Es passiert immer noch, dass Menschen unangekündigt das Büro von Timo Meynhardt aufsuchen. Nur um sich einfach mal mit eigenen Augen anzugucken, was für ein prächtiges Unikat da jetzt sitzt. Einen wie Meynhardt, 44, hat es an der Handelshochschule Leipzig, der größten Wirtschaftshochschule des Ostens, seit 20 Jahren nicht gegeben. Er ist – man möchte das erst einmal gar nicht glauben – der erste und einzige Ostdeutsche, der Lehrstuhlinhaber an der HHL geworden ist. "Die HHL gilt offenbar als besonders elitäre Einrichtung, fast als eine Art West-Enklave in Leipzig", sagt Meynhardt. "Ich werde teilweise wie ein seltenes neues Exemplar im Zoo beäugt." Er bekomme nun E-Mails, in denen ihm gratuliert wird, weil er den Westclub HHL aufmische. Professor Meynhardt fragt sich, wie er das finden soll.

Meynhardt ist Thüringer, 1972 in Rudolstadt geboren. Aber das, dachte er, sei nicht mehr so wichtig. Er hat in Jena, Oxford und Peking studiert, in St. Gallen promoviert, in Lüneburg bekleidete er seinen ersten Lehrstuhl. Jetzt, in Leipzig, fühlt er sich erstmals wieder wirklich als Ossi: "Hier spielt es für die Leute plötzlich eine riesige Rolle, wo ich herkomme", sagt Meynhardt.

Seine Berufung ist, in gewisser Weise, hochpolitisch: Der Mauerfall ist 27 Jahre her, beinahe auf den Tag genau. Die DDR ist Geschichte, die Nachwehen der Wendezeit aber haben für den Osten Auswirkungen bis heute: Denn die Hochschulen – jene Orte, an denen die Vergangenheit bewertet und die Zukunft entworfen wird – sind fest in westlicher Hand.

Nach 1989 blieben nur in den Naturwissenschaften und den technischen Fächern viele Professoren im Amt. Die Wirtschaftswissenschaften, Jura, quasi alle Geistes- und Sozialwissenschaften wurden im Osten nach 1990 fast ausnahmslos von westdeutschen Professoren gelehrt. An manchen Unis sind 80, 90 Prozent der Sozialwissenschaftler aus dem Westen berufen worden. Geisteswissenschaftlich geprägte Universitäten wie die Uni Leipzig sind im Grunde westdeutsche Anstalten.

Das liegt einerseits daran, dass in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Großteil der Professoren der SED-Ideologie anhing. Andererseits daran, dass ein Marxismus-Leninismus-Dozent schlecht als Politikwissenschaftler weitermachen konnte, genauso wenig wie ein Professor für sozialistische Ökonomie in der Lage war, Managementkurse zu geben.

Kein Wunder, dass Wissenschaftler wie Timo Meynhardt nun für ihre Herkunft gefeiert werden. Und tatsächlich ist er ein Vorreiter: Meynhardt gehört zur ersten Generation ostdeutscher Wissenschaftler, die Verantwortung an den Universitäten und Hochschulen übernimmt, die Lehrstühle erobern kann – in der DDR aufgewachsen, in der Bundesrepublik ausgebildet. Es sind jene Ostdeutschen, die um die Wendezeit noch nicht einmal 20 Jahre alt waren. Sie sind jetzt bereit.

Die Frage ist nur: Werden sie es auch schaffen?

Eigentlich bringen ostdeutsche Wissenschaftler genau das mit, was gefragt ist in unsicheren Zeiten wie diesen: Umbruchserfahrung. "Als ich Abiturient war, stürzte die DDR zusammen", erzählt Meynhardt. "Es war eine wilde Zeit, alles war möglich. Wir konnten die Verhältnisse zum Tanzen bringen." Später arbeitete er für das Beratungsunternehmen McKinsey ausgerechnet im Bereich Change-Management. "Man schätzte dort zum Beispiel, dass ich aus eigenem Erleben wusste, was Wandel bedeutet", sagt Meynhardt. Die Verhältnisse zum Tanzen bringen, das ist ihm eine Art Lebensmotto geworden.

Unis in Ostdeutschland # Verpasste Lösung Schon Anfang der 1990er Jahre wollten Hochschulpolitiker Ostdeutschen den Zugang zu Professuren sichern. Die Idee: Statt fast alle Stellen an West-Wissenschaftler zu vergeben, sollten nur wichtige Lehrstühle besetzt und der Rest für Ostdeutsche freigehalten werden. Doch den Unis war die Wette auf die Zukunft zu unsicher. Der Plan wurde verworfen.

Es trifft sich gut für die Meynhardts der Republik, dass im Osten derzeit massenhaft Lehrstühle frei werden. Wie viele genau, weiß keiner, aber eines ist sicher: Die zahlreichen Aufbauhelfer der 1990er Jahre kommen jetzt ins Rentenalter. Wer 1992 ein junger Wissenschaftler im Westen war und nach Dresden, Greifswald oder Jena zog, um eine Professur anzutreten, der steht nun kurz vor dem Ruhestand.

So wie der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt. Er erinnert sich ganz genau, wann er in Dresden angekommen ist: "Am 6. März 1991. Damals waren noch die letzten DDR-Münzen im Umlauf." Eine so abenteuerliche Zeit habe er noch nie erlebt, sagt Patzelt. Er, 1953 in Passau geboren, hatte sich gerade in seiner Heimatstadt habilitiert und war auf der Suche nach seiner ersten Professorenstelle. "Mein Impuls, als die Mauer gefallen war, war sofort: Ich muss in den Osten, dort tut sich Wichtiges." Patzelt wurde in Dresden fündig, wo sein langjähriger Mentor zum Gründungsdekan der Geistes- und Sozialwissenschaften berufen worden war. Nachts saßen sie zusammen und entwickelten Aufbaupläne fürs künftige Politik-Institut, erzählt Patzelt. "Das Geld schien damals noch keine Rolle zu spielen", sagt er, "die Vorgabe war nur: Baut die wichtigsten Institute auf! Und zwar schnell!"