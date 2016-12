Was verstehen wir heute unter Redefreiheit? Dürfen wir die Karikaturen des Propheten Mohammed nun veröffentlichen und via Internet auch gleich einem riesigen Publikum zeigen? Oder sind wir so frei, es zu unterlassen? Timothy Garton Ashs viel beachtetes neues Buch Redefreiheit ist selbst auch in einer Digitalversion erhältlich. Er nennt diese Version verspielt "Post-Gutenberg-Buch", und darin beantwortet der liberale Oxforder Historiker Ash die Freiheitsfrage konkret, mit einer Anregung für die Leser: "Klicken Sie hier, um auf die Wikipedia-Seite mit den Karikaturen des Propheten Mohammed zu kommen, die einen solchen Aufruhr auslösten, als die dänische Tageszeitung Jyllands-Posten sie abdruckte. Oder nicht, wenn das Ihre Gefühle verletzen würde. Sie haben die Wahl."

Der Vorschlag ist nicht süffisant gemeint oder ironisch, er lässt die individualistische Tradition des Liberalen erkennen und illustriert das heute freiheitsbestimmende "Nur-einen-Klick-entfernt-Prinzip". Abstrakter formuliert: "Soweit menschenmöglich, muss das Leitprinzip hier lauten, dass wir die Wahlfreiheit haben."

Auf diese Weise bewegt sich Ash in seinem fast 600-seitigen Werk zwischen einer theoretisch geleiteten liberalen Perspektive und den Konkretissima des Internets. So führt das Buch über die einzelnen Fälle, wie etwa die Tabuisierung der Evolutionstheorie in manchen Moscheen, zu zehn liberalen Prinzipien der Redefreiheit, die Ash mit Experten an vielen Orten der Welt diskutiert hat und nun am Konkreten entwickelt. Sie sollen dazu dienen, Normen zu umreißen, ob im Umgang mit der Privatsphäre und der Religion, mit Gewalt und Geheimhaltung. Im Fall der Tabuisierung von Forschungswissen aus religiösen Gründen, zum Beispiel, greift Ashs Prinzip Nummer 6: "Wir respektieren alle Gläubigen, aber nicht unbedingt alle Glaubensinhalte." Aus immer wieder neuer Perspektive und am einzelnen Fall bestimmt er den Umschlag von Redefreiheit in Hetze.

Für Ash geht es auch darum, legitime Grenzen der Redefreiheit zu finden. Was aber ist legitim? Belästigung, Einschüchterung und Gewalt samt gefährlicher Rede müssten verboten werden, fordert Ash, um Einzelne und Gruppen zu schützen, doch "darüber hinaus liegt die Verantwortung bei uns selbst". So zieht der Historiker die Grenzen der Redefreiheit, die er bestimmen will, immer wieder weit: In einer liberalen Gesellschaft müsse man eben aushalten, beleidigt zu werden, argumentiert Ash, manchmal werde man ja gar aus gutem Grund beleidigt.

Der politische Charakter dieser immer wieder faszinierenden Untersuchung ist unübersehbar, im Zentrum steht die liberale Grundüberzeugung: "Eine Demokratie kann ohne freie Presse nicht lange überleben und eine Diktatur nicht ohne Zensur."

Faktisch wirksame Einschränkungen der Redefreiheit gibt es indes viele, auch das zeigt Ash an Beispielen: "Wenn Ihre Suchmaschine Ihnen systematisch Informationen und Ideen vorenthält, die es da draußen gibt, mögen Sie vielleicht theoretisch die Freiheit haben, danach zu suchen, sind praktisch aber nicht in der Lage dazu." Dahinter steht für Ash die schwerwiegende und schwierige Frage, wie unsere "Informationssouveränität" zu retten sei, wie also sichergestellt werden könne, dass unsere Daten nicht in fremde Hände gelangten und das Internet neutral bleibe.