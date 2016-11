DIE ZEIT: Herr Otremba, die Elbphilharmonie soll Hamburgs neues Wahrzeichen werden, was war eigentlich das alte Wahrzeichen?

Michael Otremba: Gute Frage. Im Frühjahr, bevor ich den Job als Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH angefangen habe, fragte mich im Urlaub in den USA der Gastgeber: Die neue Aufgabe, sag, was machst du da eigentlich? Wofür steht denn Hamburg? Ich dachte: Mensch, das kann ich so in einem Satz gar nicht sagen. Die Stadt hat viele tolle Seiten, aber Vielfalt ist in der Vermarktung schwierig und kein Alleinstellungsmerkmal. Es fehlte das eine prägnante Bild.

ZEIT: Vielleicht der Hafen?

Otremba: Den finden die Einheimischen klasse. Für viele andere Menschen auf der Welt bedeutet Hafen aber auch harte Arbeit, Industrie und schlechte Luft. Das ist nicht unbedingt anziehend.

ZEIT: Was ist mit dem Michel?

Otremba: Reise ich für den Michel aus Shanghai oder New York an? Nein, mache ich nicht. Einen Hafen oder eine Art Michel haben viele Städte. Die Elbphilharmonie dagegen ist einzigartig. Da sind wir auf einer Ebene mit dem Opernhaus in Sidney, dem Eiffelturm und dem Brandenburger Tor.

ZEIT: Sie meinen, Hamburg hat jetzt etwas, was ein ordentlicher Tourist abhaken muss.

Otremba: Man darf dieses Orte-Sammeln nicht unterschätzen. Sehr viele Menschen besuchen eine Stadt auch, um später sagen zu können: Ich war mal auf dem Empire State Building. Deshalb ist es wichtig, so ein konkretes Bild zu haben, das die Menschen begeistert. In Shanghai ist das der Shanghai Tower, in Bilbao das Guggenheim Museum, und in Hamburg wird es die Elbphilharmonie sein.

ZEIT: Die äußeren Werte der Elbphilharmonie sind also wichtiger als die inneren?

Otremba: Sie werden jedenfalls viele Besucher bringen. Aber im Gegensatz zu Brandenburger Tor oder Eiffelturm hat die Elbphilharmonie zusätzlich ein Innenleben. Und wir wollen mit den "inneren Werten", wie Sie es nennen, zu den Top-Ten-Konzerthäusern der Welt gehören.

ZEIT: Wie vielen zusätzliche Touristen soll die Elbphilharmonie bringen?

Otremba: Mehrere Hunderttausend in den kommenden Jahren.

ZEIT: Das können 200.000 oder eine knappe Million sein. Geht’s etwas konkreter?

Otremba: Wir bleiben bei dieser Aussage. Auch weil man nur sehr schwer abgrenzen kann, wie viele Menschen ausschließlich wegen der Elbphilharmonie kommen.

ZEIT: Haben Sie Erfahrungen aus anderen Städten?

Otremba: Nach Bilbao kommen jährlich über eine Million Besucher ins Guggenheim Museums. Pro Jahr machen sie dort 300.000 Führungen. Nach Sidney kommen rund sieben Millionen Touristen, um die Oper zu sehen. Ob das jeweils der einzige Grund ist, lässt sich aber schwer sagen.