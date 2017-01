Ich wollte Dir schon die ganze Zeit mal schreiben, weil gerade alle von Dir sprechen. Ich will mich vorstellen, kleiner Mann. Ich heiße Felix und bin Journalist. Wir Journalisten sind im Moment alle etwas aufgeregt. Wegen des großen Schlamassels, den Du uns angeblich eingebrockt hast.

Ein Kollege sagte mir, "der kleine Mann" habe die Wahl in Amerika entschieden. In der FAZ las ich in einem Kommentar, dass man den kleinen Mann jetzt nicht in eine Ecke stellen dürfe, in die er nicht gehöre. Und Alexander Gauland von der AfD versprach, dass sich seine Partei für den kleinen Mann einsetzen wolle – überall dort, wo er ungerecht behandelt werde.

Seitdem mache ich mir Gedanken, kleiner Mann, deshalb schreibe ich Dir jetzt diesen Brief. Wie groß bist Du ungefähr? Eher wie eine Ameise oder wie ein Autoreifen? Kann man Dich theoretisch auf dem Gehweg übersehen? Ich googelte Dich, suchte nach Dir in der Pressedatenbank. Was mag der kleine Mann? Wovon träumt er? Isst er gern Schnitzel? Bist Du überhaupt Deutscher, kleiner Mann? Und wenn ja: Wie konntest Du dann die Wahl in Amerika entscheiden?

In der Hamburger Morgenpost fand ich einen Bericht über den Serienmörder Fritz Honka. "Der kleine Mann schrieb 1975 Kriminalgeschichte, als nach einem Wohnungsbrand die Einzelteile mehrerer Damen der Hamburger Halbwelt bei ihm gefunden wurden", stand da. Der kleine Mann ein Mörder? Das muss eine Verwechslung sein.

Im Focus las ich ein Zitat von Georg Pazderski, Politiker der AfD. In den USA habe sich der kleine Mann gegen das Establishment entschieden. Schau an!, dachte ich. Dieser Pazderski kennt den kleinen Mann offenbar. Den müsste man mal anrufen und nach dem kleinen Mann fragen. Hab ich dann gelassen. Pazderski ist Oberst der Bundeswehr und sieht ziemlich streng aus.

In der taz erklärte mir ein Kollege den Wahlsieg von Donald Trump. Trump wolle die Straßen reparieren. Und die Brücken, Tunnel, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser. "So gewinnt man das Vertrauen der Wähler", schrieb der Kollege. Denn: "Der kleine Mann, die kleine Frau will sehen, dass sich etwas ändert." Da war ich erst mal erleichtert, kleiner Mann. Es gibt also auch eine kleine Frau! Dachte ich es mir doch. Du bist nicht allein.

Ich fand weitere Hinweise. In der Bild beschwerte sich ein Leser, dass Uli Hoeneß nach Absitzen seiner Haftstrafe wieder einer geregelten Arbeit nachgehen dürfe: "Der kleine Mann kriegt mit einer Vorstrafe keinen Fuß mehr auf den Boden, doch bei den Bayern gibt’s zur Belohnung den Präsidentenposten!" Also nein, dachte ich mir. Der kleine Mann hat eine Vorstrafe! Ich musste etwas lachen, sei mir nicht böse. Aber das Bild von einem kleinen Mann, der keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt ... Ach, komm schon! Das ist lustig! Man muss über sich lachen können, kleiner Mann!

In der FAZ las ich, dass im Moment die Gaspreise sehr niedrig seien. Der Gewinner sei "der kleine Mann". Glückwunsch. Das gönne ich Dir natürlich, kleiner Mann, nach allem, was Du durchgemacht hast. Heizt Du denn viel? Du weißt aber schon, dass das nicht gut ist für die Umwelt? Der Klimawandel ist Dir ein Begriff? Okay, ich will jetzt nicht zu belehrend sein. Unter uns: Ich heize ja auch wie ein Dummer. Manchmal schon im September. Mit offenen Fenstern!

Na ja, und dann gab es noch einen Hinweis in dieser Zeitung. Es ging um die Krise der Sozialdemokratie – und um Dich! Die Kollegin fragte in ihrem Text, wieso sich der Genosse in Oer-Erkenschwick eigentlich freuen sollte, wenn die SPD wieder die internationale Solidarität entdecke und ihm erkläre, dass der kleine Mann jetzt in Eritrea oder Syrien wohne? Und da, kleiner Mann, habe ich völlig die Orientierung verloren. Oer-Erkenschwick? Eritrea? Syrien? Wo wohnst Du denn nun?

Ich habe die Frage dann einfach mal gegoogelt: "Wo lebt der kleine Mann?" Die Antwort habe ich in einem Kinderlied gefunden, ist das nicht verrückt? In einem Tickitackitucki-Häuschen, da wohnt ein kleiner Mann, da wohnt ein kleiner Mann. In einem Tickitackitucki-Häuschen, da wohnt ein klitzekleiner Mann.

Ich habe das Tickitackitucki-Häuschen eben bei Google Maps eingegeben. Und? Nichts. "Wir konnten Tickitackitucki-Häuschen nicht finden", steht da. Wie das nervt. Lügenkarte. Google. Verdammter Großkonzern. Jetzt bin ich richtig wütend, kleiner Mann. Schreib mir, wir müssen endlich was unternehmen!