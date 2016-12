Es gibt keine bessere Zeit, Nilüfer Göle zuzuhören, als nach der Wahl eines US-Präsidenten, der gegen Muslime und Mexikaner zugleich mobilmacht. Göle ist eine Stimme aus der glücklicheren Epoche vor der Ära Trump. Seit Jahrzehnten untersucht die türkischstämmige Pariser Soziologin die Integration von Muslimen in Europa, sie hat sich in ihrem Werk und als öffentliche Intellektuelle für einen "europäischen Islam" starkgemacht. Europäischer Islam. Muslime im Alltag heißt auch ihr neues Buch. In einer Welt, in der sich Islamkritiker und radikalisierte Muslime anschreien, fällt es als ein Werk der Zwischentöne auf. Nilüfer Göle betont das Zusammenleben und nicht den Kulturkampf, sie spricht von Verbindung und Verschmelzung statt von Zersetzung. Doch bei unserer Begegnung in Berlin ist ihr innerer Zweifel unüberhörbar.

"Haben wir verloren?", fragt sie mit Blick auf die endlosen wie ergebnislosen Streitereien über Kopftücher und Minarette in Europa. Die Debatte, sagt sie, sei immer noch im Anfang stecken geblieben. Und Stimmen wie die von Nilüfer Göle, so muss man es leider sagen, sind bei Weitem nicht dominant. Es wirkt nun, als seien ihre Zwischentöne zu leise in der lauten neuen Welt. Volltöner wie der künftige amerikanische Präsident drohen mit der Deportation von illegalen Flüchtlingen, autoritäre europäische Regierungschefs wie Viktor Orbán ziehen Zäune gegen Flüchtlinge hoch. Bollwerke sind Trumpf – und die Frage, wie europäisch der Islam und wie muslimisch Europa sein darf, hat keine Konjunktur mehr.

Wir haben uns zum Gespräch in der Bibliothek der Katholischen Akademie verabredet, wo sie ihr Buch vorstellt. Dort hat die 63-jährige Soziologin vor einer großen Bücherwand Platz genommen, und sie wirkt im Gespräch ruhig, trotz aller Zweifel unerschütterlich. Die Gegenbewegung gegen die geduldige Vernunft hat vor vielen Jahren schon begonnen, und Nilüfer Göle zeichnet den Aufschwung der Islamgegner in ihrem Buch nach.

In den neunziger Jahren kehrten die Frage "Was macht einen Franzosen aus?" und das Verlangen nach Identität machtvoll in den politischen Diskurs zurück. Das Wir-Gefühl richtete sich auf, und immer mehr Franzosen begannen, den als fremd empfundenen Islam abzulehnen. Nicolas Sarkozy formte während seiner Präsidentschaft aus dem unterschwelligen Ressentiment gegen Muslime ein ganzes Ministerium, für "Immigration, Integration und nationale Identität". Wenige Jahre später veröffentlichte in Deutschland der SPD-Mann und ehemalige Bundesbanker Thilo Sarrazin sein Buch Deutschland schafft sich ab, das viele Muslime von ihrer neuen Heimat Deutschland entfremdete. Der niederländische Soziologe Paul Scheffer hatte der Entwicklung schon Jahre zuvor den Stempel aufgedrückt: "das Ende des Multikulturalismus".

Göle erinnert in ihrem Buch an den Karikaturenstreit, an die Konflikte um Kopftücher, Burkas und Halal-Gerichte ohne Schweinefleisch. Sie nennt die Konzentration auf derlei Symbole die "Verdinglichung des Islams", die vom Menschen ablenkt und den Streit auf den Stoff oder das Essen reduziert. Über solche Verdinglichungen kommen klassische und soziale Medien dann heftig in Wallung. Es sei genau dieses emotionalisierte, aber am Ende völlig "entmenschlichte Islambild", das so viele Muslime ins Abseits dränge, sagt Göle. Da bedurfte es dann kaum noch der literarischen Verarbeitung des Islamhasses durch den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq, in dessen Büchern der Islam als "die blödeste aller Religionen" verunglimpft wird.

So sieht die Gegenbewegung zu einer tatsächlich radikal neuen Realität in Europa aus. Nilüfer Göle beschreibt diese Realität auf der Grundlage von Feldforschungen in 21 europäischen Städten. Längst, stellt sie fest, sei der Islam zu einer öffentlichen Angelegenheit des Kontinents geworden. Seine Präsenz habe weniger mit der Skandalisierung durch Boulevardmedien zu tun, sondern mit der Teilhabe von Muslimen an der Gesellschaft. An Schulen und Universitäten kommen junge, selbstbewusste Frauen mit dem Kopftuch auf den Campus. Auf den Straßen eröffnen Halal-Schlachter und muslimische Fruchtsaftbars. Daneben stehen neue Moscheebauten.

Auch in Deutschland: In Berlin-Neukölln sind die Minarette der Şehitlik-Moschee weithin sichtbar. In Köln hat der deutsche Architekt Paul Böhm eine Moschee mit einer Kuppel aus zwei ineinandergreifenden Händen gebaut – sie symbolisieren den interkonfessionellen Dialog. Der Islam werde sichtbar und verändere so von sich aus die europäische Gesellschaft, stellt Göle fest: "Der Islam ist deshalb zu einer unübersehbaren Quelle politischer Programme geworden, sowohl für dessen Gegner als auch für dessen Anhänger."