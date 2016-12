Monsieur Duval hat mich bei einer Auktion ersteigert. Er erwartet mich am Flughafen Charles-de-Gaulle in Paris. Um 12.50 Uhr sind wir verabredet.

Wer jetzt an ein zweifelhaftes Geschäft denkt, irrt sich. Thierry Duval ist ein höchst seriöser Herr. Trotz des warmen Wetters in Paris hat er die Ärmel seines dunkelgrauen Hemds nicht aufgekrempelt, die hellgraue Krawatte sitzt akkurat. Den Schlag seines schwarzen Mercedes öffnet er mir mit einem angedeuteten Diener.

Monsieur ist gleich doppelt lizenziert für das, was er tut: Er hat eine Konzession als Profi-Fahrer und ist ordnungsgemäß als Unternehmer bei den Steuerbehörden gemeldet. In Wahrheit hat er einen anderen Namen. Den richtigen verrate ich nur deswegen nicht, weil er nicht weiß, dass ich über ihn und seine Arbeit schreibe.

Thierry Duval ist gekommen, um mich vom Flughafen zu meiner Unterkunft zu bringen. Die Begrüßung am Flughafen ist unser erster direkter Kontakt. Zusammengebracht hat uns ein Algorithmus, der weltweit über das Internet Fahrten für Vielreisende mit professionellen Chauffeuren in schwarzen Geschäftslimousinen vermittelt.

Die Software hat Blacklane entwickelt, ein Start-up in Berlin, das gerade seinen fünften Geburtstag gefeiert hat. Gegründet haben es Jens Wohltorf (39) und Frank Steuer (44). Wohltorf ist Maschinenbauer mit Promotion, er gibt mit seiner als Unternehmensberater geschulten Eloquenz den Vorstandschef und Außenminister von Blacklane. Frank Steuer (44) ist Wirtschaftsingenieur, kommt aus der IT-Branche und kümmert sich als CTO (Chief Technical Officer) um die digitale Technik. Die beiden haben sich wohlüberlegt von Angestellten in Gründer verwandelt.

Was 2011 mit einer Test-Website begann, hat sich zu einem rasant wachsenden Unternehmen entwickelt: Stand Anfang November vermitteln die Gründer mit ihrer Onlineplattform Transferfahrten von 450 Flughäfen in 230 Städten rund um den Globus und arbeiten mit Hunderten Chauffeursfirmen in Metropolen wie Peking, New York, Paris, London oder Dubai zusammen. Laut Wohltorf vermittelt das Portal inzwischen "monatlich mehrere Zehntausend Fahrten". Allein in der Zentrale in Berlin tüfteln 200 Mitarbeiter an der Software, halten Kontakt mit den Fahrern und den Kunden.

"Wir wollten schon immer etwas zusammen machen, was Spaß macht", sagt Frank Steuer, dessen weicher Tonfall an seine Jugend im badischen Freiburg erinnert. Er und Wohltorf sind Kumpel, die sich aus früheren Tagen am Institut für Telekommunikation der Berliner TU kennen. Vor Kurzem hat das Start-up in einer frisch herausgeputzten ehemaligen Radiofabrik ein geräumiges Quartier in Schöneberg bezogen. Hohe Decken, polierte Dielenböden, freigelegte Backsteinwände und riesige Sprossenfenster bieten auf drei Etagen das Ambiente, in dem sich ihre bunt gemischte, junge Truppe aus 40 Nationen wohlfühlen kann. Sieben Tage, 24 Stunden. Blacklane ist immer erreichbar.