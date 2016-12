Wer denkt, nach einem Nobelpreis könne man sich zurücklehnen, der hat Christiane Nüsslein-Volhard noch nicht getroffen. Und nicht mit der Biologin in eines der Aquarien gespäht, die im Tübinger Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie stehen, jenem Institut, an dem sie forscht und dessen Abteilung für Genetik sie jahrelang geleitet hat. Kleine, fein gestreifte Zebrafische drehen hier ihre Runden. "Wieso entstehen diese Streifen genau da auf den Schuppen?", fragt Nüsslein-Volhard, 74 Jahre alt und neugierig wie eh und je. Die Frau, die schon mit zwölf wusste, dass sie Biologin werden will, blickt in die Ferne, und es scheint, als sei sie für kurze Zeit der Welt entrückt. "Wie geht das?"

Christiane Nüsslein-Volhard hat in Harvard gelehrt und in Yale, sie hat eine Vielzahl von Ehrungen erhalten. 1995 dann den Nobelpreis, für ihre Forschungen zur genetische Steuerung des Körperbaus. Sie hat ein Biotechnologie-Unternehmen mitgegründet und die deutsche Bundesregierung in Ethikfragen beraten. Und jetzt, als sie den Blick von den Zebrafischen abwendet, da sagt sie: "Manchmal denke ich, es ist gar nicht gut, dass ich so viel gemacht habe."

Warum zweifelt eine so erfolgreiche Frau an dem, was sie erreicht hat? Nüsslein-Volhard fürchtet, dass sie als Vorbild nicht taugt: Andere Frauen würden an ihr gemessen, dabei habe sie keine Kinder. "Ich stand viel lieber bis tief in der Nacht im Labor."

Die Welt der Wissenschaften, sie wird von Männern dominiert. Der Nobelpreis ist das beste Beispiel: Seit es die Auszeichnung gibt, haben ihn nur 48 Frauen gewonnen, aber Hunderte Männer. Um in der Welt der Forschung Erfolg zu haben, sagt Nüsslein-Volhard, müsse man begreifen, dass Zeit sehr kostbar sei, und mehr arbeiten als die anderen. Männer suchten sich deswegen eine Frau, "die ihnen Essen kocht und die Pantoffeln hinstellt". Frauen hingegen würden dazu tendieren, alles selbst zu machen, die Kinder betreuen, Essen kochen, putzen – eine Hürde, die ihnen den Erfolg verbaut.

Nüsslein-Volhard will begabten Frauen helfen, diese Hürde zu nehmen. Deswegen hat sie vor etwas mehr als zehn Jahren eine Stiftung gegründet, die junge Biologinnen mit Kindern finanziell unterstützt. Das Geld gibt es allerdings nicht für den Lebensunterhalt, die Publikation einer Doktorarbeit oder Forschungsreisen, sondern für eine Putzkraft, eine Haushaltshilfe oder einen Babysitter. So will die Stiftung Frauen helfen, die das Zeug haben, Professorin zu werden, ein Institut zu leiten oder eine Forschergruppe zu führen. Nüsslein-Volhard will verhindern, dass talentierte Frauen der Wissenschaft verloren gehen.

Sie selber, sagt Nüsslein-Volhard, sei "wahnsinnig chaotisch" und hätte sich über eine solche Hilfe sehr gefreut. "Schauen Sie sich mein Büro an", sagt sie und deutet auf ihren Schreibtisch. Ein paar Briefumschläge, Stifte und Zettel liegen herum. "Jetzt sieht das vielleicht in Ordnung aus", sagt sie, "aber meistens ist es eine Müllhalde."

Das Geld für die Stiftung hat Nüsslein-Volhard selbst eingezahlt und bei Sponsoren und privaten Spendern zusammengetragen, in Summe sei es eine halbe Million Euro. "Das ist nun wirklich wenig", sagt sie. Und doch mangelt es ihr eher an selbstbewussten und ehrgeizigen Bewerberinnen als an Mitteln. Gerne würde sie mehr Frauen fördern. "Geld haben wir genug."

Sie selbst, erzählt Nüsslein-Volhard, könne Geld nicht leiden. Es habe sie nie getrieben. Mit dem Preisgeld des Nobelpreises habe sie sich ein Auto gekauft und ihre Schulden abbezahlt. "Heute weiß ich noch nicht mal genau, was ich verdiene", sagt sie, "ich habe auch keine teuren Hobbys." Abends sitze sie gern im Garten und schaue den Schwalben zu. "Das ist herrlich", sagt sie. Tagsüber hat sie die Zebrafische. Das Geheimnis ihrer kunstvollen Streifen, das will die Forscherin bald knacken.