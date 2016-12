Hans Christoph Ludwig erinnert sich genau an den Anruf. Am Telefon war der äußerst freundliche Vorsitzende Richter einer Schwurgerichtskammer. Ob Ludwig für das Gericht ein Gutachten anfertigen könne? Es gehe um eine Frau, die angeklagt sei, ihr Baby zu Tode geschüttelt zu haben. Es klang nach einer einfachen Sache. Allerdings hatte der Anrufer es ein wenig eilig, in drei, vier Wochen schon sollte das Gutachten fertig sein.

An der Uni-Klinik Göttingen ist Hans Christoph Ludwig, 62, Professor für Kinder-Neurochirurgie. Er operiert Kinder, die Hirntumoren haben oder einen Wasserkopf. Immer wieder behandelt er auch Babys, die von einem überforderten Vater, einer genervten Mutter geschüttelt wurden und dabei zum Teil schlimmste Gehirnverletzungen erlitten. Das sogenannte Schütteltrauma ist ihm also vertraut. Auch mit dem Verfassen von Gutachten hat er Erfahrung. Im Büro stapeln sich Gerichtsakten. Meist wird er bei Privatklagen wegen möglicher Behandlungsfehler hinzugezogen, dann soll er vor einem Zivilgericht klären, ob ein Arztkollege etwas falsch gemacht hat oder nicht. Diesmal also ein Strafverfahren. Diesmal geht es nicht um Schmerzensgeld, sondern um die Frage, ob eine Frau im Juni 2010 ihren Säugling getötet hat und ob sie, inzwischen Mutter eines weiteren Kindes, für Jahre ins Gefängnis muss (siehe auch das Dossier Wie starb Baby Nils?, ZEIT Nr. 42/15). Ludwig überlegt kurz am Telefon, dann sagt er zu. Ein paar Tage später kommen die Unterlagen. Ein Stapel Papier, nicht sonderlich dick. Das kann man bewältigen. Die Abgabefrist – kein Problem.

Erst viel später geht Ludwig auf, dass diese Unterlagen ein Bruchteil dessen sind, was sich im Fall des toten Babys an Akten angesammelt hat. Denn was der freundliche Richter nicht gesagt hat: Um den Fall Nils tobt bereits ein heftiger Streit unter Experten. Die Hauptverhandlung gegen die Mutter läuft seit neun Monaten. Und Ludwig, der davon ausgeht, er solle helfen, die Frage zu beantworten, ob eine Angeklagte schuldig ist oder nicht, sieht die Falle nicht. Erst als es zu spät ist, wird er verstehen. Er wird sich in einem Verfahren wiederfinden, in dem es auch um ihn selbst geht, um seine Reputation – und um den Vorwurf, ein Lügner zu sein.

Was ist eigentlich, wenn ein Richter ernst zu nehmende Zweifel nicht zulässt?

Mehr als sechs Jahre ist jener Sonntag her, an dem die Supermarktverkäuferin Julia Amrau, damals 28, alleine mit ihrem sieben Monate alten Sohn zu Hause ist. Nils hat gerade gelernt, sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen, mehr kann er noch nicht. Gegen 12 Uhr, das wird Julia Amrau aussagen, legt sie Nils im Schlafzimmer aufs Bett. In der Küche will sie Brei zubereiten, da hört sie Nils schreien. Als sie ins Schlafzimmer kommt, liegt er, sagt sie, auf dem Laminatboden. Nils lässt sich beruhigen, bleibt aber quengelig. Später erbricht er sich, wird schlapp, kalt. Am frühen Abend atmet er nicht mehr. Ein Notarzt reanimiert das Kind, doch am nächsten Tag stirbt es in der Klinik. Bei der Obduktion finden sich ein Schädelbruch, Hirnblutungen, Netzhauteinblutungen.

Den Ärzten hat Julia Amrau nichts von einem Sturz erzählt. Sie sagt, sie habe die Symptome nicht mit dem banalen Vorfall in Verbindung gebracht.

Es gehört zum Berufsalltag von Hans Christoph Ludwig, mit Tragödien umzugehen, doch manche ragen aus der Masse des Unglücks heraus. Vor Jahren hat er ein Mädchen operiert, das von seinem Vater fast mit dem Hammer erschlagen worden wäre. Der Schädel des Mädchens war in mehr als zwanzig Teile zersprungen. Ludwig ist heute noch fassungslos über solche Gewalt – und auch stolz darauf, dass er den Schädel wie ein Puzzle zusammensetzen und das Kind retten konnte. Auch die Schicksale der geschüttelten Kinder rühren ihn. Er verfolgt ihren Weg oft lange. Sie kehren zu Kontrolluntersuchungen in die Klinik zurück. Manche, die das Schütteln überlebt haben, sind blind, andere taub, wieder andere sind geistig schwer beeinträchtigt.

Noch immer, sagt Ludwig, werde die Gefährlichkeit des Schüttelns unterschätzt. Viele Kinderärzte wüssten zu wenig darüber, deshalb würden auch Fälle übersehen. Im Fall Nils aber sei es gerade andersherum: Das Baby, da ist Ludwig sicher, wurde nicht geschüttelt. Der Leichnam des Kindes weise einige sehr typische Merkmale des Schütteltraumas nicht auf – Nils sei an den Folgen einer immens großen Blutung, eines epiduralen Hämatoms, gestorben, die er sich nicht durch Schütteln zugezogen haben könne. Die Blutung könne aber vom Bettsturz herrühren. Bleibt ein epidurales Hämatom unbehandelt, kann es zum Tod führen.

Ludwigs Sicht der Dinge passt allerdings nicht zur Anklage. Und auch nicht zum vorläufigen Gutachten eines Rechtsmediziners namens Bernd Karger, auf das sich die Staatsanwaltschaft stützt. Karger bestreitet, dass ein Kind sich beim Fallen aus einer derart geringen Höhe so folgenschwer verletzen könne.

Eine Woche vor seinem ersten Verhandlungstermin schickt Ludwig das Gutachten ans Landgericht Dortmund. Als er zur Sitzung kommt, wundert er sich: Der Richter Meyer, der am Telefon so schrecklich nett war, geht nun grußlos an ihm vorbei.

Was dann im Gerichtssaal geschieht, bleibt Ludwig als "Kreuzverhör" in Erinnerung. Im Glauben, er müsse – wie im Zivilprozess – sein schriftliches Gutachten nicht vortragen, sondern nur erläutern, fasst Ludwig sich kurz. Erst später wird er lernen, dass im Strafprozess vor allem das gesprochene Wort zählt. Als Ludwig fertig ist, nehmen der Vorsitzende und der Gerichtsmediziner Karger ihn in die Mangel. Vor allem Karger erscheint ihm aggressiv. Ludwig hat den Eindruck: "Die wollen gar nicht wissen, was die Wahrheit ist." Was sie stattdessen offenbar wollen: Kargers Gutachten retten.