Ein Café in der Kleinstadt Ratzeburg, an einem sonnigen Oktobertag, gleich neben dem Bahnhof. Es war genau dort, wo vor zehn Jahren das Unglück geschah. Dort auf dem Bahnsteig stürzte Vanessa Low im Gedränge auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst. Seit diesem Unfall hat sie keine Beine mehr. Vanessa Low läuft auf Prothesen. Gerade hat sie bei den Paralympics Gold im Weitsprung und Silber im 100-Meter-Lauf geholt. Was damals genau auf dem Bahnsteig geschah, wurde nie aufgeklärt. Ob sie gestoßen wurde und wenn ja, von wem, das interessiert die junge Frau nicht mehr. Ein Gespräch über das Nach-vorn-Schauen und Weiterlaufen.

Die Ärzte sagten, ich solle mich an einen Alltag im Rollstuhl gewöhnen Vanessa Low

ZEIT Doctor: Frau Low, an diesem Bahnhof da drüben hat sich Ihr Unfall ereignet.

Vanessa Low: Ja.

ZEIT Doctor: Und trotzdem haben Sie mich hierherbestellt?

Low: Sie sind ja mit der Bahn gekommen, ich dachte, das sei praktisch für Sie. Und es ist einfach auch ein schönes Café.

Claudia Wüstenhagen fiel das frische Tattoo auf dem Arm von Vanessa Low auf. "Roderick Green" steht dort: der Name ihres Trainers, der sie zu Gold in Rio führte.

ZEIT Doctor: Stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die um so einen Ort lieber einen Bogen machen würden. Das geht Ihnen offenbar nicht so.

Low: Ich verbinde meinen Unfall nicht mit irgendwas Örtlichem oder der Bahn. Ich denke auch nicht darüber nach, was genau passiert ist und wie. Es ist nicht wichtig. Viele sagen ja, alles geschieht mit gutem Grund. Aber das glaube ich nicht; ich glaube, Dinge passieren einfach, und das Leben geht weiter. Wichtig ist, wie man damit umgeht, was man aus der Situation macht. Ich fahre nach wie vor Bahn, ich habe nie ein Problem damit gehabt.

ZEIT Doctor: Sie haben damals noch im Krankenhaus beschlossen, Ihr Leben dem Sport zu widmen. Und Sie haben viel auf sich genommen, um Erfolg zu haben. Warum ist der Sport so wichtig für Sie?

Dieser Text gehört zu ZEIT Doctor – dem neuen Ratgeber, der hilft, gesund zu bleiben. Lesen Sie hier weitere Artikel zum Thema Gesundheit

Low: Das Training hat mir eine Aufgabe gegeben. Ich hatte ein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte. Das hat mir geholfen, relativ glimpflich durch schwere Zeiten zu kommen. Und der Sport hat mir geholfen, mich mit meinem neuen Körper auseinanderzusetzen. Der Unfall war kurz vor meinem 16. Geburtstag, da hat man als Frau ja sowieso schon Probleme mit seinem Körper, und Sport trägt dazu bei, dass man sich wohler im eigenen Körper fühlt.

ZEIT Doctor: Wie hat sich Ihr Körper nach dem Unfall angefühlt?

Low: Das ist natürlich erst mal eine optische Sache, man muss sich daran gewöhnen, dass der Körper auf einmal nicht mehr symmetrisch ist, dass alles anders aussieht. Und dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Ich musste lernen, meine Ansprüche zurückzuschrauben und geduldig zu sein. Es ging ja nicht gleich darum, jeden Tag Sport zu machen. Die Priorität war, wieder gehend zur Schule zu kommen, nicht im Rollstuhl.

ZEIT Doctor: Ich habe gelesen, dass Sie oft gestürzt sind, als Sie gelernt haben, auf Prothesen zu laufen. Sie haben sich den Arm gebrochen, den Ellbogen, aber immer weitergemacht. Woher kommt dieser Biss?

Low: Ich war immer ein sehr ehrgeiziger Mensch. Sicher wollte ich es mir selbst beweisen und auch meinem Umfeld. Damals war es nicht normal, mit meiner Art der Behinderung zu gehen – die Ärzte haben gesagt, dass ich mich daran gewöhnen soll, meinen Alltag im Rollstuhl zu verbringen. Ich habe viel trainiert, um wieder gehen zu können. Und als ich in den Sport wollte und Laufprothesen haben wollte, hieß es: Es gibt niemanden mit deiner Behinderung, der läuft, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen, wir glauben nicht, dass es funktioniert. Ich hatte keinen, der an mich geglaubt hat. Das hat mir schon wehgetan, und ich glaube, daraus ist der Ehrgeiz gewachsen: Ich will es unbedingt machen.

ZEIT Doctor: Heute sind Sie Paralympics-Siegerin und Weltrekordhalterin im Weitsprung. Allerdings hätte das beinah nicht geklappt. Kurz vor dem Wettkampf in Rio sind Sie krank geworden. Was war da los?

VANESSA LOW VANESSA LOW Sie wurde 1990 in Schwerin geboren und wuchs in Ratzeburg in Schleswig-Holstein auf. Als Jugendliche erlitt sie bei einem Zugunfall im Juni 2006 schwerste Verletzungen. Ihre Beine sind seither am Oberschenkel amputiert. Zwei Monate lang lag Low im Koma. Doch bald danach beschloss sie, Leistungssportlerin zu werden – trotz allem. Schon drei Jahre später gewann sie im Weitsprung Gold bei den Weltmeisterschaften der Rollstuhlfahrer und Amputierten. Die letzten Jahre verbrachte sie in den USA, um sich auf die Paralympics in Rio vorzubereiten. Dort siegte sie im Weitsprung und stellte mit 4,93 Metern den neuen Weltrekord auf. Im 100-Meter-Lauf errang sie zudem Silber. EIN LEBEN AUF NEUEN BEINEN Zwei Jahre dauerte es, bis Vanessa Low sicher auf Prothesen laufen konnte. Mehrmals die Woche trainierte sie in einer Gehschule. Anders als mit normalen Beinen muss die Kraft beim Laufen mit Oberschenkelprothesen fast vollständig aus dem Rücken und dem Rumpf kommen. Dafür braucht es eine besonders starke Muskulatur. Fürs Sprinten und Springen trägt Low spezielle Prothesen mit Sprungfedern aus Carbon.

Low: Es muss auf der Hinreise passiert sein, obwohl ich echt vorsichtig war. Zwei Tage später habe ich auf einmal Fieber bekommen. Dann hat sich eine Riesenbeule hier, direkt am Schaftrand der Prothese, gebildet, die war vier, fünf Zentimeter dick, und keiner wusste so richtig, was es ist. Fünf Tage vor dem Wettkampf haben die Ärzte dann entschieden, das Bein aufzuschneiden. Das war krass. Ich dachte: Jetzt habe ich mich vier Jahre lang vorbereitet, und in der Wettkampfwoche bin ich krank.