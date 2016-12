Hat man ihn erlebt, konnte man sich immer wieder fragen, was für ihn wohl unspielbar gewesen wäre. Eigentlich nichts. Alexis Weissenbergs technische Möglichkeiten schienen keine Grenzen zu kennen, und die Bitte George Bernard Shaws an den Geiger Jascha Heifetz, doch einmal einen falschen Ton zu spielen, um die menschliche Fehlbarkeit zu dokumentieren, konnte einem auch zu Weissenberg einfallen. Wobei die Perfektion oft die Aura des Fatalen atmet: perfekt – und dann?

So gesehen, offenbart sich Weissenbergs Bedeutung erst, wenn er selbst über Grenze und Sinn seiner Perfektion reflektiert – und zwar nicht theoretisch, sondern im Spiel selbst. Das kommt auf seinen RCA-Aufnahmen, die Sony nun wieder auflegt, wohl zur Geltung, wenngleich nicht durchweg. In ihrer Klanggestalt sind sie zeittypisch – und setzen auch John Pfeiffer, dem Meisterproduzenten, ein Denkmal.

Alexis Sigismond Weissenberg, 1929 in Sofia geboren, gestorben 2012 in der Schweiz (wohin er sich in seinen späten Jahren krankheitsbedingt zurückgezogen hatte), markiert in seiner Entwicklung gewiss einsame Höhen des Klavierspiels – aber eben einsam. Er begann sozusagen gleich im Olymp: an der Seite Wladimir Horowitz’, der auf ihn aufmerksam wurde, als er – nach bulgarischer Kindheit, Flucht vor den Nazis und israelischer Jugend – nach Amerika kam. Horowitz als Glück und Schicksal. Weissenberg habe sich nie dazu verlocken lassen, "den Unnachahmlichen nachzuahmen", schreibt Jürgen Kesting in seinem Nachruf. Dennoch bleibt der Schatten des Vergleichs. Und bei aller tatsächlichen Vergleichbarkeit ist Horowitz’ Naturell in seiner Souveränität und seinem Humor nicht Weissenbergs Sache. Er versteht sich eher als Konfliktkünstler zwischen "slawischer" Emotion, wie er es selbst nannte, und logischem Kalkül. Letzteres wurde ihm gelegentlich sogar als Kälte ausgelegt: weil er so manches heißblütige "warhorse" der Klavierliteratur mit Ratio durchsetzte. Chopin zum Beispiel oder Bach.

Die RCA-Box zeigt den 40-Jährigen auf amerikanischem Erfolgskurs, alle Aufnahmen stammen aus den 1960er Jahren – außer dem Columbia-Erstling, den er 1949 noch unter "Sigi" Weissenberg veröffentlichte. Hier finden sich neben Prokofjews Dritter Sonate op. 28 die absoluten Schmuckstücke von Weissenbergs Kunst: Scriabins Nocturne für die linke Hand op. 9,2 sowie Prokofjews Suggestion diabolique. Bis heute dürfte sich auf dem Markt kaum Vergleichbares finden, die das Feuer bändigende Kühle erbringt hier Einzigartiges. Ebenso "Rach 3", Rachmaninows berüchtigtes drittes Klavierkonzert, das Horowitz in Weissenbergs Interpretation der eigenen neidlos an die Seite stellte. Hochinteressant, wie gesagt, ist Weissenbergs Aufbegehren gegen ein gefühlig-privatisierendes Chopin-Bild, gerade weil man die Absicht dahinter spürt.

Debussys Children’s Corner und Suite bergamasque legt Weissenberg zwar als raffiniertes Farbenspiel an, gegen den landläufigen Impressionismus erscheinen sie trotzdem fast überklar. Dabei mag es dem Bulgaren an jener atmosphärischen Magie fehlen, wie man sie etwa beim unvergleichlichen Walter Gieseking findet. Debussys La plus que lente oder L’Isle joyeuse wiederum entschädigen ein wenig dafür, als eigensinnige Psychogramme. Wirklich Bahnbrechendes hingegen gelingt Weissenberg bei Bartók, mit Eugene Ormandy als Dirigenten des zweiten Klavierkonzerts. Die Ecksätze unter Weissenbergs Händen sind wohl schwer zu übertreffen, da er sie jenseits des von Bartók-Interpreten oft missverstandenen "barbarischen Gestus" (den seine Kritiker dem Komponisten vorwarfen) zu realisieren weiß; das Adagio meißelt er bestürzend konzis und macht es dadurch gnadenlos. Eine der großen Referenzaufnahmen stellen die Préludes von Rachmaninow dar, die Vorbild geworden und geblieben sind – auch wenn man sie vielleicht anders hören möchte, persönlicher (wie bei Horowitz), transzendenter (wie bei Rachmaninow selbst).

Vor allem bei Haydn aber verbinden sich die zwei Seelen des Alexis Weissenberg zur Sternstunde. Der Logos ironisiert ein wenig die Emotion und vice versa – als würde diese Musik sich selbst kommentieren. In der Es-Dur-Sonate Hob XVI,52 ist ihm Horowitz mit seiner berühmten Einspielung durch Delikatesse und Humor überlegen. Im Adagio aber schafft Weissenberg eine Gedankentiefe, die das Überzeitliche dieser Musik offenbart und bereits Beethovensche Dimensionen antizipiert, ohne stilistisch über die Stränge zu schlagen. Dass man Haydn klanglich heute nicht mehr mit dieser Mächtigkeit der akkordischen Forti angehen würde, sei dahingestellt. Weissenberg, selbst Komponist und als solcher sicher noch zu wenig entdeckt, hat diesen Zugriff stets kreativ weiterentwickelt, was man vor allem an seinem späteren Umgang mit Bach ablesen kann.

Alexis Weissenberg, The Complete RCA Album Collection (Sony)