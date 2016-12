Die Fortpflanzung der Feige ist eines der Beispiele, bei denen man sich fragt, wie die Evolution das wohl hinbekommen hat. Für den komplizierten Prozess sind zwei Feigen- und eine Wespenart nötig.

Hier ist die Kurzfassung: Die Echten Feigen, die wir essen, haben ausschließlich weibliche Blüten, können sich also nicht selbst vermehren. Dazu brauchen sie die Pollen einer zweiten Feigenart, der Bocksfeige, die männliche und weibliche Blüten besitzt. In deren männlichen Blüten wachsen die Feigenwespen heran, die nur zwei bis drei Millimeter groß werden. Die weiblichen Wespen verlassen diese Blüten, versehen mit Blütenstaub, und steuern sowohl die Bocksfeige an, wo sie Eier ablegen können, als auch die Blüten der Echten Feige.

Die Insekten müssen durch eine enge Öffnung in die Feigenblüte eindringen, dabei verlieren sie ihre Flügel und sind dem Tod geweiht. Hier kann das Wespenweibchen seine Eier nicht ablegen, aber es befruchtet die Blüte, die dann zu einer reifen Feige wird. Die Wespe selbst wird durch Enzyme in der Feige vollständig verdaut.

Dürfen nun Vegetarier keine Feigen essen, wegen der "toten Wespe" darin? Es handelt sich ja nicht wirklich um tote Tiere, sondern um deren Abbauprodukte. Und die stecken in vielen pflanzlichen Lebensmitteln.

