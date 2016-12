Der Titel, Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, wirft ein Rätsel auf, das durchaus für einige Seiten Verwirrung taugt. Mein unsichtbarer Vater – ist das ein dauerhaft abwesender, verschollener oder der Familie schuldhaft fernbleibender Vater oder gar einer, der vom Autor nur zu Zwecken eines fiktiven Dialogs imaginiert wird? Es dauert ein Weilchen, bis der Leser begreift, dass es so tragisch oder poetisch raffiniert gar nicht zugeht. Der Vater ist sehr wohl vorhanden, zum Amüsement des Lesers auch in der Handlung allgegenwärtig, gemeint ist nur, dass er als Jude unsichtbar bleibt. Aber eigentlich stimmt auch das nicht. Als ängstlicher, in seiner Identität und Existenz bedrohter, typisch osteuropäischer Jude, ein Produkt des Sowjetsystems, ist er sehr gut zu sehen. Nur der Autor, der als kleiner Junge zusammen mit seinen Eltern aus Kiew nach Deutschland emigrierte, hätte gern, dass sich sein Vater nicht weiter furchtsam versteckt, sondern zu seinem Judesein ein selbstbewusstes und greifbares Verhältnis entwickelt. Zu diesem Zweck zwingt er den Vater, mit ihm nach Israel zu reisen.

Von dieser Reise handelt das Buch. Es ist sehr komisch, sehr unterhaltend, sehr rührend und vielfältig paradox. Rührend und paradox, wie der Vater, der in Leipzig einen kleinen Delikatessenhandel aufgemacht hat, sich sträubt, den Laden zu verlassen und nach Israel zu fliegen (obwohl er ständig von der "Security" – ein Zauber- und Sehnsuchtswort – der israelischen Flughäfen träumt), wie er dort misstrauisch die Religion umkreist (denn er ist ja aufgeklärter Atheist, studierter Mathematiker und praktizierender Kaufmann), wie er dann aber plötzlich ganz selbstverständlich die Kippa trägt, an der Klagemauer betet und einen robusten israelischen Chauvinismus übernimmt. Der Sohn trägt schwer an dem kapriziösen Verhalten des Vaters.

Doch seine eigenen Empfindungen entwickeln sich nicht weniger paradox. Je ungezwungener der Vater in Israel auftritt, desto merkwürdiger wird dem Sohn alles Jüdische, zumal es nicht über die Mutter, sondern nur über den Vater auf ihn gekommen ist, er also nach orthodoxem Verständnis gar kein vollgültiger Jude ist. Gehört er überhaupt nach Israel, dessen Alltagsrassismus gegenüber den Arabern ihm zudem immer unsympathischer wird? Und was ist von dem Milieu der Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion zu halten, in dem sie sich bewegen? Wo alles kyrillisch beschriftet ist und unablässig das russische Staatsfernsehen läuft? Am Strand und unter Palmen wirken die Einwanderer schon gar nicht mehr jüdisch, sondern vor allem russisch.

Gleichwohl trifft den Sohn die amtliche Feststellung, er könne auch ohne jüdische Mutter jederzeit israelischer Staatsbürger werden, wie ein Freudenstoß. Nicht dass er sich einbürgern lassen wollte – aber dass er hier willkommen ist und eine garantierte Heimat hätte, erscheint ihm als eine ebenso unverständliche wie unverdiente Gnade. Mit verdoppeltem Argwohn mustert er allerdings daraufhin das Land, das sie ihm verleihen möchte. Was ist mit Israel los, dass es so großzügig ist? Und was ist mit ihm los, dass er sich inzwischen ausgerechnet in Deutschland zu wohl fühlt, um das Angebot anzunehmen? Im Grunde geht es in dem Buch nur um eines: dass für einen Juden nichts mehr selbstverständlich ist in der Welt.

Das könnte man sich indes auch ohne die Lektüre denken. Man würde es allerdings nicht so verzwickt denken, wie es das Buch entfaltet (einschließlich eines Besuchs in den israelisch besetzten Arabergebieten, bei dem den Autor fast so etwas wie eine Amour fou zu einer Palästinenserin anweht). Man unterschätzt auch, wie kurios und kompliziert und immanent ironisch sich die jüdische Identitätsbesichtigung entwickelt, wenn sie ohne unmittelbare Angsteinwirkung geschieht. Dies ist jedenfalls bei dem Erzähler der Fall, der sich von der Gefahr jederzeitiger palästinensischer Attentate oder Raketenangriffe nicht sonderlich irritiert fühlt, sehr im Gegensatz zu seinem Vater und den israelischen Freunden. Aber warum?

In gewisser Hinsicht geht es bei der Reise um eine dialektische Angsttherapie – um Heilung von der Angst vor einer nichtjüdischen Umgebung und um Heilung durch die Angst vor allgegenwärtigem Terror. Der Autor ist selbstverständlich gewitzt genug, das Uhrwerk dieser Dialektik nicht eigens zu benennen, er zeigt aber ihre psychologische Wirkung bis in beiläufigste Erlebnisse und Emotionen hinein. Es ist überhaupt ein ungeheuer anschauliches Buch, und dass es um sehr viel mehr als einen amüsanten Reisebericht geht, merkt man nur daran, dass jedes Detail, jede Anekdote von etwas spricht und in der lebhaften Gedankenwelt des Erzählers unablässig hin und her bewegt wird.