Die Nutzung der Atomenergie zeigt, wohin blinde Technikgläubigkeit führen kann. Von den Atomkraftwerken, die einst als Kathedralen der industriellen Moderne gefeiert wurden, profitieren nur wenige – und nur für kurze Zeit. Die Entsorgung indes dauert unvorstellbar lange. Der hochradioaktive Müll muss mindestens eine Million Jahre sicher eingeschlossen werden, um Schäden von Mensch und Natur fernzuhalten.

Wo und wie soll das geschehen? Der vermeintlich bequeme Ausweg, den Müll in der Wüste Gobi zu lagern oder in der Antarktis zu versenken, kommt nicht infrage – ethisch-moralisch nicht, ökologisch nicht und politisch auch nicht. Das Verursacher- und Verantwortungsprinzip verlangt eine Entsorgung hierzulande. Und die Zeit ist knapp, um den unhaltbaren Zustand befristeter Zwischenlager zu beenden, in denen nach dem Abschalten aller deutschen Atomkraftwerke rund 1.900 Behälter bestrahlter Brennelemente gelagert werden sollen. Für die rund 30.000 Kubikmeter hoch radioaktiver Abfallstoffe muss schnell eine möglichst sichere Lösung geschaffen werden: in Deutschland.

Das Drehbuch dazu hat die "Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe" geschrieben. Sie hat für Bundestag und Bundesrat elf Kriterien für ein wissenschaftliches Verfahren für die Suche nach einem Lagerort erarbeitet. Dieses soll keine Vorfestlegungen enthalten, es soll unabhängig davon sein, ob die mögliche Stätte aus Steinsalz, Ton- oder Kristallingestein besteht, und es soll eine umfassende Bürgerbeteiligung einschließen, die der unmittelbar betroffenen Bevölkerung besonderes Gewicht gibt.

Michael Müller war Chef der Endlager-Kommission.

Nun hat der Gesetzgeber nur noch wenig Zeit, um vor dem Ende dieser parlamentarischen Legislaturperiode die Vorschläge der Kommission in ein Gesetz zu fassen. Er sollte diese Empfehlungen möglichst eins zu eins umzusetzen.

Stefan Wenzel ist Umweltminister in Niedersachsen.

Die Vorschläge sind eine Zäsur. Mit ihnen ist der seit fast vierzig Jahren heftig umstrittene Standort Gorleben in Niedersachsen raus aus dem Verfahren. Denn an Gorleben festzuhalten liefe den vorgeschlagenen Kriterien in zentralen Punkten diametral entgegen. So darf sich die Außenwand der Fässer mit dem Atommüll nach diesen Kriterien nur noch auf maximal 100 Grad Celsius erwärmen. Das erfordert einen größeren Abstand und mehr Lagerfläche, als sie in Gorleben zur Verfügung steht. Außerdem ist das sogenannte Deckgebirge dort nicht dick genug. Und schließlich wurden die Bürger in Gorleben nie angemessen politisch beteiligt – und das lässt sich jetzt nicht mehr einfach nachholen. Umso bedenklicher ist es, wenn altbekannte Interessenvertreter, etwa des Energiekonzerns E.on, die Such- und Auswahlkriterien bereits wieder infrage stellen.

Die Kriterien dürfen nicht im Nachhinein geändert werden, um sie für einen bestimmten Standort passend zu machen. Genau das haben die Menschen in Gorleben schon mehrfach hinnehmen müssen. Kritik wurde beiseite gedrückt, begründete Auswahlkriterien fehlten, die Entscheidung für Gorleben als Lagerstätte wurde brachial durchgesetzt. Die Geschichte des Lagers ist geprägt von Willkür, kurzsichtiger Interessenpolitik und Geheimniskrämerei. Die Standortwahl war nicht das Ergebnis eines wissenschaftlichen Verfahrens und schon gar nicht das eines partizipativen Entscheidungsprozesses. Gorleben war das Ergebnis von Filz.