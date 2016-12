Schulen finden kaum noch Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer. Kein Wunder!, sagt Svenja Tidow, die über die Zustände in ihrem Chemiestudium fassungslos ist.

Mal fehlen Gas und Streichhölzer für unsere Versuche, mal haben wir im Fachraum desinteressierte Doktoranden sitzen, mal müssen wir unsere Exkursionen selbst organisieren. In Deutschland soll es über 170.000 Ingenieure, Techniker und vor allem Naturwissenschaftler zu wenig geben. Ich habe mich häufig gefragt, warum die Fächer nicht überzeugen können. Seit ich an der Universität Hamburg Chemie und Erziehungswissenschaften auf Lehramt studiere, weiß ich es.

Vor zwei Jahren habe ich mich für dieses Studium entschieden. Es ist mein zweites. Mein Biologiediplom hatte ich 1993 in Kiel abgeschlossen. Danach habe ich als Umweltpädagogin gearbeitet, war als Hilfskraft an der Uni in Basel tätig, habe in Bern promoviert und in Zürich bei einer Forschungsanstalt gearbeitet. Seit 2005 übernehme ich immer wieder Vertretungsaufträge an Gymnasien und Grundschulen. Es ist toll, all diesen wissbegierigen Schülern etwas beibringen zu können. Um langfristig als Lehrerin zu arbeiten, fehlten mir bisher aber die Bescheinigung über eine didaktische Ausbildung und ein zweites Unterrichtsfach. Daher entschied ich mich 2014, noch einmal an die Uni zu gehen. Und auch wenn ich es heute selbst kaum glauben mag: Ich habe mich auf das erste Seminar richtig gefreut. Schließlich machte mir auch mein Biologiestudium in den Neunzigern richtig Freude.

Wir haben damals Exkursionen nach Schweden und zu den Seen nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht. In den Mikroskopierkursen haben die Professoren uns unterstützt und ihre Begeisterung auf uns übertragen. Ich hatte erwartet, dass mein Chemiestudium genauso lehrreich wird. Was ich jetzt aber erlebe, enttäuscht und verärgert mich.

Ein Beispiel von vielen, das mich fassungslos zurückgelassen hat: Das Fach Physikalische Chemie besteht aus einer Vorlesung, einer Prüfung und einem Laborpraktikum. Dafür muss sich jeder Student ein Skript aus einem virtuellen Arbeitsraum herunterladen, mit einem Partner zwölf Versuche machen und zu jedem ein Protokoll von acht bis zehn Seiten schreiben. Diese Protokolle haben einen sehr hohen Anspruch in formellen Fragen: Zeilenabstand, Schriftgröße, Aufbau. Eine ganze Menge Fleißarbeit, der dann Tiefe und Sorgfalt zum Opfer fallen. Statt Professoren sind bei den Versuchen im Labor Doktoranden anwesend. Die interessieren sich aber oft nicht für uns. Ich frage mich: Was ist ihre Aufgabe? Ihre Zeit absitzen? Ein anderes Mal hat eine Betreuerin Filme geschaut, während wir unsere Versuche machten. Bei Fragen fühlte sie sich gestört.

Mit jedem neuen Semester wächst die Liste an Ereignissen, die mich sprachlos machen. In einem Modul sind drei Exkursionen zum Thema "Chemie im Alltag" verpflichtend, aber keiner der Dozenten hatte ein Angebot vorbereitet. Was sollte ich machen? Ich brauchte doch den Punkt, ich will mit dem Studium abschließen. Ich habe dann kurzerhand selbst Exkursionen organisiert: in die Müllverbrennungsanlage, ins Klärwerk und in die Bonbonfabrik. Aber es wurde noch dreister. Da hat mir ein Dozent doch tatsächlich gesagt, dass ich an die Teilnehmerliste für die Exkursionen denken möge. Das auch noch? Da kann man sich doch nur ausgenutzt fühlen. Zu jeder Exkursion mussten wir dann wieder Protokolle verfassen. Aber ich hatte schon mit der Organisation bestimmt fünf Stunden verbracht. Und was habe ich für den Aufwand bekommen? Einen einzigen Creditpoint.

Wieder ein anderes Mal hakte es nicht an der Organisation, sondern schon an der Ausstattung. So fehlten schlicht Materialien für unsere Versuche. Da waren die Chemikalienflaschen leer, wir haben Stunden warten müssen. Wie soll ich mich denn so als Studentin von der Uni ernst genommen fühlen? Diese Vorfälle machen mich wütend. Ich würde mir wünschen, dass ich mich während der Versuche mit anderen austauschen kann, dass wir gemeinsam forschen, Lehrende und Lernende. Gerade weil doch das Lehramtsstudium ein Vorbild in "Lernen nach moderner Art" sein sollte. Ich frage mich: Warum gibt man sich bei so wichtigen Fächern so wenig Mühe, eine gute Ausbildung zu bieten? Eine Ausbildung, bei der die Dozenten die Studenten nicht als störend empfinden, sondern ihr Wissen gerne weitergeben. Eine Ausbildung, bei der sich die Studenten auch entfalten können. Bildung ist doch mehr, als in möglichst kurzer Zeit möglichst viel stur abzuarbeiten.