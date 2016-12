Der populärste Politiker für das höchste Amt – passt das jetzt nicht ideal? Ist das nicht die bestmögliche Lösung in einer Zeit, in der es immer weniger populäre Politiker und immer mehr Verachtung für hohe Ämter gibt? Erst mal uneingeschränkt: Ja.

Im angekündigten Aufstieg von Frank-Walter Steinmeier vom Außenminister einer großen Koalition zum zwölften Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland liegt eine Chance, die weit über sein künftiges Amt hinausweist. Der grassierende, immer stärker werdende und immer unverschämter auftretende Populismus, der den Staat und seine Eliten verachtet, wird künftig auf einen obersten Repräsentanten dieses Staates treffen, den sich die Menschen mehr als jeden anderen ins Amt gewünscht haben. Der Populismus der Weltverdreher, konfrontiert mit der Popularität eines Welterklärers: Das allein wird das Gift der einfachen Antworten und den Brandsatz der Verachtung des anderen und des Fremden zwar nicht unschädlich machen – aber ein bisschen weniger schädlich vielleicht schon. Und das wäre kein geringer Erfolg.

Doch er kann noch mehr, muss es vielleicht auch. Im neuen Amt sollte Steinmeier eine Seite stark machen, die er als Diplomat eher verborgen hielt – das, nun ja: Wilde.

Ungewöhnliche Ideen. Beeindruckende Reden. So etwas wird jetzt erwartet

Oberflächlich betrachtet, ist Steinmeier nicht zuletzt deshalb der beliebteste deutsche Politiker, weil er in Deutschland kaum noch zu sehen ist, weiße Haare und eine sonore Stimme hat – und weil er weiß, wie man über die roten Teppiche der Welt flaniert, sodass zu Hause alle denken: Das macht er aber prima, so stelle ich mir Deutschland vor! Wäre Steinmeier nicht oberster Diplomat, man würde in Filmen diese Rolle mit ihm besetzen. Außenminister sind nicht zwingend deshalb beliebt, weil sie so gut sind, sondern weil sie Außenminister sind.

Dass Steinmeier einst die Agenda 2010, Gerhard Schröders im eigenen Lager hochumstrittenes Reformwerk, erfunden hat, wissen heute nur noch jene Politiker der Linken, die ihn deshalb nicht zum Präsidenten wählen wollen. Für den Rest der Deutschen ist er der Mann, der durch die Welt reist, und – das vergessen die Leute nicht – der Mann, der seiner Frau eine Niere spendete. Solidarität nimmt man so einem ab, Agenda hin oder her.

Offensichtlich gibt es eine Tiefe in Steinmeier, die bei seinen bisherigen Jobs nicht wirklich erkennbar wurde, die aber bei seinem künftigen fruchtbar gemacht werden sollte.

Authentizität, Seriosität und eine gewisse Tiefe – das zählt viel in Zeiten, da ein sexistischer Egomane Präsident der USA werden kann und eine islamophobe Rassistin womöglich Präsidentin in Frankreich.

Aber wahrscheinlich reicht das alles selbst im Verbund mit Steinmeiers schon sprichwörtlicher Super-Vernünftigkeit nicht aus, um in diesen wutbewegten Zeiten, da die Populisten die Gefühle kapern und verdrehen, die Menschen anders zu berühren. (Zumal ja schon die Kanzlerin dazu neigt, eher wenig Emotion zu zeigen.)

Von einem Präsidenten erwarten die Leute heute, dass er sich zeigt. Dass Ecken und Kanten sichtbar werden, anhand derer sie etwas erkennen können, selbst Fehler sind besser als Glätte, die hat auch Gauck gemacht, nicht zu seinem Schaden. Steinmeiers Rationalität ist die Grundvoraussetzung dafür, dass er gegen das Irrationale Wirkung entfaltet. Doch Vernunft allein wird leicht als Kühle wahrgenommen. Also muss Steinmeier in Zukunft öfter raus aus seiner Haut.

Vor zwei Jahren bekamen die Deutschen erstmals eine Ahnung davon, dass es einen Steinmeier gibt, den sie noch gar nicht kannten. Im Europawahlkampf 2014 nahm er sich bei einer SPD-Kundgebung am Berliner Alexanderplatz Demonstranten zur Brust, die ihm Kriegstreiberei in der Ukraine vorwarfen. Aus dem abwägenden Diplomaten brach ein Kämpfer hervor, der für Meinungsfreiheit und Anstand im Umgang miteinander stritt. Mit Herzblut und geschwollener Ader.

Dem Biest in sich öfter mal freien Lauf lassen, das könnte bei Steinmeiers neuer Rolle durchaus hilfreich sein. Es muss ja nicht jedes Mal eine Wut-Tirade dabei herauskommen. Eine ungewöhnliche Idee, der Anstoß zu einer gesellschaftlichen Debatte, eine beeindruckende Rede – alles Dinge, mit denen Steinmeier bisher eher nicht aufgefallen ist – würden ja reichen.

Da trifft es sich gut, dass er sich kürzlich erlaubt hat, einen Hassprediger Hassprediger zu nennen. Und dass er sich am Dienstag dieser Woche mit dem türkischen Außenminister ein Rededuell auf offener Bühne lieferte, in dem er nicht ausfällig wurde, aber sich auch nichts hat bieten lassen.

Insofern kann man Steinmeier für die Zukunft nur raten: Mehr Steinmeier wagen!

