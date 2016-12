Beyoncé im Film zu "Lemonade" © Screenshot YouTube/HBO

Großer Star

The Magnetic North: Prospects of Skelmersdale (Full Time Hobby)

Teatime-Soundtrack für verdöste Sonntagnachmittage von der Band des Ex-The-Verve-Gitarristen

(Christoph Dallach)

A Tribe Called Quest: We Got It From Here ... Thank You For Your Service (Sony)

Ein Wiedervereinigungsabschiedswerk als famose Retrospektive und Ausblick des Hip-Hop

(Jan Freitag)

Solange: A Seat At The Table (Columbia)

Endlos eleganter Sonntagmorgen-Soul über Haare, Familie und schwarzen Alltag im Amerika der Weißen

(Daniel Gerhardt)

Vivaldi: The Four Seasons: Shunske Shato, Ltg. (Berlin Classics/ Prego)

Concerto Köln würzt ein abgenudeltes Stück improvisatorisch neu – und lässt es köstlich duften

(Wolfram Goertz)

Beyoncé: Lemonade (Sony Music)

Geschichtskurs, Emanzipations-Oper, Abrechnung mit dem untreuen Mann. Präsentiert als furioser Mix aus Soul, Hip-Hop, Country

(Daniel Haas)



Die Geigerin Carolin Widmann © Lennard Ruehle

Mendelssohn/Schumann: Violinkonzerte Carolin Widmann, Chamber Orchestra of Europe (ECM)

Die Solistin erkundet beide Werke intensivst von innen

(Volker Hagedorn)



Meredith Monk: On Behalf of Nature Vocal Ensemble (ECM)

Musik und Ökologie? Die große Dame der vokalen Performancekunst zeigt, wie tiefernst und schön das sein kann

(Christine Lemke-Matwey)

PJ Harvey: The Hope Six Demolition Project (Island Records)

Mit Punkrock und Jazz gegen gescheiterten sozialen Wohnungsbau: Nur sie kann das so dramatisch kunstvoll

(Pinky Rose)

Cherry, Tchicai, Schweizer, Francoli, Favre: Musical Monsters (intakt)

Live in Willisau 1980, frei und schön gespielt, nicht nur vom legendären Don Cherry

(Ulrich Stock)

Bon Iver: 22 A Million (Jagjaguwar)

Vocoderspielereien und Popdekonstruktionen: Der Halbgott der Indiegemeinde präsentiert den Kryptojux des Jahres

(Rabea Weihser)



Rihanna: Anti (Universal)

Die Kronprinzessin schludert ihr achtes Album hin und definiert, wo populäre Musik 2016 steht: zwischen Kunst, Fashion, Instagram und Yeah

(Lars Weisbrod)

Kanye West: The Life of Pablo (GOOD)

Der größte Popstar seit Jesus (ca.) hat sein finsterstes, schönstes, fiesestes, traurigstes, hoffnungsvollstes Album aufgenommen. Nur leider hat wegen der blöden Streaming-Politik niemand zugehört. (Fabian Wolff)