombusige Amazone, die im leopardenfellgemusterten Badeanzug auf einem gewaltigen Motorrad thront und das bevorstehende Sommerfest der "Iron Amity 444 Wünsdorf" bewirbt: "Bikerspiele, Rock Bands, Big-Erotic Show". 444? Das Zahlenkürzel des Wünsdorfer Biker-Vereins ist ein in der rechten Szene geläufiger Verschlüsselungscode: Idiotensicher beziffert er Buchstaben anhand ihrer Position im Alphabet. 88 bedeutet "Heil Hitler". Also steht 444 auch nicht für "Refugees welcome"; 444 heißt "Deutschland den Deutschen".

Wo immer hierzulande Flüchtlinge ankommen, steht deren Gesinnung auf dem Prüfstand sowie die Gesinnung der Deutschen, von denen sie empfangen werden. Wen hält man für typisch? Den mutmaßlichen Terroristen Jaber al-Bakr, der sich vergangene Woche in der Untersuchungshaft erhängt hat, oder seine Landsleute, die ihn zuvor der Polizei übergaben? Die deutschen Orte, die die Neuankömmlinge beherbergen, kommen viel seltener in den Blick. Als verstünden sie sich von selbst, als wären Aufnahmeeinrichtungen auf einer Tabula rasa entstanden, einem Gelände, dessen Vergangenheit und Charakter nicht weiter beachtenswert sind. Die Geschichte, die wir hier aus Wünsdorf erzählen wollen, ist anders. Sie handelt davon, wie sich Fluchtbewegungen der Vergangenheit und der Gegenwart auf engstem Raum kreuzen, und von einem Dschihad, der ausgerechnet im märkischen Sand schon vor hundert Jahren geübt werden sollte. Diese Wünsdorfer Geschichte ist eine Gespenstergeschichte.

Schon im Kaiserreich war Wünsdorf ein riesiger Schieß- und Truppenübungsplatz

Als wir die Flüchtlinge wiedertrafen, gingen sie, mit ihren Einkaufstüten in der Hand, die Hauptallee hinunter, die, wie die meisten Wünsdorfer Straßen, durch nichts als Wald zu führen scheint. Das Ziel der Flüchtlinge – die Erstaufnahmeeinrichtung – liegt an der Ecke zur Moscheestraße, wo eine Sicherheitsfirma den Eingang ihrer Unterkunft bewacht. Dies ist die einzige Moscheestraße im gesamtdeutschen Straßenregister, sie endet nach hundert Metern vor aufgeschütteten Erdhaufen. Dahinter wieder Kiefern. Und eine Stadt, die sich im Wald eben nur versteckt hält. Wir hatten ja schon erwähnt, dass es in Wünsdorf spukt.

Verschlafener Ort, bewegte Geschichte. Hier entdeckt man zunächst die Reste des Zweiten Weltkriegs. Zum Beispiel sieben haushohe "Winkeltürme", die in unterschiedlichen Stadien der Verwitterung hier und da in der Gegend stehen. Sie sehen aus wie oben angespitzte Zigarren oder etwas zu bauchig geratene Raketen, waren aber überirdische Luftschutzbunker, in die sich, als 1945 die Bomben fielen, bis zu 600 Personen flüchten konnten. Wünsdorf war schon im Kaiserreich ein riesiger Schieß- und Truppenübungsplatz; im Zweiten Weltkrieg operierte hier zumindest zeitweise die heimlich in der Heide verbuddelte militärische Kommandozentrale der Deutschen.

"Über- & unterirdisch gut!" verheißt überraschend fröhlich die Website der "Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf", einer GmbH, die die Relikte der örtlichen Nazi-Geschichte touristisch vermarktet. Im auf Militärgeschichte spezialisierten Antiquariat (deshalb: "Bücherstadt") kaufen wir die Eintrittskarte zur Bunkerführung. Zwanzig Leute steigen an diesem strahlenden Spätsommertag ins Erdinnere. Wir besichtigen die Bunkeranlagen Maybach I und Maybach II und im Zeppelin-Bunker die Nachrichtenzentrale, über die im Krieg jedes Telefonat und Telex abgewickelt wurde – dazu allerhand Sachfragen: nach Kruppstahl-Qualitäten, nach der Dicke von Betonmauern und natürlich nach dem großen Was-war-1939-wo-genau. Hier: General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber des Heeres. Da: Fremde Heere West. Weiter hinten: Fremde Heere Ost. Dann: Oberquartiermeister, Oberbefehlshaber des Heeres, Chef des Generalstabs. Und so weiter.

Die Ruinen der damals als Bauernhäuser camouflierten Betonbauten sind nur der Eingang zu einer Unterwelt, aus der der Krieg dirigiert wurde. Hundert Meter lange Stollen, die einmal stark frequentierte Büroflure waren, allerdings fußkalt und fünfzehn Meter unter der Erde. Großes Hallo, als uns plötzlich Fledermäuse über den Kopf zischen. Ein unheimlicher Ort? Unter älteren Wünsdorfern, verrät die Bücher-und-Bunkerstadt-Führerin, hielten sich immer noch die abenteuerlichsten Gerüchte. Zum Beispiel über noch viel ausgedehntere unterirdische Gänge. Gerüchte über den Stollen für eine Autobahn, die bis nach Berlin führen sollte. Aber es werde halt auch viel geredet im Ort. Im Spuk-Ort Wünsdorf.

Zurück zur Moscheestraße, Ecke Hauptallee; hier sitzt der Sicherheitsdienst, denn nur die registrierten Flüchtlinge sollen Zutritt zur Erstaufnahmeeinrichtung bekommen. Ein Tagtraum im Sonnenschein. Nein, doch kein Tagtraum. Nur eine Überblendung der Gegenwart mit einer Szene von 1922. So beschrieb es damals der Reporter der Vossischen Zeitung: "Märkische Kiefern und märkischer Sand – darüber in fahlem Blau der Himmel. Grillen schrillen im Chor, das junge Korn wiegt sich im Winde, Fliederduft kommt aus den Bauerngärten. Und in diesem Rahmen ein Aufzug aus dem Orient: Indiens Söhne mit dunklem Haar, Türken, den roten Fez auf dem Kopf, Perser mit seidenen Turbanen, Araber, Tataren, Afghanen – so schreitet der Zug auf staubigem Wege von der Station Wünsdorf dem ehemaligen Gefangenenlager zu. In der Ferne sehen wir das Ziel: den hohen, schlanken Rundturm neben der Moschee, Minarett genannt, von dem im Orient die Gläubigen zum Gebet gerufen werden. Und nun wird auch die runde Kuppel mit dem Halbmond sichtbar, die Moschee, in der die Feier des Ramasan-Beiram begangen werden soll, der das Ende der langen Fastenzeit bedeutet."