Alle Wälder bringen die Assoziationslust auf Trab. Aber im Nationalpark Mantadia blüht sie ganz besonders. Ich sehe riesige gelbe Kometenfalter wie verlorene Kinderdrachen im Dickicht hängen. Ich entdecke Frösche, die mit einer ganzen Schachtel Buntstifte bemalt zu sein scheinen. Und ich staune über das Parsons-Chamäleon: Phosphorgrün ruckt es mühsam einen Stamm hinauf, als sei es ein Plastikspielzeug, dem langsam die Batterie ausgeht. Nur jene Kapriolen der Natur, derentwegen ich nach Madagaskar gereist bin, kommen nicht aus der Deckung. Ich will Lemuren sehen. Schon als Kind haben sie mich fasziniert: Wesen wie aus dem Skizzenblock eines angeheiterten Plüschtierdesigners. Oder wie sonst soll man Kreaturen beschreiben, die den Körper eines Affen haben, den Kopf eines Hundes und die Augen einer Eule? An meinem Führer liegt es nicht, dass wir seit Stunden erfolglos sind. Etienne spricht fließend Lemurisch. Menschliche Worte muss man ihm zwar mit der Zange aus dem Mund holen; seine Lockrufe aber heult er mit Inbrunst in den Dschungel. Es geschieht nur nichts. Alles, was wir finden, sind leere Lemurenbetten: Nestfarne, die wie Struwwelpeterköpfe an Stämmen hängen.

Die Lemurenpirsch gehört zu Madagaskars touristischen Kernkompetenzen. Wer eine unternimmt, ist sozusagen auf Familienbesuch – die Feuchtnasenaffen sind unsere ältesten Verwandten. Keine Primatengruppe lässt sich so weit zurückverfolgen wie sie: 55 Millionen Jahre. Damals kamen die Lemuren auf Pflanzentreibgut vom afrikanischen Festland über den Indischen Ozean. Die Isolation der viertgrößten Insel der Welt schützte sie vor dem Aussterben durch Fressfeinde. Heute sind die lebenden Fossilien die Stars eines Landes, das einer Resterampe der Evolution gleicht: Was sich anderswo nicht durchsetzen konnte, überdauerte hier. Von 13.000 der hiesigen Pflanzenarten sind 10.000 endemisch, und 90 der 120 Säugetierarten der Erde leben nur in Madagaskar. Die Lemuren zählen dazu.

Als Baumfreunde sind sie kaum irgendwo besser zu beobachten als in den küstennahen Regenwäldern des Ostens. Darum habe ich mich von der Hauptstadt Antananarivo, im Hochland gelegen, dorthin aufgemacht. Es war eine Reise durch ein afrikanisches Allgäu. Aus Grashügeln ragten Felskuppen wie Knöchel, dazwischen schillerten nasse Reisfelder in der Sonne. Und was in Antananarivo noch archaische Intarsien im Gegenwartsbild waren, wurde schnell flächendeckend: Ochsenkarren zockelten über die Straße, barfüßige Mädchen schleppten Holzkohle auf den Köpfen, Frauen siebten Reis vor Lehmziegelhäusern, die immer häufiger von Bretterkaten abgelöst wurden, je weiter ich kam. Eine Stunde vor dem Weiler Andasibe wucherten dann die Waldstücke immer dichter zusammen und vereinten sich zu einem einzigen grünen Gebrodel: dem Primärwald des Mantadia-Nationalparks.

In dessen Wunderwelt wird es jetzt ernst. Mein Führer holt gerade wieder Luft, da setzen die Sirenen ein. Walgesänge im Wald? Fliegeralarm? Etienne rennt los, ich hinterher. Schlamm spritzt, Äste peitschen. Dann stehen wir atemlos unter ihnen: Indris, die größten aller Lemuren. Kleiner Kopf, lange Glieder, schwarz-weißes Fell. Fünf Exemplare hocken harleyfahrercool in einer Baumkrone. Ich glaube sofort, dass es noch nie gelungen ist, sie in Gefangenschaft zu halten. Und selbst wenn – es verböte sich schon allein wegen ihrer Brüllkonzerte, die sie zur Reviermarkierung anstimmen. Gerade klingt es nach 1.000 Kindergeburtstagströten. Lauter wird kaum ein Tier. Je nach Walddichte schaffen es die Gesänge fünf Kilometer weit. Doch auf einmal ist Schluss. Die Stille wirkt nun fast vorwurfsvoll. Die Indris stellen ihre tellerrunden Ohren auf und starren uns an. Bleiben? Abhauen? Ach was, die Neugier ist zu groß. Das scheinen ihre Augen zu verraten, die immerzu weit aufgerissen sind und so verdutzt schauen, als habe man sie gerade geweckt. Und wie sie changieren! Mal gelb, mal grün, mal blau. Wie kleine Discokugeln. Schließlich aber drehen die Tiere uns ihre Stummelschwänze zu und hangeln sich geschäftig aus dem Blickfeld. Wir haben Besseres zu tun, heißt das wohl.

Die schaurigen Gesänge der Indris bescherten den Lemuren ihren Namen. Er leitet sich ab von den Lemures, den römischen Totengeistern. Dabei sind die Tiere eigentlich Überlebenskünstler: Während sich unsere gemeinsamen Vorfahren im Kampf mit anderen Säugetieren auf dem Festland zu Menschenaffen entwickelten und schließlich ins All flogen, entspannten sich die Lemuren und brachten mehr als 100 Unterarten hervor. Das Spektrum reicht vom fast einen Meter messenden Indri bis zum colabüchsenkleinen Mausmaki. Es gibt Nachtaktive und Tagaktive, Einzelgänger und Gesellige, Baumspringer und solche, die sich auch auf dem Boden wohlfühlen. Jeder Lemur hat seine Nische, man kommt sich nicht in die Quere.