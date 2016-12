Herlinde Koelbl: Wie war es anfangs in der Ausbildung für Sie, in ein Gesicht zu schießen?

Nadav Wymann: Bei der Nahkampfausbildung lernt man: nicht denken, nur reagieren. Man bringt dir bei, wie man Gesichter schnell erkennt und sofort schießt. Du siehst einen Mann mit Waffe: Schieß! Du siehst eine Frau mit Waffe: Egal, schieß! Und wenn du aus so kurzer Entfernung schießt, musst du auf den Kopf zielen. Immer zwischen die Augen. Weil das eine Stelle ist, die man sofort erkennt. Und weil das den sicheren Tod bedeutet. Du hast keine zweite Chance. Das trainierst du wieder und wieder, drei Wochen lang machst du nichts anderes. Den ganzen Tag, zwanzig, dreißig Übungseinheiten am Stück. Annähern, Haus stürmen, Zimmer durchkämmen, schießen, schießen, schießen. Denn im Ernstfall, in Echtzeit, denkst du nicht mehr, du handelst nur noch. Instinktiv. Das wollen sie dir beibringen, diesen Instinkt.

Koelbl: Wie war es, als Sie Ihren ersten Terroristen getötet haben?

Nadav Wymann ist heute bei der Initiative "Breaking the Silence" aktiv, einer Organisation ehemaliger Soldaten, die über den Alltag der israelischen Besetzung des Westjordanlandes zu informieren versucht. © Herlinde Koelbl für DIE ZEIT

Wymann: Das war echt hart. Wir waren noch gar nicht fertig ausgebildet, aber unser Offizier entschied, dass wir gemeinsam mit fertigen Scharfschützen in einen Einsatz gehen sollten. Damit wir etwas sehen und lernen. In der Nacht gab es eine Operation. Unser Zug nahm einige Leute im Flüchtlingslager fest. Wir Scharfschützen hatten den Auftrag, Deckung zu geben. Wir saßen also auf einer Anhöhe und verfolgten die Operation. Plötzlich klettert einer aufs Dach, setzt sich und spricht in ein Funkgerät oder Telefon. Wir Scharfschützen haben den Befehl, jeden sogenannten Kundschafter- oder Ausguck-Terroristen zu töten. Der ist nicht zwangsläufig bewaffnet, aber er meldet den Terroristen, wo die israelische Armee angreift. Ich war Beobachter. Ich sah den Mann mit meiner Wärmebildkamera und meldete unserem Vorgesetzten per Funk: Wir sehen einen Mann, er ist ein Ausguck, und unser Offizier erwiderte: Okay, Feuer frei! Nach dem Feuerbefehl sage ich meinen Kameraden: Entfernung, Wind, Ablage, korrigiert alles. Es geht sehr technisch zu. Dann gebe ich den Befehl – drei, zwei, eins, Feuer. Und wir schießen, und wir schießen sofort noch einmal. Es lagen nur Sekunden, vielleicht fünf Sekunden, zwischen dem Go meines Offiziers und unserem ersten Schuss. Ich hatte die Kamera, und ich sah den Typen da auf dem Dach stehen mit dem Telefon. Es war irre, denn mir ging durch den Kopf: Mein Gott, er weiß nicht, dass er nur noch Sekunden zu leben hat. Aber ich. Wir schossen aus 520 Metern Entfernung, das heißt, er hörte die Schüsse, bevor sie ihn trafen. Er hörte es knallen. All diese Gedanken gehen mir durch den Kopf, und ich höre mich sagen: Drei, zwei, eins, Feuer. Dann schießen meine Scharfschützen. Und dann verschwand er, fiel hin, das war’s.

Als wir wieder im Stützpunkt waren, hieß es allenthalben: Toll! Du hast einen Terroristen getötet. Aber mein Team und ich, wir standen total unter Schock. Da wirst du ausgebildet und kriegst gesagt, das Beste, was du bei den Spezialkräften bringen kannst, ist, einen Terroristen zu töten. Aber es war ein ganz unwirkliches Gefühl, einem Menschen das Leben zu nehmen. Besonders weil ich wusste, er war unbewaffnet. Doch jetzt ist er tot. Und dann fahre ich am Wochenende nach Hause, treffe mich mit Freunden und meiner Familie. Aber ich will niemandem etwas erzählen, weil es mir so unangenehm war. Wir hatten einen unbewaffneten Mann erschossen.

Koelbl: Und wie war es beim zweiten Mal?

Wymann: Beim zweiten Mal war es ein Bewaffneter. Ich glaube, es war ein übler Kerl. Es war zwar leichter, weil er eine Waffe hatte und wir ihn bekämpften. Trotzdem – es bedeutete, jemandem das Leben zu nehmen. Als Infanterist schaust du, kämpfst, stürmst ein Haus. Die anderen bekämpfen dich. Es ist ein Gefecht. Aber für uns Scharfschützen ist das sauber. Du sitzt nur da und wartest – sehr lange, bis du schließlich einen Mann mit Waffe im Visier hast. Dann ist er plötzlich da. Und du willst beweisen, dass du ein guter Soldat bist. Und dann erschießt du diesen Menschen, diesen Terroristen, diesen Freiheitskämpfer, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Und du spürst einen gewissen Stolz. Wirklich. Du bist wirklich stolz: Ich habe etwas für mein Land getan. Aber nach ein, zwei Tagen gehen dir die Bilder durch den Kopf, Millionen und Abermillionen Mal. Du denkst: Moment, ich bin Soldat einer Armee, sehr gut ausgebildet und bestens bewaffnet. Und der war ein ... ich nenne ihn jetzt mal Freiheitskämpfer oder etwas in der Art. Damals konnte ich ihn einen Terroristen nennen. Doch er hat für sein Volk gekämpft. Genauso wie ich für mein Volk kämpfe. Vielleicht wollte er Zivilisten umbringen, weil er Terrorist war. Aber ich bringe als Soldat doch auch Zivilisten um. Wie also unterscheiden wir uns? Er hat eine Familie und Freunde, eine Frau oder Freundin, gerade so wie ich. Anfangs empfindest du Stolz, aber nach ein paar Tagen des Nachdenkens verfliegt er. Danach spürst du in dir eine große Schuld.

Koelbl: Wie war das später für Sie? War es normal, einfach ein Job?

Wymann: Ja, es wird eine rein technische Sache. Ein Job. Wir sind sehr gute Scharfschützen. Nur ein einziges Mal haben wir geschossen, aber nicht getroffen. Wir sahen diese beiden Typen, die gerade eine Gewehrgranate auf einen Panzer abfeuern wollten. Sie waren sehr weit weg, und es wehte ein heftiger Wind. Die Bedingungen waren also ungünstig. Meine Leute feuerten, und ich sah, dass sie danebengeschossen hatten. Diese beiden Typen, die zwei Palästinenser, konnten fliehen. Es war verrückt.

Wir kehrten zum Stützpunkt zurück und waren bestürzt, weil wir unseren Auftrag nicht erfüllt hatten. Über den Menschen auf der anderen Seite denkst du nicht nach. Du denkst vielmehr: Ich hab meinen Job nicht gut gemacht. Mein Gott, wie konnte das passieren, wir müssen wieder auf den Schießstand und noch mal üben.

Koelbl: Verleiht Ihnen das Schießen ein Gefühl der Macht?

Wymann: Wenn man abdrückt und jemanden in 700 Metern Entfernung tötet, ist das eine saubere Sache. Du selbst bist nicht gefährdet. Und wir glaubten, unverwundbar zu sein.