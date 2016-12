So etwas hat selbst das an bizarren Wendungen reiche Afghanistan noch nicht erlebt, und das Fernsehen ist per Videoschaltung live dabei: Aschraf Ghani, der demokratisch gewählte Präsident in seinem Palast zu Kabul, und Gulbuddin Hekmatjar, der Terroristenführer in seinem vermutlich nahe der Grenze zu Pakistan befindlichen Geheimversteck, unterzeichnen feierlich einen Friedensvertrag.

Es ist ein Tag Ende September, als so aus den bisherigen Erzfeinden Verbündete werden – zu Bedingungen, die wirken, als hätte sie weitgehend der Warlord diktieren können: Hekmatjar bekommt einen nicht näher definierten "zeremoniellen" Regierungsposten, eine Villa in der Hauptstadt und eine Millionen-Apanage. Alle Verfahren gegen ihn werden eingestellt, auch seine etwa 20.000 Untergrundkämpfer von der Hisb-i Islami, der "Partei Gottes", müssen sich nicht vor Gericht verantworten, Inhaftierte kommen frei. Ghani erklärt sich bereit, einen "Zeitplan für den Abzug aller ausländischen Truppen" zu erstellen. Einziges Zugeständnis des bisherigen Kriegsfürsten: Er will sich künftig an die Verfassung halten und seine Ziele nur mehr mit friedlichen Mitteln verfolgen.

Kein schlechter Deal für den "Schlächter von Kabul", der vermutlich mehr afghanische Menschenleben auf dem Gewissen hat als jeder andere. Aber noch erstaunlicher als diese Rehabilitierung war die Reaktion darauf. Nur Human Rights Watch protestierte gegen das Abkommen und bezeichnete es als eine "Verhöhnung der Opfer"; Politiker in Afghanistan beglückwünschten den Präsidenten, auch die Staatsführer in Paris, London und Berlin zollten Beifall. Und selbst die Obama-Regierung nannte die Übereinkunft einen "Meilenstein", obwohl die Hisb-i Islami auch zahlreiche Amerikaner getötet hat.

Irgendwann in den nächsten Wochen wird der Warlord seine Villa beziehen. Er wartet darauf, wie verabredet, von der amerikanischen Liste der international terrorists gestrichen zu werden. Vielleicht harrt Hekmatjar aber auch so lange im Untergrund aus, bis der Neue ins Weiße Haus eingezogen ist – Donald Trump hatte ja früher schon mal angekündigt, die US-Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen und das Land sich selbst überlassen zu wollen. Im Originalton: "Wir verschwenden dort Milliarden, unsere Truppen werden von den Afghanen umgebracht, die wir trainieren. Was für ein Unsinn, lasst uns lieber Amerika wieder aufbauen!"

Könnte das Abkommen zwischen Ghani und Hekmatjar zu einer Aussöhnung führen, etwa so, wie sie die kolumbianische Regierung und die Farc-Rebellen fast schon erreicht haben? Könnte es ein Vorbild werden auch für die Taliban, auf den bewaffneten Kampf zu verzichten? Ist Ghanis Schachzug ein Verzweiflungsakt aus Schwäche oder eine Befreiungstat aus Selbstbewusstsein? Und hat dieser Gulbuddin Hekmatjar eine zweite Chance wirklich verdient?

Ich habe Hekmatjar zweimal zu Gesprächen getroffen. Einmal, als er, wie heute, an einer Wegbiegung seines Lebens angekommen war. Das andere Mal, als er sich entscheiden musste, "welches Gesicht ich einmal Gott zeige".

Bei unserem ersten Treffen sagte er: "Unser Ziel ist, möglichst viele Besatzer zu töten"

Peshawar, Pakistan, nahe der afghanischen Grenze, Mitte der achtziger Jahre. Der Einmarsch der Sowjetunion Ende 1979 hatte die Weltpolitik verändert: Doch weder die USA noch die nationalen Kämpfer für eine Unabhängigkeit Kabuls wollten sich damit abfinden. Sieben Mudschahedin-Führer, darunter Hekmatjar, schlossen sich zu einer Allianz gegen die Besatzer zusammen, und obwohl der Vorsitz alle drei Monate wechselte, wurden die Machtverhältnisse im Widerstandsbündnis schnell klar. Gemäßigte Muslime blieben im Exil chancenlos gegen die Fundamentalisten. Die CIA hatte begonnen, über ihre Freunde vom pakistanischen Geheimdienst ISI Waffen im Wert von mehreren Hundert Millionen Dollar an die Aufständischen zu liefern, Saudi-Arabien schwor, die "Spenden" Washingtons in gleicher Dollar-Höhe aufzustocken. Den Löwenanteil an Kriegsgerät und Geldern bekam Hekmatjar mit seiner Truppe.

"Warum gerade Sie?", fragte ich den Hisb-i-Islami-Führer in seinem hochgesicherten Hauptquartier am Rand der Frontstadt.

"Ganz einfach, weil ich der effektivste Kämpfer gegen die Russen bin und als Einziger nicht korrupt." Hekmatjar, groß gewachsen, hager, schwarz der Umhang, schwarz der lange Bart und Augen von eisgrauer Kälte, erzählte stolz von den Besuchen des CIA-Direktors Bill Casey und des Saudi-Geheimdienstchefs Prinz Turki al-Faisal, die ihm häufig ihre Aufwartung machten. Aber in seinem Tonfall war auch Distanz, fast Verachtung zu spüren: "Solange es unseren Interessen der Befreiung dient, nehmen wir jede Hilfe. Unser Ziel ist es, möglichst viele Besatzer zu töten und ihre Militärführung zum Rückzug zu zwingen."