Auf dem edlen Parkett der Diplomatie geht es immer häufiger zu wie auf dem versifften Asphalt der Gosse: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte bezeichnet den US-Präsidenten Barack Obama als "Hurensohn". Das Staatsoberhaupt der Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, attestiert dem irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi, er spiele "nicht auf meinem Niveau" und solle "seinen Platz kennen". Der russische Präsident Wladimir Putin beschimpft ukrainische Politiker pauschal als "Nationalisten, Faschisten und Antisemiten" – und für seinen künftigen US-Widerpart Donald Trump sind Mexikaner schlicht "Vergewaltiger". Keiner dieser Ausfälle wurde heimlich mitgeschnitten oder von einem übelmeinenden Vertrauten durchgestochen. Sie waren geplant und gezielt gesetzt – vor laufender Kamera. Wo einst vertraut gesprochen wurde, wird nun offen beleidigt. Der Hinterhofjargon ersetzt die Weltläufigkeit.

Die internationale Diplomatie erlebt einen Epochenbruch. Vorbei ist die Zeit, als die Aufgabe von Diplomaten darin bestand, so lange gesittet um den heißen Brei herumzureden, bis er abgekühlt war. Vorbei die Übung, scharfe Gegensätze im Gespräch handhabbar zu machen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Nationalismus weltweit auf dem Vormarsch. In Russland, China und der Türkei verdrängt der chauvinistische Blick auf die eigene Größe den Wunsch nach friedlichen Beziehungen zu den Nachbarn. Die Überzeugung, am englischen Wesen werde Großbritannien genesen, hat zum Brexit geführt. Donald Trump wurde mit dem Versprechen, die USA wieder großartig zu machen, zum Präsidenten gewählt. In Ungarn und Polen regieren autoritäre Nationalisten bereits – und in den Niederlanden womöglich bald.

All diesen Akteuren ist gemein, dass sie das Fremde, das Andere, das vermeintlich Bedrohliche ausgrenzen, ja diffamieren, um an die Macht zu kommen oder sie zu verteidigen. Vom "Hurensohn" bis zu "Scheiß auf die EU" kommt ihnen dabei alles über die Lippen, was die anderen kleiner und sie selbst größer macht. Diplomatische Regeln und Formeln stören nur. Die Zeiten sind undiplomatisch – und die Diplomaten gefordert. Mit Lieblingsleerformeln wie "den Gesprächsfaden knüpfen" beziehungsweise "den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen" kommen sie jedenfalls nicht mehr weit. Zu viel steht auf dem Spiel. Eine Welt, die immer undiplomatischer wird, wird auch immer gefährlicher. In einer Zeit, die immer kompliziertere Fragen stellt, agieren Staatschefs zunehmend mit Ressentiments und Erniedrigung.

Mit Nickligkeiten kann es beginnen. Als Frank-Walter Steinmeier Mitte November nach Ankara reist, kommt er in ein diplomatisches Krisengebiet: Erdoğans Unterdrückungsmaßnahmen gegen Presse und Opposition infolge des Putschversuchs, der Umgang mit der kurdischen HDP, das Besuchsrecht deutscher Parlamentarier auf dem Nato-Flughafen Incirlik, der EU-Beitritt der Türkei – alles ist umstritten. Den Unmut der Gastgeber bekommt Steinmeier umgehend zu spüren. Am Flughafen findet sich nur ein stellvertretender Gouverneur zur Begrüßung ein, an Steinmeiers Limousine fehlt die deutsche Standarte. Und im Präsidentenpalast sitzt Steinmeier auf einem deutlich niedrigeren osmanischen Brokatsessel als sein Gastgeber Erdoğan. Damit klar wird, wo oben und unten ist. Wie reagiert man auf solche Dreistigkeiten? In der deutschen Delegation zuckte man nur mit den Schultern und zeigte sich eher belustigt als beleidigt.

Belustigte Gelassenheit wirkt zwar souverän, Wirkung auf sein Gegenüber erzielt man so aber kaum. Was aber dann?

Barack Obama sagte ein Treffen mit dem philippinischen Präsidenten Duterte nach dessen Schimpfattacke ab – nur um ihn später doch noch per Handschlag zu begrüßen. Al-Abadi weinte sich über den ausfälligen Erdoğan bei den Amerikanern aus. Die Ukrainer beschimpfen ihrerseits Putin und die Mexikaner Trump. Aus all diesen Reaktionen spricht vor allem eines: Ratlosigkeit. Kein Weg scheint der richtige zu sein. Wer einfach schweigt, lädt den Gegner zu weiteren Attacken ein. Wer kühl mit deutlichen Worten spricht, wie neulich die amerikanische UN-Botschafterin Samantha Power im Sicherheitsrat über Russlands Krieg in Syrien ("tote Kinder, zerstörte Krankenhäuser und Schulen, Barbarei"), erntet eine Schimpfkanonade, faktenfrei, aber laut. Und wer Gleiches mit Gleichem vergilt, macht die Sache nur noch schlimmer. "Auf aggressive Rhetorik in derselben Tonlage zu antworten ist kontraproduktiv", warnt Jeffrey Rathke, ein früherer US-Diplomat, der nun für das Center for Strategic and International Studies in Washington arbeitet. "Wechselseitige Beschimpfungen rufen nur jene Medien auf den Plan, die gern mit nationalen Stereotypen und Ressentiments arbeiten. Sie schaukeln den Konflikt weiter hoch. Mit dem Ergebnis, dass eine Lösung dann oft nicht als Lösung beschrieben und betrachtet wird, sondern als Verrat."

Im Wettstreit um die entschiedenste Verbalattacke wirkt man auch schnell lächerlich. Wenn beide Seiten nicht mehr aus der Eskalationsspirale herausfinden, erinnern sie an Charlie Chaplins Der große Diktator. Chaplin spielt Hitler, der sich mit Mussolini unterhält. Beide posieren auf großen Sesseln, die sie während des Gesprächs immer weiter hochschrauben. Jeder will höher sitzen, den anderen übertrumpfen. Am Ende plumpsen sie beide nach unten.

Manchmal muss man der Gegenseite ruhig sagen, was man wirklich über sie denkt

In undiplomatischer Zeit stößt die klassische Diplomatie der Staaten an ihre Grenzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Grenzen zu sprengen: Entweder wird die Diplomatie ein bisschen weniger klassisch und setzt auf neue Methoden, auch therapeutische. Oder sie wird ein bisschen weniger staatlich und setzt auf neue Akteure.

Als Frank-Walter Steinmeier am 15. November in Ankara mit seinem Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu vor die Kameras tritt, sieht es zunächst nach einer normalen Pressebegegnung aus. Höflichkeiten, Themen, Gesprächsfetzen werden abgehakt. Doch dann kann Çavuşoğlu nicht aufhören, von der vom türkischen Volk doch so herbeigesehnten Todesstrafe zu reden und von Terroristen, die frei in Deutschland herumliefen. Steinmeier antwortet darauf so direkt wie kaum je zuvor bei solchen Auftritten. Er sei "mindestens irritiert" über solche Äußerungen, das "können wir nicht nachvollziehen". Die Konzentration allein auf militärische Bekämpfung des Terrors "teilen wir nicht", und wenn die Türkei meine, sie habe 4.500 Akten auf Auslieferung übergeben, so habe er "davon keine Kenntnis".