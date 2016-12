Wolfgang Hövels hat kein Handy. "Ich kann damit nichts anfangen", sagt er. Er hat auch kein Festnetztelefon. Wer ihn erreichen will, muss bei ihm klingeln. Oder um halb acht morgens vor dem Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation in Oberhausen im Ruhrgebiet auf ihn warten. Dort kommt Hövels am vergangenen Montagmorgen an, das Haar etwas verstrubbelt, ein Ring im linken Ohr, unterm Arm seine Arbeitshose und eine 1,5-Liter-Flasche Pepsi Twister, die mit dem Zitronengeschmack. Seit einem Jahr hat er hier eine von der EU und vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Beschäftigung und findet, das ist der beste Job, den er je hatte. Davor war er einige Jahre lang arbeitslos. Er bekam Hartz IV, ging regelmäßig zur Tafel, verlor alle Freunde, "weil ich kein Geld hatte, um auszugehen", sagt er.

Hövels ist 52 Jahre alt und hatte sich das Leben einmal anders vorgestellt. Hövels Vater hatte noch sein ganzes Arbeitsleben bei Thyssen verbracht, offiziell als Schlosser, inoffiziell als Kranführer. Bis zur Rente. Es war eine gute Arbeit. Hövels hatte gehofft, dass so etwas auch für ihn drin sei. "Mein Vater war immer mein Vorbild", sagt er. Aber: "Bei Thyssen kommt man mit Hauptschulabschluss nur noch rein, wenn man Vitamine hat beim Chef."

Also lernte Hövels Gas- und Wasserinstallateur, er fuhr Getränke aus, war Hilfsarbeiter, Regaleinräumer im Supermarkt und Lagerarbeiter bei einer japanischen Firma in Düsseldorf. Später schulte er um auf Schlosser. Er hat sich bemüht. Doch die Jobs endeten alle irgendwann: einmal, weil er krank wurde, einmal, weil er so viel arbeiten musste, dass er es unmenschlich fand und kündigte, mehrmals, weil es der Firma nicht gut oder sie sogar pleiteging. "Die meisten Firmen, für die ich gearbeitet habe, gibt es nicht mehr", sagt Hövels.

Der Oberhausener gibt auch der Globalisierung die Schuld für seine Lage. Dass er nicht ganz falsch liegt, kann man an einer Karte ablesen, die ein Mann erstellt hat, der nur knapp 50 Kilometer entfernt von Hövels arbeitet. Der Mann heißt Jens Südekum, ist 41 Jahre alt und Ökonomieprofessor in Düsseldorf. Auf seiner Karte hat er alle Landkreise Westdeutschlands abgebildet und einige rot und blau eingefärbt. Die Farben zeigen an, ob die Regionen zu den Gewinnern des zunehmenden Handels mit China und Osteuropa seit den neunziger Jahren zählen oder nicht: Blau bedeutet Gewinner der Globalisierung, Rot bedeutet Verlierer. Das Ruhrgebiet ist fast komplett rot. Nur noch zwei weitere Regionen sind ähnlich stark betroffen: die Südpfalz, wo es einst viel Textilindustrie gab, und Oberfranken. Blau hingegen sind Oberbayern und der Raum rund um Stuttgart, wo die Automobilindustrie stark ist.

Die Methode hat sich Ökonom Südekum von einer bekannten amerikanischen Studie abgeschaut. Darin zeigen die Verfasser um Wirtschaftswissenschaftler David Autor, dass es Regionen in Amerika gibt, in denen sehr viele Arbeitsstellen verloren gingen, seit das Land sich für den Handel mit China geöffnet hat. Diese liegen unter anderem im sogenannten Rust Belt, einer alten Industrieregion ähnlich dem Ruhrgebiet. Seit dort überraschend mehrheitlich Donald Trump gewählt wurde, ist die Studie weltberühmt. Denn sie liefert eine einfache Erklärung für die Wahl Trumps: Die Globalisierungsverlierer waren es.

Seither entdecken Politiker auch in Deutschland jene Menschen, die von der Globalisierung enttäuscht sind, wie Wolfgang Hövels. Sogar die Kanzlerin interessiert sich jetzt für sie, wirbt um die "Modernisierungsverlierer". Hat sich da etwas zusammengebraut, was keiner bemerkt hat? Gibt es auch in Deutschland Hunderttausende, die durch den freien Handel mit der Welt verloren haben, die sich den Umsturz des Systems wünschen und extreme Parteien wählen? Ist das womöglich der Anfang vom Ende der Globalisierung für das Land?

Klar ist, dass es Menschen gibt, deren Arbeitskraft in der globalen Wirtschaft nicht mehr gefragt ist. Klar ist auch, dass sie nicht gut zu sprechen sind auf den Handel mit der ganzen Welt. Hövels sagt: "Durch Globalisierung haben sie die Gehälter gedrückt für einfache Arbeiter wie mich." Es ginge nur noch darum, "Gewinn für den Chef rauszuschlagen" und "die Reichen reicher zu machen". Hövels ist kein Revoluzzer, wünscht sich aber eine Art Revolution. Die Börse abschaffen, Schulden zinsfrei machen, so etwas stellt er sich vor. Und: den globalen Handel wieder stärker beschränken.

Damit ist er Teil einer Bewegung, die gerade weltweit von sich reden macht: Sie stellt die Globalisierung grundsätzlich infrage, will sie gar zurückdrehen. Mit Donald Trump ist in Amerika ein Mann zum Präsidenten gewählt worden, der als eine der ersten Amtshandlungen ein schon beschlossenes Handelsabkommen zu kippen verspricht. Er will außerdem die Freihandelszone mit Mexiko und Kanada prüfen und sagt: "Die Welle der Globalisierung hat unsere Mittelschicht vernichtet." Auch in Großbritannien ist die neue Antiglobalisierungsbewegung stark. Und Marine Le Pen, die Vorsitzende des Front National in Frankreich, sieht sich als Beschützerin der von einer "wilden und anarchischen Globalisierung" getriebenen Arbeiterschaft.