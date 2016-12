Angst vor Krebs haben wohl fast alle Menschen. Bei vielen Eltern in Deutschland aber scheint sich die Sorge auf das eigene körperliche Wohl zu beschränken. Den Schutz ihrer Kinder vernachlässigen sie. Gegen die Gefahr einer späteren Krebserkrankung lässt sich im Kindesalter zwar relativ wenig unternehmen. Doch vor einigen gefährlichen Tumorleiden können Eltern ihren Nachwuchs wohl für das gesamte Leben bewahren. Es wäre ganz einfach und zumindest für die Töchter auch kostenlos: Sie müssten sie bloß rechtzeitig impfen lassen.

Würden die Eltern das tun, wären ihre Kinder sicher vor allen Krebsarten, die durch chronische Infektionen mit humanen Papillomaviren (HPV) entstehen. Da sind eine Menge zu nennen: Gebärmutterhalskrebs, viele andere Tumoren der Geschlechtsorgane, Analkarzinome und ein immer größerer Anteil von bösartigen Tumoren im Mund, im Rachen und im Hals. Übertragen werden die Viren durch Sexualkontakte. Obwohl die meisten Ansteckungen ohne Folgen ausheilen, können schon beim ersten Geschlechtsverkehr in der Jugend chronische, also potenziell krebsauslösende Infektionen entstehen. Zwei Impfspritzen im Abstand von sechs oder zwölf Monaten genügen, um die Gefahr zu bannen.

Trotzdem scheitern die Gesundheitsexperten in Deutschland seit einem Jahrzehnt daran, den gefährlichen Infektionszyklus in den nachwachsenden Generationen zu stoppen. Dabei empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO genau wie die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut in Berlin dringend, Mädchen rechtzeitig gegen HPV impfen zu lassen. Rechtzeitig bedeutet: vor dem ersten Sexualkontakt.

Für etwa 70 Prozent aller Gebärmutterhalskarzinome sind zwei Virustypen verantwortlich, HPV 16 und 18. Auf diese beiden krebserregenden Stämme konzentrierten sich die ersten beiden Impfstoffe, die ab 2006 auf den Markt kamen. Einer davon schützt zusätzlich noch vor zwei weiteren HPV-Typen, die Genitalwarzen verursachen.

Die Impfung ist effektiv und sicher (als normale Begleiterscheinung einer Immunaktivierung können leichtes Fieber, Rötungen und Schwellungen auftreten). Trotzdem versagt hierzulande die Hälfte der Eltern ihren Töchtern diesen Schutz. Besonders hoch ist die Verweigererquote mit mehr als 60 Prozent in sozial bessergestellten Familien und in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern dagegen bleibt nur etwas mehr als ein Drittel der Mädchen ungeschützt. Die vollständige Immunisierung durch mehrere Spritzen haben nach dem letzten Stand von 2013 nur 41 Prozent der Mädchen in Deutschland erhalten. Ähnlich trist ist die Lage in den Vereinigten Staaten.

Eigentlich unerklärlich ist auch die fehlende Impfempfehlung für Jungen in Deutschland. Für die Impfquote des männlichen Nachwuchses gibt es hierzulande nicht einmal verlässliche Zahlen. Die Empfehlung der Stiko galt von Anfang an nur für Mädchen, eine unsinnige Regelung: Männer können zwar nicht an Gebärmutterhalskrebs erkranken, wohl aber an den anderen Tumorarten, die durch die verschiedenen HPV-Typen ausgelöst werden. Besonders gefährdet sind dabei homosexuelle Männer. Zudem übertragen Männer die Infektion auf Frauen und schließen so den Kreislauf der Erreger in der Bevölkerung. Experten gehen davon aus, dass etwa 50 Prozent aller Männer in Deutschland die gefährlichen HPV-Typen übertragen können. Diese Argumente scheinen allerdings nichts zu bewirken. Selbst in den USA, wo die Centers for Disease Control die Impfung auch für Jungen empfehlen, hat nur etwa ein Viertel von ihnen einen vollständigen Impfschutz.

Wenn Viren Krebs verursachen Humane Papillomaviren (HPV) Für die Entdeckung, dass eine chronische Infektion mit diesem Erreger Gebärmutterhalskrebs auslösen kann, erhielt der Heidelberger Forscher Harald zur Hausen im Jahr 2008 den Nobelpreis. Unter anderem sabotieren die Viren wohl Kontrollmechanismen, die normalerweise eine ungebremste Zellteilung verhindern. Ob eine HPV-Infektion irgendwann wirklich Krebs verursacht, hängt aber von weiteren Faktoren ab – Rauchen beispielsweise erhöht das Risiko. Hepatitisviren (HBV und HCV) Diese beiden Viren rufen eine Entzündung der Leber hervor, die besonders im Fall der Hepatitis C auch völlig ohne Symptome verlaufen kann. Heilt die Infektion nicht aus, steigt das Risiko für eine Zirrhose, also einen vernarbenden Umbauprozess des Organs, und für Leberkrebs. Die bisherigen Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Hepatitisviren in den Leberzellen ein Programm außer Kraft setzen, das für den natürlichen Zelltod verantwortlich ist. Epstein-Barr-Virus (EBV) Dieses Virus ist für das berühmt-berüchtigte Pfeiffer-Drüsenfieber verantwortlich, das vor allem Jugendliche für Wochen außer Gefecht setzen kann. Insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem scheint es aber auch ein Risikofaktor für die Entstehung von Krebs zu sein – belegt ist ein Zusammenhang mit dem Auftreten von Lymphomen (Lymphdrüsenkrebs) und von Tumoren im Nasen- und Rachenraum. Josephina Maier

Für die mangelhaften Ergebnisse gibt es ein ganzes Bündel an Ursachen. In Deutschland existiert beispielsweise keine Schulimpfung. Anders ist das in Australien oder seit Kurzem in Österreich. "Dort erreichen die Schulärzte seither über 80 Prozent der Mädchen und Jungen", berichtet der HPV-Experte Andreas Kaufmann von der Berliner Charité. Zudem haben sich offenbar viele Eltern von lautstarken Kampagnen radikaler Impfgegner beeindrucken lassen. Die "Anti-Vaxxer", ausgestattet mit allen Charakteristika parareligiöser Sekten, ziehen seit Jahren mit Schauergeschichten von frei erfundenen oder längst widerlegten Gefahren unter anderem gegen die HPV-Impfung zu Felde. In Dänemark, berichtet Kaufmann, sei ein gut funktionierendes HPV-Impfprogramm 2015 regelrecht zusammengebrochen, nachdem eine einzige TV-Dokumentation Falschinformationen über angebliche Impfschäden verbreitet hatte. "Vor allem die Mütter sind schnell verunsichert", sagt der Mediziner.