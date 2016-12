DIE ZEIT: Wir sitzen hier fünf Jahre nach dem Ende Ihrer Band R.E.M. – Herr Stipe, haben Sie darunter gelitten, dass Sie bei der Band immer im Mittelpunkt standen?

Michael Stipe: Ich liebte und hasste es. Aber einer musste den Job ja machen.

ZEIT: Herr Mills, Sie standen als Bassist der Band eher im Hintergrund. Hätten Sie den Job auch machen können?

Mike Mills: Ich hätte das nie gemacht! So viel hätte mir keiner zahlen können.

Stipe: Der Job eines Stars ist sexy und begehrt. Aber wie viel Arbeit und Druck er bedeutet, das begreift man erst, wenn man diese Rolle mal übernommen hat. Es ist schwer, sie würdevoll auszufüllen. Gar kein Problem ist es hingegen, wirklich alles falsch zu machen. Das passiert leicht. Dass man Fehler macht, ist sogar unausweichlich. Für mich galt dann immer: Wenn man schlecht ist, sollte man wenigstens wirklich spektakulär schlecht sein. Wenn man aber gut ist, sollte es ein alles überragender, strahlender Triumph sein.

ZEIT: Waren R.E.M. mal spektakulär schlecht?

Stipe: Na sicher!

Mills: Wir waren uns allerdings selten einig darüber, wann das der Fall war. Auf Beispiele verzichten wir besser.

Stipe: Was die Musik angeht, würde ich niemals schlecht über irgendeinen Song sprechen, denn irgendwo ist jemand, dem der Song etwas bedeutet, und warum sollte ich den beleidigen?

Mills: Außerdem: Bei den wichtigen Entscheidungen gab es selten Unstimmigkeiten.

ZEIT: Klingt jetzt sehr harmonisch. Aber dass es in Bands demokratisch zugeht, ist doch ein Mythos, oder?

Mills: Demokratien in Bands funktionieren nie, wir waren die rare Ausnahme von der Regel. Das mag daran liegen, dass wir alle nicht ganz dumm sind. Als wir loslegten, bat Peter (Buck, der Gitarrist, Anm. d. Red.) zum Beispiel darum, künftig alle Tantiemen durch vier zu teilen – egal, wer einen Song geschrieben hat. Mit Songtantiemen wird das meiste Geld verdient, und damit beginnt jeder Streit. Ich war anfangs nicht überzeugt. Ich wollte, dass klar ist, welche Songs von mir kommen. Aber Peter bestand darauf. Zum Glück!

ZEIT: Wir sitzen hier, weil gerade eine Neuauflage des Albums Out of Time erscheint. Mit der Platte stieg die Indie-Rock-Band R.E.M. vor einem Vierteljahrhundert in die Champions League der Branche auf.

Stipe: Losing My Religion änderte alles, es war der Song des Sommers 1991. Aber wir hatten als Band schon seit Mitte der achtziger Jahre eine starke Position, weil wir in der Industrie als "besonders" galten. Wir konnten zum Beispiel sehr seltsame Videoclips veröffentlichen, und alle waren begeistert.

ZEIT: Nach ihrem größten Hit legten R.E.M. eine Konzertpause ein, und Sie, Herr Stipe, verweigerten Interviews. Wollten Sie Ihre Karriere sabotieren?