Wer aus seiner Wohnung ein Smart Home machen, seine Haustechnik also komplett vernetzen will, kann viel Geld ausgeben. Viele namhafte Unternehmen helfen dabei. Knapp 40 Euro teure intelligente Thermostate sollen zum Beispiel dazu beitragen, Energiekosten zu senken. Man braucht einen für jeden Heizkörper. Ob und wann sich das lohnt, muss man jedoch selbst ausrechnen. So intelligent sind die Dinger doch wieder nicht.

Und erst der Komfort! Es ist ja viel bequemer, vom Sofa aus per App das Deckenlicht zu dimmen, als aufzustehen und zum Schalter zu latschen. Außer natürlich, das Smartphone steckt grad in der Jackentasche oder sonst irgendwo. Mithilfe eines Laptops lässt es sich jedoch schnell lokalisieren. Die Smart-Home-Bewegung nennt das: mehr Zeit fürs Leben.

Mehr Sicherheit verspricht sie auch. Ganz einfach vernetzen, schon wird das Heim durch Bewegungsmelder, Kameras, Glasbruchsensoren und digitale Türschlösser geschützt. In den vergangenen Jahren haben Argumente wie diese viele Millionen Euro Umsatz erzeugt. Dennoch warnte der Verband der Internetwirtschaft eco auf einmal vor "Smart Home Hacks".

Potzblitz! Das ist jetzt mal eine echte Überraschung. Dass Hacker in Stromnetze, Banken und Flugzeuge eindringen können, ist ja klar. Aber in Smart Homes? Un-glaub-lich! In Finnland sollen böse Nerds neulich sogar ein paar vernetzte Heizungen ausgeschaltet und die Energiekosten damit noch stärker gesenkt haben als jeder intelligente Thermostat.

Abschließend ein kleiner Hinweis für verunsicherte Zeitgenossen, die aus Sicherheitsgründen über intelligente Häuser nachdenken: Einbrechertrupps müssen immer noch persönlich mit dem Brecheisen anreisen, wenn sie in fremde Wohnungen wollen. Ein Smart Home können Hacker von jedem Ort der Welt aus heimsuchen – sie müssen dazu nicht einmal vom Sofa aufstehen.