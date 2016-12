Langeweile im Job kann krank machen. In Tiefschlaf zu verfallen ist die falsche Strategie.

Manche setzen sich aus einem starken Gefühl der Ungerechtigkeit für eine gute Sache ein, andere tun es aus schlechtem Gewissen. Silke Kerber trieb die Langeweile dazu, sich zur Menschenrechtsaktivistin weiterzubilden. Ihre Geschichte beginnt am Anfang dieses Jahres.

Irgendwann zwischen der zweiten Kaffeepause und dem fünften Klick auf den Aktualisieren-Knopf der Nachrichtenseite auf ihrem Bildschirm blitzte ein Gedanke auf in Silke Kerbers gelangweiltem Gehirn: Ich könnte meine Zeit viel sinnvoller einsetzen. Hatte sie da nicht gerade etwas über politische Gefangene gelesen? Kann man denen nicht helfen? Kerber machte sich ans Googeln – und wurde aus Langeweile zur Menschenrechtsaktivistin.

Gerade hatte sie ihre neue Stelle bei einem Maschinenbauunternehmen angetreten. Sie ist Expertin für die Entsendung von Ingenieuren ins Ausland. Eine begehrte Fachfrau. Ihr neuer Arbeitgeber hatte sie von einem kleineren Konkurrenten abgeworben. "Es klang super, deshalb habe ich angenommen, obwohl ich eigentlich bei meinem alten Arbeitgeber sehr zufrieden war", sagt Kerber.

Die Freude über den neuen Job hielt aber nur kurz, denn Kerber merkte schnell: Sie hatte kaum etwas zu tun. Ihre eigentliche Aufgabe, sich um die arbeitsrechtlichen Feinheiten der Kollegen im Ausland zu kümmern, war schnell erledigt. "Ich war an den meisten Tagen nach zwei Stunden fertig mit meiner Arbeit, ich wusste nicht, was ich dann die restlichen sechs Stunden noch mit mir anfangen sollte", so die Personalreferentin. Sie ist nicht stolz darauf, deshalb will sie auch nicht mit ihrem echten Namen in der Zeitung stehen. Von den Vorgesetzten bekam Kerber immer gutes Feedback, "endlich einmal jemand, der anpackt", hieß es. Mehr Arbeit aber gab man ihr kaum.

Um die Zeit zu füllen, begann sie damit, ihre Ablage selbst zu organisieren, ein Job, den normalerweise eine Werkstudentin erledigte. Irgendwann entdeckte sie eine neue Beschäftigungstherapie: Sie nahm alle Akten ihres Bereichs, die sie in Papierform fand, legte sie – Blatt für Blatt – auf den Scanner und erstellte ein digitales Archiv aller Unterlagen. Nach wenigen Wochen war auch das erledigt. Die freie Zeit versuchte sie dann mit häufigeren Ausflügen zum Kaffeeautomaten zu füllen. Ein Kollege weihte sie dort in seinen liebsten Langeweile-Killer ein: Er lege regelmäßige Home-Office-Tage ein; statt sich zu langweilen, schmeißt er dann den Haushalt.

Kerber versuchte es stattdessen mit Lesen – egal ob Bild oder Fachliteratur, sie verschlang alles. Doch die quälende Leere im Arbeitsalltag wurde bald unerträglich. Ihr fehlte eine sinnvolle Betätigung. "Ich hatte das Gefühl, meine Hirnkapazität nimmt täglich ab", so Kerber. "Ich verblödete total." Eher hätte sie auf Gehalt verzichtet, sagt sie, als sich noch weiter zu langweilen.

Glaubt man Anekdoten in Internetforen oder beim After-Work-Small-Talk, geht es vielen deutschen Angestellten so wie Silke Kerber. Empirisch lässt sich das Phänomen nur schwer greifen. Eine Zahl, die das Ausmaß der Langeweile in deutschen Büros andeutet, liefert die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. In ihrem Stressreport aus dem Jahr 2012 steht, dass 13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer fachlich unterfordert sind. Es liegt nahe, dass diese Unterforderung zu Langeweile führt. Hochgerechnet auf alle Erwerbstätigen wären demnach 5,7 Millionen Deutsche gelangweilt im Beruf.