DIE ZEIT: Herr Ulrich, eine naheliegende Frage in diesen Tagen: Sie leben seit mehr als drei Jahrzehnten in den USA, sind aber in Dänemark geboren und aufgewachsen. Fühlen Sie sich eher als Däne oder als Amerikaner?

Lars Ulrich: Ich bin und bleibe Däne. Dänemark ist ein kleines Land, und wir Dänen sind ein stolzes Volk. Ich habe die dänische Staatsbürgerschaft, ich bin kein Bürger der USA. Ich darf also nicht wählen. Ich bin ein Gast. Ich liebe es in den USA, aber mein dänischer Pass bedeutet mir alles! Donald Trump haben andere gewählt. Nächste Frage! Und hören Sie auf mit Donald Trump! Bitte!

ZEIT: Gern. Reden wir über das neue Metallica-Album, das jetzt erscheint. Grundlage von Hardwired... to Self-Destruct waren 1.600 Song-Ideen, die Sie angeblich auf Ihrem iPod hatten. Wie wurden daraus Songs?

Ulrich: Ja, 1.600 iPod-Ideen klingt gewaltig. Das war die Summe aus den acht Jahren seit unserem letzten Album, in denen ich alles festgehalten hatte, was halbwegs interessant war. Das Beste aus zahllosen Studio-Spielereien, Soundchecks, Übungssessions und Heimexperimenten. Vor zwei Jahren zog ich dann einen Sommer lang Bilanz. Am Ende überlebten fünfzig Ideen. Mit denen kam ich ins Studio. Übrig blieben achtzehn Ideen, aus denen tatsächlich Songs wurden.

ZEIT: Wer ruft die Band zusammen und bestimmt, dass es an der Zeit ist für ein neues Album? Sie?

Ulrich: Da gibt es keine Regeln, aber James [Hetfield, der Sänger] und ich haben eine Art intuitiver Verbindung, wir wissen, wann es so weit ist. Dafür mussten wir uns in den vergangenen Wochen von Journalisten beschimpfen lassen. Gefühlt fünfhundertmal wurde ich zuletzt angeblafft, wie es sein könne, dass wir uns acht Jahre Zeit gelassen haben für die neue Platte.

ZEIT: Was antworten Sie dann?

Ulrich: Dass wir anderweitig beschäftigt waren. Wir waren drei Jahre auf Tournee, wir haben ein Album mit Lou Reed gemacht und dann noch zwei Jahre lang einen Film gedreht. Wir sind obendrein noch gefühlte fünfzigmal auf jedem Festival des Planeten aufgetreten. Und schon sind sechs Jahre rum, und dann hat einer von uns wohl den anderen eine SMS geschrieben, dass es Zeit für ein neues Album ist.

ZEIT: Das von Ihnen erwähnte Album Lulu, das auf Texten des deutschen Dramatikers Frank Wedekind basiert und das Metallica mit Lou Reed einspielten, wurde eher reserviert aufgenommen. Angeblich bekamen Sie sogar Morddrohungen entsetzter Fans. Was war los?

Ulrich: Lulu war ein kommerzieller Flop, die Kritiker hassten es und die meisten Fans auch. Stimmt. Für mich, Metallica und Lou war es dennoch ein Erlebnis, und das reicht mir. Dass Metallica-Fans die Platte leider nicht so liebten, hat Lou verletzt. Und es hat mich aufgebracht, wenn er beleidigt wurde. Morddrohungen gab es zwar nicht, aber schon besonders wüste Beschimpfungen. Ich bereue nichts an dieser Platte. Nichts!

ZEIT: Wann immer ein neues Album Ihrer Band erscheint, streiten viele Ihrer Fans darüber, wann Metallica den Biss verloren hätten. Nur Jazz-Fans sind ähnlich strenge Geschmackspolizisten, oder?

Ulrich: Jazz- und Metal-Fans sind tatsächlich ähnlich intolerant. Das ist der Grund, warum ich der Metal-Szene immer mit einem gewissen Abstand begegnet bin. Da gibt es viele Menschen, deren Blick auf die Welt sich grundlegend von meinem unterscheidet. Viele Metal-Fans bestehen auf dem Status quo. Nichts soll sich verändern. Ich dagegen empfinde Veränderungen als gesund und elementar. Diese Haltung ist schon immer ein Problem zwischen Metallica und der Metal-Gemeinde gewesen. Nehmen Sie den Journalisten, der vor Ihnen hier saß und der mich regelrecht anklagte: "Warum haben Sie dieses oder jenes nicht wieder so gemacht wie früher? – Der junge Lars Ulrich hätte das ganz anders gesehen und gemacht!" Da denke ich mir (wird laut): Jetzt musst du ganz tapfer sein, mein Freund, aber der junge Lars Ulrich existiert nicht mehr. Hier sitzt der alte Lars Ulrich, und der macht die Dinge eben anders!