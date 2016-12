Von diesem Donnerstag an ist Angela Merkel für ein Jahr lang die Königin der Welt. Deutschland übernimmt für zwölf Monate die Präsidentschaft der G20 – jenes Gremiums, in dem sich die mächtigsten Wirtschaftsnationen (darunter die USA, China, Indien, Großbritannien und Frankreich) zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Globalisierung zu gestalten. In der Vergangenheit bedeutete das vor allem: sich so weit wie möglich heraushalten aus den Angelegenheiten der Banken und Konzerne, die sich längst nicht mehr von Ländergrenzen beeindrucken lassen. Das schien sich gerade zu ändern – doch dann kam Donald Trump.

Die G20 sind dabei ursprünglich ein Produkt US-amerikanischer Außenpolitik. George W. Bush gründete das Forum, als er auf dem Höhepunkt der internationalen Finanzkrise allein nicht mehr weiterwusste. Mit international abgestimmten Konjunkturprogrammen stoppte die Staatengemeinschaft den schärfsten Wirtschaftseinbruch der Nachkriegszeit. Unter Bushs Nachfolger Barack Obama schließlich verständigten sich die G20 auf gemeinsame Regeln für die Banken, welche zumindest die schlimmsten Auswüchse auf den internationalen Finanzmärkten beendeten.

Im Moment läuft gerade die dritte und vielleicht entscheidende Phase der Globalisierungsgestaltung. Das Ziel dieser Phase ist eine gerechtere Verteilung der Gewinne der internationalen Arbeitsteilung, denn im Hinblick auf die Wirkungen der Globalisierung können zwei Erkenntnisse als gesichert gelten. Erstens: Der Wohlstand insgesamt steigt, wenn die Grenzen fallen. Und zweitens: Die Wohlstandsgewinne fallen vor allem in den oberen Schichten der westlichen Gesellschaften an.

Das soll sich ändern, oder, wie es die Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm für die G-20-Präsidentschaft formuliert: "Nicht nur Wirtschaftswachstum selbst ist wichtig, sondern auch die Art und Qualität."

Im Zentrum steht dabei der Kampf gegen Steueroasen und Steuerdumping – und das ist auch gut so, denn für den wirtschaftlichen Niedergang der einst blühenden Industrielandschaften in Ohio oder Pennsylvania ist nicht nur die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China oder Indien verantwortlich. Das Problem ist vielmehr, dass der amerikanische Staat nicht in der Lage war, Zukunftsbranchen in die strukturschwachen Regionen zu locken. Selbst Umschulungen für die plötzlich überflüssigen Arbeiter brachte der Staat nicht zustande. Und das wiederum hat auch etwas damit zu tun, dass in den USA die Steuern jahrelang immer weiter gesenkt wurden.

Obama wollte diese Politik beenden – das wäre die Basis gewesen für eine engere internationale Zusammenarbeit, die Steuerschlupflöcher stopft und den Staat in die Lage versetzt, die Wunden zu heilen, die die Globalisierung geschlagen hat.

Donald Trump hat andere Pläne. Er will die Steuern für Unternehmen senken, genau wie die britische Premierministerin Theresa May, die bereits angekündigt hat, dass im Zweifel sie entscheidet, wie hoch in Großbritannien die Steuern sind. Damit droht ein ruinöser weltweiter Wettbewerb um die niedrigsten Steuersätze, von dem gewiss nicht die Geringverdiener profitieren werden.

Man muss sich die perfide Dialektik dieses Vorgangs klarmachen: Trump verdankt seinen Wahlerfolg dem Versprechen, zwischenstaatliche Vereinbarungen zu ignorieren ("America first"), um so etwas für die "Millionen hart arbeitender Männer und Frauen" im eigenen Land tun zu können – nutzt dann aber die so gewonnenen Handlungsspielräume, um den Reichen das Geld zuzuschanzen.

Das wirft ein neues Licht auf das Verhältnis von innen und außen: Nach Jahren der Turboglobalisierung erscheint das Nationale vielen Menschen als ein Prinzip, das den zerstörerischen Kräften des globalen Marktes und einer vor allem der Deregulierung verpflichteten europäischen Bürokratie Einhalt gebieten kann. Nun erweist sich das Internationale – Institutionen, Regeln, Vereinbarungen – als Quelle progressiver Politik. Das ist die historische Bedeutung der deutschen G-20-Präsidentschaft.

Die Frage ist, ob das auch Donald Trump beeindruckt.