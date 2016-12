Ich habe wie fast jeder in den letzten Tagen viel mit anderen darüber gesprochen, was die Wahl von Donald Trump bedeutet, und die meisten, mit denen ich geredet habe, fanden Grund zur Beruhigung: Das Amt werde den Mann schon zähmen, und überhaupt, jetzt – und dann folgte komplexe Wahlarithmetik – gelte es erst mal, Marine Le Pen zu verhindern und Norbert Hofer und …



Dabei ist Trump bereits der Ernstfall. Und wieso sollte jemand, der in seiner Eigenschaft als Rassist und Sexist und Politikverächter gerade den größten Erfolg seines Lebens feiert, ausgerechnet jetzt, nach seinem Sieg, von seinen Überzeugungen abrücken und auf Ausgleich, Wahrheit und anderes setzen, was er ausdrücklich hasst?

Angesichts dieses gefährlichsten Erfolgs der Rechtspopulisten für die demokratische Welt wird sogleich wieder die paternalistische Differenzierungs-, Verstehens- und Analysemaschine angeworfen, die nicht Teil der Lösung, sondern des Problems ist: dass nämlich die Demokratie und die offene Gesellschaft nicht mit der notwendigen Haltung vertreten und verteidigt werden. Das demokratisch-liberale Spektrum macht sich Vorwürfe: zu arrogant und ignorant sei man gewesen, zu wenig habe man an die Globalisierungsverlierer gedacht, ja verächtlich habe man sie behandelt. Und als wäre Sozialpolitik in Amerika nicht eine geringfügig andere Sache als hierzulande, kommt auch hier aus allen Ecken das geradezu panische Versprechen der Volksparteien: Nun endlich werde man auf die Ängste, Besorgnisse und Wutanfälle der "kleinen Leute" hören, schließlich seien es ja auch die abgehängten weißen Männer aus dem deindustrialisierten Rust Belt gewesen, die vor Enttäuschung über das Ableben des Amerikanischen Traums den Menschenfeind aus dem 2.800 Quadratmeter großen Penthouse in Uptown Manhattan gewählt hätten. Ja, und damit haben die abgehängten armen weißen Männer aus dem Rust Belt jetzt automatisch recht? Und ihre weißen Frauen?

Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Gründer der Stiftung Futurzwei sowie Mitbegründer der Initiative Offene Gesellschaft. Zuletzt hat er den Zukunftsalmanach 2017/18 herausgegeben (S. Fischer, 2016).

Auch hierzulande sollen wir, als wäre das nicht im vergangenen Jahr bereits im Überfluss geschehen, noch mehr hinhören auf die vorgeblichen Ängste und Besorgnisse derjenigen, die sich für die frauen- und ausländerfeindliche, umweltignorante, neoliberale und ausgrenzende Politik einer Partei einsetzen, deren Marketing darin besteht, pausenlos skandalisierbare Sätze zu sprechen, die dann von Politik und Medien getreulich eine Woche lang mit dem Ausdruck tiefster Empörung wiederholt werden – so lange, bis jeder glaubt, die seien jetzt irgendwie Allgemeingut geworden und also sagbar.

Warum übrigens wählen vier Fünftel der Wählerinnen und Wähler dennoch treu und brav die etablierten Parteien? Womöglich weil sie Demokratie und ihre Werte bei allen durchaus vorhandenen Problemen doch für verteidigenswert halten. Woraus ich, wäre ich Politiker einer etablierten Partei, den Schluss ziehen würde, dass ich verdammt noch mal die Guten, die demokratischen und gemeinwesenorientierten Gruppen im Land, fördern sollte! Und zwar gegen die dezidierten Feinde der Demokratie und der offenen Gesellschaft. Die Weimarer Republik ist nicht gescheitert, weil die Demokratie zu viele Feinde hatte, sondern zu wenig Freunde.

Damit ich nicht missverstanden werde: Es gibt jede Menge Dinge, die in unserer Gesellschaft verbessert werden können – mir fallen da sofort die skandalöse Bildungsungleichheit, die wachsende Kinderarmut, eine völlig unzureichende Nachhaltigkeitspolitik und die radikale Zukunftsvergessenheit ein, die Caspar Shaller in der ZEIT (Nr. 48/16) der Politik zu Recht attestiert hat. Und selbstverständlich: die erschreckende Toleranz der politischen Klasse gegenüber dem ausufernden Lobbyismus, der zum Teil obszönen Verachtung, die manche Konzerne dem Gemeinwesen gegenüber an den Tag legen, und der Mangel an Haltung gegenüber Despoten, mit denen man Flüchtlingsdeals macht.