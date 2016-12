Wenn sich die Welt verändert, kann das manchmal ganz schön wehtun. Da muss man nur die Kunden der Postbank fragen. Das Geldinstitut hat zum Monatsbeginn seine "Girokonto-Welt verändert" und ein "neues Preismodell eingeführt". Was in der Mitteilung der Postbank harmlos klingt, ist ein fundamentaler Bruch: Die Postbank macht Schluss mit dem kostenlosen Girokonto – nach 20 Jahren, in denen ihr das vielfach beworbene Gratisangebot Zigtausende Kunden beschert hat. Mit 5,3 Millionen Girokunden ist sie der größte Anbieter im Privatkundengeschäft. Die müssen nun zwischen 1,90 und 9,90 Euro monatlich zahlen, sofern sie nicht unter 22 Jahre alt sind und nicht mehr als 3.000 Euro monatlich auf ihrem Konto eingehen.

Schuld sind die niedrigen Zinsen in Europa: Sie bewirken, dass die Kreditinstitute kaum noch davon profitieren, das Geld ihrer Kunden weiterzuverleihen. Im Gegenteil: Wenn sie über Nacht überschüssiges Kapital bei der Europäischen Zentralbank zwischenparken müssen, zahlen sie dafür sogar Strafzinsen. Viele Geldhäuser sehen Gebühren inzwischen als einzigen Weg, noch etwas zu verdienen. Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon sagt: "Die Zeit der kostenlosen Girokonten ist vorbei."

Nun hatte diese Kostenlos-Zeit zwar bei den Sparkassen bisher nie wirklich angefangen, bei HypoVereinsbank, Targobank und vielen Instituten der PSD-Bankengruppe dagegen wohl. Auch sie haben sich jüngst vom Girokonto zum Nulltarif verabschiedet. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine Bank in Deutschland neue oder höhere Gebühren ankündigt – per Brief oder per Kontoauszug.

Doch die monatlichen Gebühren unterscheiden sich von Institut zu Institut mitunter sehr. Die Stiftung Warentest hat hierzu jüngst 240 Kontomodelle von über 100 Banken untersucht. Die meisten rangieren im Bereich von zwei bis drei Euro pro Monat. Alles unter 60 Euro im Jahr sei derzeit ein angemessener Preis, finden Verbraucherorganisationen. Selbst Filialinstitute wie die sonst hochpreisige Deutsche Bank schaffen das. Es gibt allerdings auch teure Banken, die für die Verwaltung des Girokontos 120 bis 180 Euro berechnen.

Und es gibt solche, die weiterhin nichts verlangen, auch wenn ihre Zahl schrumpft. Sucht man nach Banken, die Kostenlos-Konten ohne große Bedingungen anbieten, findet man 25 Institute. Die Liste wird noch kürzer, wenn man zudem nach fairen Dispozins-Konditionen fahndet (unter acht Prozent), eine kostenlose Kreditkarte zur Bedingung macht und nach denen schaut, die keine Preisänderungen angedroht haben. Dann bleiben zum Beispiel noch Consors, DKB, ING-DiBa und Santander übrig.

Eines haben diese Institute gemeinsam: Sie sind Direktbanken. Das bedeutet, sie unterhalten keine Filialnetze mit Tausenden Mitarbeitern und haben eine schlankere Verwaltung, was eine Menge Kosten spart. So beschäftigt etwa die DKB im Vergleich zur Postbank nur ein Siebtel der Mitarbeiter, obwohl sie laut Bilanzsumme halb so groß ist wie der Marktführer. Allerdings bedeutet das für Kunden, dass sie ihre Konten online führen müssen. Wer damit leben und zudem Geld sparen kann, der sollte einen Wechsel in Betracht ziehen.