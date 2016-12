In den frühen achtziger Jahren richten vier peruanische Studenten in einem düsteren Vorort von Lima eine kleine Werkstatt ein. Sie haben sich zwei Nähmaschinen – Modell Singer – besorgt und wollen T-Shirts herstellen, um sie in der Stadt zu verkaufen. Doch das erweist sich als schwieriger als gedacht, denn es dauert 289 Tage, bis sie alle erforderlichen Genehmigungen der Behörden haben.

Paul Romer erzählt diese Geschichte gerne. Sie geht zurück auf einen inzwischen berühmten Feldversuch des Entwicklungsexperten Hernando de Soto, und für Romer macht sie deutlich, was falsch läuft in der Welt und warum die Ökonomen das einfach nicht begreifen können.

Dabei ist er doch einer von ihnen, dieser Paul Romer – und was für einer: Wirtschaftsprofessor an der New York University, Sohn eines amerikanischen Spitzenpolitikers, erfolgreicher Unternehmer, Kandidat für den Ökonomienobelpreis und seit ein paar Wochen auch noch Chefvolkswirt der Weltbank in Washington.

Doch vielleicht muss man Teil des Systems sein, um es verändern zu können. Paul Romer jedenfalls ist entschlossen, die Ökonomie zu verändern, die mit einem erheblichen Glaubwürdigkeitsproblem zu kämpfen hat. Viele Vertreter des Fachs wirkten ratlos, als vor ein paar Jahren die internationalen Finanzmärkte kollabierten und sich das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes in Luft auflöste.

Romer sagt, die ökonomische Forschungselite verbiege Fakten

Romer ist mit diesem Problem umgegangen, wie Wissenschaftler mit Problemen eben umgehen: Er hat einen Aufsatz geschrieben. Ökonomen schreiben ständig Aufsätze, und meist geht es dabei darum, einer bereits sehr komplizierten Fachdebatte eine weitere Verästelung hinzuzufügen. Genau das hatte Romer auch vor, aber als er sich an seinen Schreibtisch setzte, kam er nicht richtig voran. Dann sah er zufällig einen Dokumentarfilm über Scientology – jene Sekte, die ihre Mitglieder mit Gedankenmanipulation gefügig macht. Romer änderte seinen Plan. Und beschloss, das aufzuschreiben, was er wirklich dachte.

Er benötigte dazu einschließlich Literaturverzeichnis 25 Seiten. Schon der erste Satz ist eine Kriegserklärung: Die makroökonomische Theorie sei inhaltlich auf dem Niveau der frühen siebziger Jahre, die Forschungselite verbiege Fakten, entwickle weltfremde mathematische Modelle und folge blind den Autoritäten des Fachs, statt selbst nachzudenken. In zehn Thesen zeichnet er das Bild einer Disziplin, in der Loyalitäten mehr zählen als intellektuelle Redlichkeit. Vor allem aber nennt er Namen: Robert Lucas, Thomas Sargent, Edward Prescott. Alle drei haben Nobelpreise bekommen – und alle drei sind Wegbereiter der herrschenden neoklassischen Lehre, die auf der Annahme beruht, dass Verbraucher rational agieren und der freie Markt vor allem Vorteile verspricht.

Seit Romer den Artikel im September ins Internet gestellt hat, läuft die Gegenoffensive. Seine Kritiker werfen ihm vor, nicht berücksichtigt zu haben, dass die neoklassische Theorie inzwischen weiterentwickelt wurde – wenn sie denn überhaupt noch mit ihm reden. Doch in den Augen all jener, die die Ökonomie schon immer für eine Ideologie hielten und Wirtschaftsexperten für Scharlatane, ist Romer seither ein Held.

Hat Romer also mit seinem Aufsatz das Manifest verfasst für ein Zeitalter, das von einem wachsenden Misstrauen gegenüber dem Establishment geprägt ist? Ganz so einfach ist es nicht.