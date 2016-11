Es gibt ein Krisenkonzept der sächsischen CDU, das sich seit Jahren bewährt. Es funktioniert simpel, nennen wir es das Doppel-W-Konzept: "warten und weitermachen". Egal, welcher Skandal dieses Land erschüttert – die CDU wartet, vielleicht gesteht sie hier und da in Detailfragen eigene Fehlerchen ein. Um dann weiterzumachen wie zuvor.

Sachsens SPD, die im Freistaat mit der Union koaliert, gehört eigentlich zu den größten Kritikern dieser Taktik. Aber ihr Opfer ist sie dennoch geworden.

Denn die CDU war zwar für ein paar Tage wütend, als SPD-Chef Martin Dulig sie heftig kritisiert hatte. Und Ministerpräsident Stanislaw Tillich wurde in einer Fraktionssitzung geradezu ungehalten.

Aber heute? Ist alles schon wieder vergeben, war alles nicht so schlimm. Große Entschlossenheit herrscht bei der CDU, die Ausfälle des Koalitionspartners einfach nicht überbewerten, dem sogenannten Koalitionskrach nicht allzu viel Bedeutung beimessen zu wollen. CDU-Fraktionschef Frank Kupfer zum Beispiel sagt: "Das war alles nicht so dramatisch. Wir haben ein recht entspanntes Verhältnis zur SPD." Und SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe findet, dass ein paar Konflikte "in einer Demokratie nichts Außergewöhnliches" seien.

Sachsens CDU also hat es wieder einmal geschafft, ein Problem auszusitzen. Sie hat einfach so lange die Wut der SPD ertragen, bis nun der schlimmste Ärger verflogen ist.

Mit der Methode fährt die CDU sehr gut. So blieb ihr die Forderung nach einem Ministerrücktritt erspart: Kurz nach dem Suizid Al-Bakrs wurde in der SPD erwogen, den Rauswurf von CDU-Justizminister Sebastian Gemkow zu fordern. Sogar ein Papier hatten SPD-Leute erarbeitet, es versammelte Argumente dafür, warum der Schritt unausweichlich sei. Aber die SPD-Führung entschied dann doch, es nicht zu veröffentlichen. Man einigte sich darauf, sich nur mit deftigen Zitaten in der Öffentlichkeit zu äußern. Das kam der CDU wie gerufen.

Sie lässt sich nämlich stoisch und bereitwillig beschimpfen. Sie begnügt sich damit, Duligs Äußerungen als rein taktische Manöver zu betrachten. Es habe eben der SPD-Landesparteitag kurz bevorgestanden, Dulig habe dort als Vorsitzender wiedergewählt werden wollen, Widerworte gegen die CDU seien da eben dienlich.

Die CDU redet über die SPD, wie man über einen rebellischen Teenager redet. Der wird schon wieder. Der hat’s nicht so gemeint. Den kriegen wir schon wieder hin. Der CDU-Fraktionschef Kupfer jedenfalls sagt: "Ich hatte ein gewisses Verständnis für Martin Dulig, er musste so kurz vor dem Parteitag rhetorisch etwas übertreiben." Außerdem kommt sich die CDU ohnehin wie der FC Bayern der sächsischen Parteilandschaft vor: Wer immer gewinnt, wird nicht nur geliebt. Deswegen sind, so sieht man das in der CDU, alle anderen neidisch. Sogar dann, wenn sie mitregieren. Frank Kupfer sagt: "Wir regieren dieses Land seit 1990, und die anderen waren immer schon gegen uns. Ich hänge es deshalb nicht zu hoch, wenn auch der Koalitionspartner mal gegen uns ist."

Sachsens CDU ist also Widerstand nicht nur gewohnt. Sie ist es jetzt auch gewohnt, diesen Widerstand zu ignorieren. Das ließ sich am Montag voriger Woche beobachten. Da ereignete sich etwas, was in anderen Ländern zu einem erneuten Koalitionsstreit getaugt hätte: In Leipzig fand eine Demonstration gegen "sächsische Verhältnisse" statt. Es war vor allem eine Demonstration gegen die CDU-Vorherrschaft im Land. Als Rednerin trat Daniela Kolbe auf, die SPD-Generalsekretärin. Da ging also eine hochrangige Vertreterin der Regierungspartei SPD zum Protest gegen den Koalitionspartner auf die Straße. Und die CDU? Tut das als Kuriosität ab, weist darauf hin, dass nur 80 Personen an der Demonstration teilgenommen hätten. "Eine Generalsekretärin muss ab und an einmal überziehen", sagt Frank Kupfer. Er sei schon zu lange im Geschäft, als dass er sich darüber ernsthaft aufregen würde. Man könnte auch einfach sagen: Die CDU nimmt ihren Koalitionspartner einfach nicht allzu ernst, dann klappt’s auch mit dem Regierungsfrieden.