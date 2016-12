Seit einem halben Jahr hat die Klasse 3B der Grundschule Forsmannstraße in Hamburg-Winterhude eine neue Mitschülerin: Fatemeh Karimi aus Afghanistan. Die Achtjährige habe sich schnell eingelebt, sagt die Klassenlehrerin, Uta Theune. Im Zwischenzeugnis lobt sie Fatemehs Deutschkenntnisse und schließt: "Ich freue mich auf das nächste Schuljahr mit dir." Nur, wird es das geben? Fatemehs Familie soll abgeschoben werden.

Ida: Als Fatemeh zu uns kam, konnte sie echt schon gut Deutsch. Sie hatte eine besondere Aufgabe für ihre Familie: Übersetzerin. Weil sie die Sprache schneller als ihre Eltern gelernt hat.

Caprice: Fatemeh war immer superhilfsbereit. Zum Beispiel wenn jemand verletzt war, hat sie sofort geholfen. So ein freundliches Kind habe ich eigentlich noch nie erlebt.

Ida: Sie ist einfach anders. Sie sagt immer "bitte" und "danke", sie hilft jedem.

Caprice: Ich muss zugeben, seit ich sie kenne, war sie noch nie irgendwie sauer oder gemein.

Fabio: Sie ist sogar nett zu Jungs!

Ida: Ich glaube, Fatemeh ist das erste Flüchtlingsmädchen bei uns an der Schule. Manuel kommt aus England oder Schweden oder so (Anm. d. Red.: Name geändert, Manuel wurde in Singapur geboren, wie die Lehrerin später aufklärt). Aber der konnte schon vorher Deutsch und ist auch nicht geflohen, das ist was anderes.



Lola: Manche von uns zicken manchmal echt rum. Aber Fatemeh singt mir ganz oft schöne Lieder vor in ihrer Sprache, Iranisch, glaube ich. Manchmal auch ein deutsches, Der Sommer ist da, das kannte ich gar nicht.

Fatemeh ist 2008 im Iran geboren, dorthin waren ihre Eltern 1996 aus Afghanistan geflohen. Im Iran leben Afghanen oft als Bürger zweiter Klasse. Als Fatemehs Vater bedroht wurde und vor einem Jahr seine Arbeit verlor, beschloss die Familie abermals zu fliehen, nach Deutschland.

Fatemeh: Das war sehr, sehr, sehr weit. Wir sind nachts gelaufen, weil die Polizei uns dann nicht sehen konnte. Wenn sie uns erwischt hätten, wären wir sofort nach Afghanistan abgeschoben worden. Wir sind ganz leise im Dunkeln über die Grenze. Mein Papa hat mich immer dafür gelobt, wie gut ich schleichen kann.

Ida: Das muss man sich mal vorstellen! Die konnten nachts nie schlafen.

Luisa: Fatemeh wollte es einfach nur nach Deutschland schaffen und nichts anderes.

Elea: Das war ganz schrecklich, glaube ich. Kinder behalten es mehr im Kopf als Erwachsene, wenn sie etwas Schlimmes erleben. Die denken dann dauernd dran. An die Polizisten oder die Bomben.

Fatemeh: Ja, wir sind immer gelaufen, gelaufen. Nicht gegessen, nicht geschlafen. Aber ich versuche, da nicht dran zu denken. Jetzt bin ich hier, und hier ist es gut.

Die Klassenlehrerin erzählt, dass Fatemeh eigentlich in eine sogenannte Auffangklasse für Flüchtlinge sollte, die aber alle voll gewesen seien. Deshalb habe ihre Klasse das Mädchen aufgenommen. Die anderen Kinder hätten sich schnell auf Fatemeh eingestellt, ihr geholfen oder einen Badeanzug fürs Schwimmen geschenkt. Früher, erzählt Teo, hätten sie manchmal auf dem Schulhof "Ballerspiele" gespielt, Räuber und Gendarm. Das sei jetzt vorbei.

Teo: Wir reden auch nicht mehr über solche Sachen wie Krieg. Wir passen jetzt auf, damit Fatemeh nicht traurig wird. Einmal hat einer was über Krieg gesagt, da musste sie weinen.

Caprice: Wir haben sie dann auf Geburtstage eingeladen, zum Beispiel bei Ida.

Ida: Ja, da hat sie auch ein bisschen geweint, das waren aber Freudentränen, glaube ich.