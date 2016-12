DIE ZEIT: Herr Behr, die Hamburger Polizei hat jetzt Panzerwagen, Sturmgewehre und Titanhelme: Müssen Polizisten heute bewaffnet sein wie Soldaten?

Rafael Behr: Das glauben sie zumindest. Spätestens seit den Anschlägen von Paris ist die Marschrichtung: Wir bereiten uns auf alle möglichen Bedrohungsszenarien vor – nicht nur auf die wahrscheinlichen. Das gilt auch für die Hamburger Polizei.

ZEIT: Das ist doch nachvollziehbar!

Behr: Um es deutlich zu sagen: Die Polizei bereitet sich auf Situationen vor, von denen niemand weiß, ob sie in Deutschland jemals vorkommen werden. Was mir gefährlicher erscheint, sind Fälle wie der in Hannover. Ein Mädchen, das einem Polizisten ein Messer in den Hals rammt und behauptet, der "Islamische Staat" habe sie dazu beauftragt. Davor schützt kein Sturmgewehr und keine Panzerweste. Diese Asymmetrie macht mir Sorge.

ZEIT: Es geht bei der Aufrüstung doch auch um ein Gefühl von Sicherheit. Und der Wunsch nach diesem Gefühl ist doch legitim, oder?

Behr: Die Polizei sieht die Bedrohung und rüstet sich, so gut sie kann. Dabei vergisst sie meines Erachtens aber die Nebenwirkungen. Denn sie sieht zunehmend so aus, als sei sie unangreifbar.

ZEIT: Welche Nebenwirkungen meinen Sie?

Behr: Besonders die Gewerkschaften haben den Polizisten lange eingeredet, sie seien der Spielball ungezügelter Gewalt. Polizisten wurden zu Opfern gemacht. Gerade dreht sich das um: Aus Opfern werden Helden. Helden haben nun Rüstzeug wie Krieger, keine gewöhnliche Uniform wie Ordnungshüter.

ZEIT: Die Bundespolizei hat bereits vor einem Jahr aufgerüstet. Warum legt Hamburg ausgerechnet jetzt nach – kurz vor dem OSZE-Gipfel Anfang Dezember?

Behr: Zum einen gibt es aus der Politik gerade viel Geld für solche Sachen. Zum anderen haben wir eine Atmosphäre, in der die Öffentlichkeit solche Anschaffungen eher fordert als vielleicht noch vor zehn Jahren. Zu Zeiten des RAF-Terrorismus war das sehr ähnlich.

ZEIT: Die Stimmung ist also eine andere?

Behr: Ja, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der froh ist über einen starken Staat. Diese Menschen freuen sich, dass die Polizei wieder offensiv wird und endlich stärkere Waffen hat.

ZEIT: Hamburgs Linksautonome werden sich von den neuen Waffen eher provoziert fühlen.

Behr: Ja, man muss aber klar sagen: Die Ausrüstung wurde für den Kampf gegen den Terror angeschafft, nicht für Demonstrationen. Mit dem Anti-Terror-Material wird man nicht gegen Demonstranten vorgehen, auch nicht wenn es zu Gewalt kommt.

ZEIT: Das ist sicher?

Behr: Auf jeden Fall. Der neue Panzerwagen war doch viel zu teuer, um ihn vor der Roten Flora abzustellen. Für Demos ist die Hamburger Polizei schon jetzt gerüstet.

ZEIT: Aber ist nicht ein und dieselbe Spezialeinheit für Demonstrationssicherung und Anti-Terror-Kampf zuständig?

Behr: Sie meinen die BFE, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Tatsächlich hat diese Einheit nun zwei unterschiedliche Aufgaben. Die einen machen Demonstrationen, die anderen zusätzlich Anti-Terror-Unterstützung. Die werden jetzt an Sturmgewehren ausgebildet und üben für Situationen wie bei den Anschlägen in Paris.