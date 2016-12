Würde ein Personaler durch Deutschland reisen, auf der Suche nach den besten Hochschulabsolventen: Welche Stadt würde er ansteuern? Wahrscheinlich München! Denn dort findet er die perfekte Kaderschmiede für besonders anpassungsfähige, kommunikative, flexible und motivierte Absolventen. So jedenfalls sehen das viele deutsche Arbeitgeber. Für das sogenannte Employability-Ranking haben die französische Personalberatung Emerging und das Marktforschungsunternehmen Trendence knapp 6.000 Personaler und Geschäftsführer aus 20 Ländern gefragt: Welche Hochschulen bilden die "berufsfähigsten" Absolventen aus? Den ersten Platz belegt die TU München, womit sie zum ersten Mal seit 2013 wieder an der Spitze liegt. Hatte im vergangenen Jahr noch die Universität Heidelberg das Ranking angeführt, schaffte sie es nur noch auf Platz zwei. Auf Rang drei folgen die Humboldt-Universität in Berlin und die Frankfurt School of Finance and Management. Den fünften Platz teilen sich die Ludwig-Maximilians-Universität und die ebenfalls in München ansässige Hochschule für angewandte Wissenschaften. Damit zählen also gleich drei Hochschulen aus der bayerischen Landeshauptstadt zu den besten fünf. Zufall? Holger Koch, Geschäftsführer von Trendence und Leiter der Studie, führt das Ergebnis vor allem auf die starke Forschungsleistung an diesen Universitäten zurück. Sowohl die TU als auch die LMU profitierten von der Exzellenzinitiative, einem Förderprogramm für Spitzenforschung. "Auch global agierende Unternehmen rekrutieren hier Absolventen."

Internationale Personaler und Geschäftsführer sind jedoch nach wie vor am stärksten an Absolventen amerikanischer und britischer Hochschulen interessiert: Unter den Top Ten des weltweiten Rankings sind sechs Universitäten aus den USA (Kalifornien, Harvard, Stanford, Yale, Massachusetts, Princeton) und zwei aus Großbritannien (Cambridge, Oxford) vertreten. Die TU München liegt in diesem Ranking auf Rang acht, die LMU auf Platz 31, die Universität Frankfurt auf Platz 50.

Muss es nun angesichts dieser Rangfolge heißen: Immerhin Platz acht für eine deutsche Universität? Oder sollte man sich vielmehr fragen: War da nicht mehr drin? Holger Koch ist optimistisch, was die nächsten Jahre angeht. Die Entwicklung zeigt: Waren 2011 noch sechs deutsche Hochschulen unter den Top 150, sind es in diesem Jahr schon elf. Umgekehrt verläuft es für die amerikanischen Universitäten: In den USA waren 2011 47 Hochschulen unter den Top 150, jetzt sind es noch 25. Koch muss trotzdem zugeben: "Gegen die Top-Unis aus den USA kommen die deutschen Hochschulen nicht an. Sie haben sich über einen langen Zeitraum einen guten Ruf erarbeitet. Die Zusammenarbeit von Hochschulen und Arbeitgebern ist hier sehr eng und selbstverständlich."

Die Beliebtheit dieser Hochschulen und ihrer Absolventen habe aber auch damit zu tun, dass die deutschen Unternehmen hier mehr englische Muttersprachler vorfinden, sagt Irene Seling, die bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände für den Bereich Bildung zuständig ist.

Aber was bedeuten diese Ergebnisse nun für angehende Studierende? Sollten sie sich nun möglichst schnell um einen Platz in Harvard oder Yale bemühen? Oder wenigstens in München, Heidelberg oder Berlin studieren? Seling bezweifelt, dass ein guter Name automatisch gute Absolventen hervorbringt: "Exzellente Forschung heißt nicht gleich exzellente Lehre. Fälschlicherweise wird die Forschungsreputation in der Öffentlichkeit auch auf die Lehre bezogen." Darüber hinaus interessierten sich Arbeitgeber nicht immer allein für den Namen. "Es muss das Gesamtpaket stimmen: Noten, Studiendauer, Praxiserfahrung und natürlich die Persönlichkeit." Die Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen sollten ihrer Meinung nach aber intensiver werden – wobei der größte Nachholbedarf wohl bei den Geistes- und Sozialwissenschaften bestehe, sagt Seling: "Es wird in diesen Studiengängen viel zu selten gefragt, für welchen Arbeitsmarkt sie eigentlich ausbilden wollen."