Dann sieht er es wieder, im Mai 1790, nach so vielen Jahren, das Meer. An seiner Seite der zwanzigjährige Alexander von Humboldt, der diesen Anblick das erste Mal überhaupt erlebt. Ergriffen schauen sie beide am Strand von Dünkirchen auf die weite, schimmernde Fläche: "Plötzlich umleuchtete uns die Sonne", die Wogen "glänzten silberähnlich im zurückgeworfenen Licht, und am fernen Horizonte blinkten Segel, wie weiße Punkte. Eine neue Welt ging uns auf. Wir ahndeten in Gedanken das gegen über liegende Ufer und die entfernten Küsten, die der Ocean dem kühnen Fleiße des Menschen zugänglich macht. Wie heilig ist das Element, das Welttheile verbindet!"

Alles verbindet die See. Und so vieles verbindet sich für Georg Forster mit ihr. Er hat es erfahren: Abenteuer und Gewalt, unendlichen Frieden und höchste Lebensgefahr, die Morgendämmerung einer neuen Welt. Im Juli 1772, noch keine 18, hatte er zusammen mit seinem Vater auf einem Schiff des britischen Kapitäns James Cook eine Reise um die Welt angetreten, eine einzigartige Horizonterweiterung für einen jungen Europäer jener Zeit. Forster sah sie mit eigenen Augen, die Palmeninseln der Südsee, schroffe Kliffs und feuerspeiende Vulkane, nie kartierte Küsten, die Eisberge der Antarktis.

Vor allem erlebte Forster die ganze Vielfalt der Welt-Zivilisation, die unterschiedlichsten Möglichkeiten der gesellschaftlichen und politischen Ordnung. Er erfuhr, wie gleich sich die Menschen sind und wie verschieden sie leben. Und alle sind sie verbunden durch dieses eine große Meer.

Nach der Rückkehr schreibt Forster seine Reise um die Welt, eine Buchsensation bis heute: 2007 in der von Hans Magnus Enzensberger gegründeten Anderen Bibliothek neu aufgelegt, wurde sie trotz Umfang und Preis zum Überraschungserfolg. Dieses Werk eines Zwanzigjährigen gehört zu den großen Welterfahrungs-, Welterweiterungsbüchern der deutschen Literatur; in keinem Kanon sollte es fehlen.

Nach der Rückkehr wird Forster Mitglied in den Akademien Europas, eine Zelebrität der internationalen Gelehrtenrepublik. 1778 Professor in Kassel, später in Wilna. 1788 wechselt er als Bibliothekschef nach Mainz, an den Hof des Erzbischofs, des Kurfürsten und Kanzlers des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Tatsächlich nichts weiter als eines der vielen sklerotischen Duodezregime, das sich zwar à la mode um "Aufklärung" bemüht, politisch jedoch längst marode ist. Den jungen Professor befällt die Schwermut, wieder träumt er sich fort.

Im Frühjahr 1790 ist es so weit, erneut geht er auf Reisen. Zusammen mit Humboldt fährt er von Mainz aus den Rhein hinab. Über Düsseldorf und Aachen führt beider Weg nach Flandern ans Meer, von Holland weiter nach England und zurück durch Paris, jene Stadt, in der gerade, 1789, ein neues Zeitalter begonnen hat. Und wieder entsteht daraus ein Buch, die Ansichten vom Niederrhein (und Brabant, Flandern etc.), das jetzt ebenfalls in der Anderen Bibliothek neu erschienen ist. Ein schlichter Titel, ein Werk, das nicht immer einfach zu lesen ist, kein spektakulärer Expeditionsbericht wie die Weltenfahrt mit Käpt’n Cook – und doch in der Mischung aus politischer Reportage und Reflexion, Naturbetrachtung und Kunstkritik nicht minder ein Jahrhundertbuch.

Wieder begibt sich Forster auf die Suche nach einer neuen Welt. Diesmal ist es die Welt nach dem Ancien Régime. Schon gleich zu Beginn der Reise, als Humboldt und er die Rheinfestung Ehrenbreitstein besichtigen, setzt er den entscheidenden Akzent. Weder die dräuende Reihe der Kanonen noch die herrliche Aussicht bewegt ihn. Sondern allein das Elend der dort, im Gefängnis des Trierer Fürstbischofs, Eingekerkerten, "als sie mit ihren Ketten rasselten und zu ihren räucherigen Gitterfenstern hinaus einen Löffel steckten, um dem Mittleiden der Vorübergehenden ein Almosen abzugewinnen". Von hier aus, von der Frage nach der Freiheit und dem Verlust der "unantastbaren" Güter, die "allen heilig seyn sollen", entfaltet sich seine politische Perspektive.

Später erlebt er den Kampf um Freiheit und Freiheiten in allen Nuancen, Europas Westen im Umbruch. Die Rebellion in Aachen gehört dazu wie der Umsturz in Lüttich, wo man gleich nach dem Fall der Pariser Bastille den Fürstbischof vertrieben hat. Er wird Zeuge der Gegenrevolution in Brüssel, die sich revolutionärer Zeichen und Gesten bedient. In England schließlich beeindruckt ihn der Vorschein der industriellen Revolution, zugleich ihre tiefen Schatten ahnend.