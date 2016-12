Man wird vielleicht nicht unweigerlich zu einem Musiker, wenn die Eltern einen Jazzclub betreiben. Aber wenn auch der Vater selbst noch Schlagzeuger ist und sogar im elterlichen Schlafzimmer ein Drumset steht, dann besteht doch eine gewisse Gefahr. Einen Babysitter, sagt Paal Nilssen-Love, hätten sich seine Eltern ohnehin nicht leisten können, und so hörte er im heimischen Stavanger, an der südlichen Spitze Norwegens, als Fünfjähriger zwei oder drei Jazzkonzerte pro Woche.

Heute lebt der 42-jährige Nilssen-Love halb in Lissabon, halb in Oslo, wo er zu seinem Leidwesen gerade die Wohnung hütet. So unglücklich ist er einige Tage vor unserem Skype-Gespräch ausgerutscht, dass er das Knie nun hochlegen muss. Eine Herausforderung für einen derart energetischen Schlagzeuger wie ihn, einen, der gerade die Körperlichkeit, mit der das Schlagzeugspiel verbunden ist, besonders schätzt.

Es gebe, sagt er, sogar eine Aufnahme, wie er als Achtjähriger ein Solo auf den Trommeln des legendären britischen Free-Jazz-Schlagzeugers Tony Oxley hinlege – um ein Uhr nachts, nach Oxleys Auftritt im elterlichen Club. Auch Art Blakey habe er dort gehört, und es seien vielleicht diese beiden, Oxley und Blakey, die den stärksten Eindruck auf ihn gemacht haben.

Damit sind freilich nicht nur zwei große Namen genannt, damit ist gleich auch die ganze Weite der Jazztradition aufgerufen: vom Bop und Hardbop bis zum freien Spiel, von Amerika bis Europa.

Wobei Nilssen-Love, wie er sagt, derzeit vor allem brasilianische und äthiopische Musik höre, ja, sich auf nichts mehr freue als darauf, im nächsten Jahr einen Monat in Brasilien zu verbringen. Diesen Einfluss kann man auch auf Ana hören, der jüngsten Aufnahme seiner Large Unit, einem im Kern elfköpfigen Ensemble, dem neben den Schlagzeugern Nilssen-Love und Andreas Wildhagen in diesem Fall zwei brasilianische Percussionisten angehören.

Das Spiel der Large Unit setzt sich sowohl aus frei improvisierten wie aus vorkomponierten Passagen zusammen. Diese seien nicht unbedingt ausnotiert, sagt der Leader, sondern eher grafisch dargestellt. Auf Eigenkompositionen beruht zum Teil auch die Musik seines langjährigen Trios The Thing, nicht zuletzt auf dem wunderbaren Album, das die Band vor einiger Zeit mit der Sängerin Neneh Cherry aufgenommen hat: The Cherry Thing.

Gänzlich frei ist dagegen das Spiel einiger anderer fester Formationen, in denen Nilssen-Love seit Langem auftritt, sei es, was er besonders schätzt, die Duo-Arbeit mit Saxofonisten wie Ken Vandermark oder Peter Brötzmann, sei es das Klaviertrio mit Sten Sandell.

Aber was heißt schon "frei"? Auf The Lions Have Eaten One of the Guards, der neuen Aufnahme mit Ken Vandermark, zeigt sich vielleicht am deutlichsten die Qualität Nilssen-Loves: seine Fähigkeit, auf dem Schlagzeug eine spannende Geschichte zu erzählen. Wo es kein festes Taktschema gibt, Rhythmus eine Frage ständiger Verschiebung ist, da versteht es der Norweger wie kaum ein anderer Schlagzeuger, eine kohärente Erzählung zu schaffen. Nicht der eine, intensive Moment interessiert ihn, sondern der große Bogen.